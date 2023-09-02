Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста комитет по этике рассмотрит 14 сентября

Теги Локомотив Артем Дзюба Леонид Слуцкий премьер-лига Россия Комитет по этике Футбол

Глава комитета по этике РФС сообщил дату рассмотрения высказывания Леонида Слуцкого.

Ранее форвард «Локомотива» Артем Дзюба на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

«Заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены слова Слуцкого, состоится 14 сентября», — сказал Андрей Стукалов.

Игра про Олимпиаду в Древней Греции. За прохождение – промокод на доставку

Материалы по теме

26 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Simplicissimus
Слуцкий на сегодня может относиться к чему угодно - к КВН, БЛМ, ЗППП, АУЕ, УПЧК, УГ, но к РФС он сейчас какое вообще отношение имеет?)
+26
-2
+24
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Утя Ваткин
Какие санкции то будут. Количество лайков на Ютубе со слуцкером сократят вдвое?
+11
0
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Montenegro Serbian
Ответ Simplicissimus
Слуцкий на сегодня может относиться к чему угодно - к КВН, БЛМ, ЗППП, АУЕ, УПЧК, УГ, но к РФС он сейчас какое вообще отношение имеет?)
Не знаю нюансов, но чисто предположение: у него сейчас ДЕЙСТВУЮЩАЯ или какая-нибудь аккредитация или лицензия тренера от РФС. Ну типа хоть он там никого не тренирует, но входит в списки действующих тренеров под эгидой РФС (ну кто-то же выдаёт эти лицензии и в том числе уровня PRO, что есть у Слуцкого). Ну а раз числится, то типа могут за что-то штраф наложить.

Другое дело, почему именно за это?
Там Слуцкий каждую неделю в разных интернет-шоу кого-то муями кроет и в целом чисто на мате. Нет возбудились из-за слов о журналисте. Странные)
+8
0
+8
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
flash166
А представьте , что маразматики комитета по этики думают, что все еще кого то тренирует
+7
0
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Олег Сагайдачный
Журналист пусть работать научиться. Решил что бога за бороду поймал. 19 лет, почему не в армии?
Почему «журналист» это не человек с высшим образованием, а случайное туловище с телефоном, вот вопрос!
+8
-2
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ярик01
Ответ Simplicissimus
Слуцкий на сегодня может относиться к чему угодно - к КВН, БЛМ, ЗППП, АУЕ, УПЧК, УГ, но к РФС он сейчас какое вообще отношение имеет?)
Слуцкий сидит в комитете РФС по сборным.
Член комитета РФС какое-то отношение к РФС имеет
+4
0
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Журналист пусть работать научиться. Решил что бога за бороду поймал. 19 лет, почему не в армии?
+10
-7
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Слова Слуцкого в адрес 19-летнего дебила комитет по этике рассмотрит 14 сентября
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
.ru
раз пошла такая пьянка... не мог бы комитет по этике рассмотреть и разобраться с легитимностью некоторых принятых в стране законов?
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Рус Киссенжер
Ответ Montenegro Serbian
Не знаю нюансов, но чисто предположение: у него сейчас ДЕЙСТВУЮЩАЯ или какая-нибудь аккредитация или лицензия тренера от РФС. Ну типа хоть он там никого не тренирует, но входит в списки действующих тренеров под эгидой РФС (ну кто-то же выдаёт эти лицензии и в том числе уровня PRO, что есть у Слуцкого). Ну а раз числится, то типа могут за что-то штраф наложить. Другое дело, почему именно за это? Там Слуцкий каждую неделю в разных интернет-шоу кого-то муями кроет и в целом чисто на мате. Нет возбудились из-за слов о журналисте. Странные)
да. а может тот журналист действительно дебил(не в обиду ему). это простое психическое заболевание. лёгкая стадия шизофрении. чтобы доказать,что он не дебил,ему нужно просто справку с психдеспансера,что он там у них не стоит на учёте. и все. вся страна знает,что он не дебил, Слуцкий извиняется. говорит: "извини,что я назвал тебя дебило,по справке видно,что ты не дебил,можешь и дальше тыкать телефон в лицо,кому хочешь,только не дзюбе,а то он выполнит свое обещание. кдк закрывает дело. все оооочень просто.
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pb-SE
А если бы дебил был 14-летним, назначили бы на 19 сентября?
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NIK7478
Правильно Слуцкий назвал этого 19-летнего, типа журналиста!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Stt
Корреспондент лихорадочно собирает доказательства, что он не дебил, но не успевает к сроку. Дайте хотябы год человеку!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
azikevich
надо было 19го
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ericssons
Либо пусть транслируют заседание, либо доверия этому комитету не будет. Люди вправе это видеть!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Pushka Zotova
Казалось бы, какое отношение имеет футбольный орган к человеку, у которого из футбольной деятельности только финансирование детской футбольной школы? Что они хотят, а главное, могут ему сделать?
Запретят Слуцкому тратить свои деньги на волгоградских детишек?
Печально, что власти в стране всё чаще исполняют какую-то нереальную дичь.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ковид 07.10.52
А когда будут рассматривать мат и оскорбления Кержакова во время незаконного чемпионского парада....или это другое...у него прописка правильная....тьфу....
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
edmooni
А может это другой Слуцкий? Из думы?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
dimonivanov
как в фильме Могучие утки, назначат ему общественные работы с молодежью
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
romanisti89
ну хоть не через год
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Ростов-на-Дону
В 19 лет, уже журналист... Указывает всем своими дебильным ходом мыслей, как жить.
+2
-2
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
poolshh
Нету в спорте плюрализьма мнений, понимаишь)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий