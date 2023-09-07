«Вильярреал» рассматривает назначение Рауля. Тренер хочет остаться в «Кастилье»

Рауль может возглавить команду Ла Лиги.

«Вильярреал» ищет нового главного тренера после увольнения Кике Сетьена. В частности, клуб рассматривает вариант с назначением бывшего футболиста « » , сообщает Marca.

Сам специалист, в данный момент возглавляющий «Кастилью», хочет продолжить работу в системе «Реала».

«Вильярреал» также рассматривает возможность назначения и Пачеты. Клуб также был заинтересован в услугах и Эдуардо Коудета, но не смог договориться с этими специалистами.

После 4 туров «Вильярреал» набрал 3 очка и занимает 15-е место в турнирной таблице.

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