Рауль ведет переговоры с «Вильярреалом». «Реал» готов отпустить тренера
«Реал» не против того, чтобы Рауль возглавил «Вильярреал».
Как сообщает The Athletic, 46-летний специалист ведет с командой из Вильярреаля переговоры. «Реал» дал главному тренеру «Кастильи» разрешение на обсуждение условий.
В пятницу Рауль и представители «Вильярреала» встретятся и поговорят о возможном сотрудничестве.
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