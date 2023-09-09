«Реал», «Барса», Анчелотти и Ла Лига выразили соболезнования пострадавшим от землетрясения в Марокко. Погибло свыше 630 человек

«Реал» опубликовал сообщение в связи с катастрофой в Марокко.

Землетрясение магнитудой 6,8 произошло в ночь на 9 сентября. Эпицентр находился в 71 километре от Марракеша в районе Высокого Атласа. Повторный толчок магнитудой 4,9 произошел спустя 19 минут.

Министр внутренних дел сообщил о как минимум 632 погибших и 329 травмированных.

« » выразил соболезнования семьям жертв землетрясения и пожелал скорейшего выздоровления пострадавшим. Так же поступила и «Барселона».

К соболезнованиям присоединился тренер «Мадрида» Карло Анчелотти: «Соболезнования марокканскому народу и всем семьям, пострадавшим от этого ужасного землетрясения».

Ла Лига также выразила соболезнования и объявила, что следующие туры двух высших дивизионов страны начнутся с минуты молчания.

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