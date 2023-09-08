Рауль ведет переговоры с «Вильярреалом». «Реал» готов отпустить тренера

Теги Реал Мадрид Вильярреал Рауль Ла Лига Реал Мадрид Кастилья Футбол

«Реал» не против того, чтобы Рауль возглавил «Вильярреал».

Как сообщает The Athletic, 46-летний специалист ведет с командой из Вильярреаля переговоры. «Реал» дал главному тренеру «Кастильи» разрешение на обсуждение условий.

В пятницу Рауль и представители «Вильярреала» встретятся и поговорят о возможном сотрудничестве.

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6 комментариев

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Михо
Хороший вариант для развития, Реал скоро возглавит или Хаби Алонсо, который прекрасно работает в Байере, или Рауль
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Ena Therapy
Давно пора Раулю попробовать себя на более высоком уровне, с Кастильей хорошие результаты показывал . Будем верить,чтоб все получилось и однажды он возглавит Реал
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Владимир Владимирович
Давно пора Раулю пробовать, 46 лет уже. За столько лет в системе Реала взял наверно знание какое то в тренерстве. Вот единственное не помню особо, какой у Рауля характер был, скромняга он, или с харизмой… в тренерстве ведь это многое значит
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Dikki Shelton
Это хороший вариант для Рауля. Пора уже ему делать следующий шаг.
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