«Вильярреал» рассматривает назначение Рауля. Тренер хочет остаться в «Кастилье»
Рауль может возглавить команду Ла Лиги.
«Вильярреал» ищет нового главного тренера после увольнения Кике Сетьена. В частности, клуб рассматривает вариант с назначением бывшего футболиста «Реала» Рауля, сообщает Marca.
Сам специалист, в данный момент возглавляющий «Кастилью», хочет продолжить работу в системе «Реала».
«Вильярреал» также рассматривает возможность назначения Хулена Лопетеги и Пачеты. Клуб также был заинтересован в услугах Марсело Гальярдо и Эдуардо Коудета, но не смог договориться с этими специалистами.
После 4 туров Ла Лиги «Вильярреал» набрал 3 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.
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