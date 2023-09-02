Слова Слуцкого про «19-летнего дебила» в адрес журналиста комитет по этике рассмотрит 14 сентября

Глава комитета по этике РФС сообщил дату рассмотрения высказывания Леонида Слуцкого.

Ранее форвард « » на парковке возле «РЖД Арены» сказал журналисту «РБ Спорт»: «Ты доиграешься, я тебе телефон засуну в одно место! Понял меня? Я предупредил последний раз». Футболист был дисквалифицирован на 2 матча условно и оштрафован на 50 тысяч рублей.

Бывший тренер ЦСКА и сборной России Леонид Слуцкий, выступающий совместно с Дзюбой в ряде шоу, заявил: «19-летний дебил бежит за территорию… Он не в первый раз наставляет камеру в лоб и задает идиотские вопросы».

«Заседание комитета по этике, на котором будут рассмотрены слова Слуцкого, состоится 14 сентября», — сказал Андрей Стукалов.

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