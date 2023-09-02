Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста комитет по этике рассмотрит 14 сентября
Глава комитета по этике РФС сообщил дату рассмотрения высказывания Леонида Слуцкого.
Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.
Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».
«Заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены слова Слуцкого, состоится 14 сентября», — сказал Андрей Стукалов.
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Другое дело, почему именно за это?
Там Слуцкий каждую неделю в разных интернет-шоу кого-то муями кроет и в целом чисто на мате. Нет возбудились из-за слов о журналисте. Странные)
Член комитета РФС какое-то отношение к РФС имеет
Запретят Слуцкому тратить свои деньги на волгоградских детишек?
Печально, что власти в стране всё чаще исполняют какую-то нереальную дичь.