«Реал», «Барса», «Интер» выразили соболезнования в связи с наводнением в Ливии. Погибло 3+ тысячи человек, 10+ тысяч пропали без вести
Топ-клубы выразили соболезнования в связи с последствиями наводнения в Ливии.
В Ливии в результате наводнения на востоке страны, вызванного штормом «Дэниел», погибли уже больше 3 000 человек. Более 10 000 числятся пропавшими без вести.
«Реал Мадрид», президент и совет директоров скорбят по жертвам наводнения, от которого страдает Ливия. Хотим выразить соболезнования и привязанность семьям погибших и всему ливийскому народу. Мы выражаем солидарность пострадавшим людям и семьям», – сказано в заявлении «Реала».
«Барселона» выражает глубочайшие соболезнования семьям и друзьям погибших в результате сильного наводнения в Ливии. Клуб выражает ливийскому народу поддержку и солидарность», – написано в твиттере «Барсы».
«Интернационале» выражает соболезнования жертвам урагана, обрушившегося на Ливию. Наши мысли в этот трудный момент обращены к народу Ливии», – гласит запись в аккаунте «Интера».
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Всем близким погибшим - сил🙏🙏🙏
https://ic.pics.livejournal.com/bodeh/6275575/100774/100774_original.jpg