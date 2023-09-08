Рауль ведет переговоры с «Вильярреалом». «Реал» готов отпустить тренера

«Реал» не против того, чтобы Рауль возглавил «Вильярреал».

Как сообщает The Athletic, 46-летний специалист ведет с командой из переговоры. « » дал главному тренеру « » разрешение на обсуждение условий.

В пятницу и представители «Вильярреала» встретятся и поговорят о возможном сотрудничестве.

Ранее испанский клуб уволил Кике Сетьена после 1 победы за 4 игры в чемпионате Испании.

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