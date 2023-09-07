«Вильярреал» рассматривает назначение Рауля. Тренер хочет остаться в «Кастилье»

Теги Реал Мадрид Вильярреал Рауль Ла Лига Марсело Гальярдо Пачета Реал Мадрид Кастилья Хулен Лопетеги Эдуардо Коудет Футбол

Рауль может возглавить команду Ла Лиги.

«Вильярреал» ищет нового главного тренера после увольнения Кике Сетьена. В частности, клуб рассматривает вариант с назначением бывшего футболиста «Реала» Рауля, сообщает Marca.

Сам специалист, в данный момент возглавляющий «Кастилью», хочет продолжить работу в системе «Реала».

«Вильярреал» также рассматривает возможность назначения Хулена Лопетеги и Пачеты. Клуб также был заинтересован в услугах Марсело Гальярдо и Эдуардо Коудета, но не смог договориться с этими специалистами. 

После 4 туров Ла Лиги «Вильярреал» набрал 3 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице. 

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

19 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Пинающий Достоинства
Рауль может возглавить Реал, но есть нюанс
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Aidos9419
Ответ Пинающий Достоинства
Рауль может возглавить Реал, но есть нюанс
этот ньюанс - Хаби Алонсо?!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
revodrok
распродать лидеров, не купить им равноценных замен, снять хорошего тренера без конкретного нового назначения — профит :/
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
corazón blanco
Раулю пора уже делать шаги во взрослом футболе, Кастилья это конечно хорошо, но пора двигаться дальше, расти и ставить перед собой более высокие цели, ладно бы еще бы вышел в Сегунду, а так из-за глупого правила не получилось это сделать.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Olimjon Nazarov
Раул мечтает возглавит Реал. Думаю он ждёт своего шанса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джавод
Ответ Пинающий Достоинства
Рауль может возглавить Реал, но есть нюанс
Я с детства болею за Рауля и мечтаю чтоб он возглавил галактикос...
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Узденов
Ответ rigobersong
Зачем ты оправдываешься?:))
Тебе в моменте почудилось, что ты гений сарказма и иронии? В себя приди😉
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
mjordan
Хотел бы я посмотреть эль класико Хави против Рауля. Вряд ли реально будет, правда...
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виталий Ан
Ждет отбытия Карло)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
omsk1716
Возможно у Рауля цель вывести Кастильо на уровень выше. В том сезоне немного не повезло. Плюс Карло возможно уйдет. При удачном стечении обстоятельств Рауль сможет возглавить первую команду.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей Галынский
Хаби Алонсо не испугался пошел в Байер
Оаулю пора двигаться дальше
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Джавод
Ответ rigobersong
Давайте по фактам, рауль такая же терпила как и Анчеллоти, пнули как пса из реала он назад вернулся при этом же президенте:) Понимаю, что для большинство болельщиков реала это нормально, но я думаю уважающий себя человек с принципами так бы никогда не поступил, и теперь как мышь ждет пока Анчелотти сольют и может дадут порулить на пару месяцев:)) Я понимаю, правда колет глаз, но вы фактам хоть иногда в лицо смотрите, а не живите в своем манямирке:))
Он из-за Моуриньо ушёл в Шальке
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Руслан Узденов
Ответ rigobersong
Давайте по фактам, рауль такая же терпила как и Анчеллоти, пнули как пса из реала он назад вернулся при этом же президенте:) Понимаю, что для большинство болельщиков реала это нормально, но я думаю уважающий себя человек с принципами так бы никогда не поступил, и теперь как мышь ждет пока Анчелотти сольют и может дадут порулить на пару месяцев:)) Я понимаю, правда колет глаз, но вы фактам хоть иногда в лицо смотрите, а не живите в своем манямирке:))
Очень хотел бы быть такой же терпилой, возглавляя самый успешный клуб в истории футбола, клепать победы в ЛЧ как на немецком конвейере и чтобы лучшая сборная в истории футбола бегала за мной всей федерацией, мечтая, чтобы я их тренировал.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Orbital 82
Ответ Руслан Узденов
Тебе в моменте почудилось, что ты гений сарказма и иронии? В себя приди😉
Всё намного проще бро) просто он д…..б
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Cevin Cigan
Ответ Джавод
Он из-за Моуриньо ушёл в Шальке
В Реале уже были Роналду,Бензема,Игуаин! Строилась новая команда.Рауль же был одним из "старой гвардии" и не хотел сидеть в запасе! При чём тут Моур? При любом другом тренере,была бы такая же картина. Просто подошло то время,когда пришлось уходить.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий