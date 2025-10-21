Месси поддержал Аргентину U20 после поражения в финале ЧМ: «Не унывайте, ребята, вы впечатляюще провели турнир. Гордимся тем, как вы защищали бело-голубую футболку»

Лионель Месси поддержал футболистов сборной Аргентины U20.

Южноамериканская команда уступила Марокко в финале чемпионата мира – 0:2.

«Не унывайте, ребята! Вы впечатляюще провели турнир. Мы все хотели увидеть, как вы поднимете трофей над головой, но мы радуемся тому, чего вы добились, и гордимся тем, как вы изо всех сил защищали бело-голубую футболку», – написал в инстаграме форвард «Интер Майами ».