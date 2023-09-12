«Реал», «Барса», «Интер» выразили соболезнования в связи с наводнением в Ливии. Погибло 3+ тысячи человек, 10+ тысяч пропали без вести

Топ-клубы выразили соболезнования в связи с последствиями наводнения в Ливии.

В Ливии в результате наводнения на востоке страны, вызванного штормом «Дэниел», погибли уже больше 3 000 человек. Более 10 000 числятся пропавшими без вести.

« », президент и совет директоров скорбят по жертвам наводнения, от которого страдает Ливия. Хотим выразить соболезнования и привязанность семьям погибших и всему ливийскому народу. Мы выражаем солидарность пострадавшим людям и семьям», – сказано в заявлении «Реала».

« » выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате сильного наводнения в Ливии. Клуб выражает ливийскому народу поддержку и солидарность», – написано в твиттере «Барсы».

«Интернационале» выражает соболезнования жертвам урагана, обрушившегося на Ливию. Наши мысли в этот трудный момент обращены к народу Ливии», – гласит запись в аккаунте «Интера».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS