«Реал», «Барса», «Интер» выразили соболезнования в связи с наводнением в Ливии. Погибло 3+ тысячи человек, 10+ тысяч пропали без вести

Теги Интер Барселона Реал Мадрид серия А Италия Ла Лига происшествия Футбол

Топ-клубы выразили соболезнования в связи с последствиями наводнения в Ливии.

В Ливии в результате наводнения на востоке страны, вызванного штормом «Дэниел», погибли уже больше 3 000 человек. Более 10 000 числятся пропавшими без вести.

«Реал Мадрид», президент и совет директоров скорбят по жертвам наводнения, от которого страдает Ливия. Хотим выразить соболезнования и привязанность семьям погибших и всему ливийскому народу. Мы выражаем солидарность пострадавшим людям и семьям», – сказано в заявлении «Реала».

«Барселона» выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате сильного наводнения в Ливии. Клуб выражает ливийскому народу поддержку и солидарность», – написано в твиттере «Барсы».

«Интернационале» выражает соболезнования жертвам урагана, обрушившегося на Ливию. Наши мысли в этот трудный момент обращены к народу Ливии», – гласит запись в аккаунте «Интера».

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12 комментариев

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JENNINGS
Турция, Сирия, Морокко, Ливия - и всё это в один год
Всем близким погибшим - сил🙏🙏🙏
+17
-3
+14
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corazón blanco
Просто кошмар, какая-то ужасная серия катаклизмов началась.
+4
-1
+3
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Anton Kortenko
Ответ JENNINGS
Турция, Сирия, Морокко, Ливия - и всё это в один год Всем близким погибшим - сил🙏🙏🙏
Земля пытается что-то сказать.
+5
-3
+2
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Абзац
Напомнило
https://ic.pics.livejournal.com/bodeh/6275575/100774/100774_original.jpg
+2
-1
+1
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Правдоруб Денисов
Соболезнования...
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Тимур Амонов
Офигеть
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ Anton Kortenko
Земля пытается что-то сказать.
Не пытается, а говорит уже..
+1
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jzx8
Ответ Anton Kortenko
Земля пытается что-то сказать.
Мусульманам?
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Отец Абду
Ответ Hasan_072
Что происходит по миру..
Комментарий удален пользователем
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bo_larson
Ответ Абзац
Напомнило https://ic.pics.livejournal.com/bodeh/6275575/100774/100774_original.jpg
Зашел про это написать, а ты уже!
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