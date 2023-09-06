Ерохин о «Зените»: «Все команды мечтают сдвинуть нас с первого места. С каждым годом удерживаться на вершине все сложнее»

Теги Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин Футбол

Александр Ерохин заявил, что «Зениту» все сложнее выигрывать Мир РПЛ.

«Нас ждет интересный сезон. Все команды мечтают сдвинуть нас с первого места. С каждым годом удерживаться на вершине все сложнее.

Поэтому будем отдавать все силы для того, чтобы на ней остаться», – сказал хавбек «Зенита».

Петербургский клуб выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России.

После 7 туров текущего сезона «Зенит» с 14 очками занимает в таблице 4-е место.

Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS

Материалы по теме

25 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Орарайма
Комментарий скрыт
Особенно запомнился эпизод с матча Спартака, когда показывали КБ-трибуну, комментатор Матч-ТВ истошно и радостно завизжал: «А вот на трибуне наш продюсер!!!» Клятый Газпром, короче...
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ЛыСъ
Ответ Орарайма
Комментарий скрыт
Я далеко не фанат Газпрома, но ты удивишься сколько всего еще спонсирует Газпром в мире спорта, и те, что ты перечислил лишь верхушка верхушки айсберга. Независмого спорта, как и независимого бизнеса в России нет и не предвидится. И если уйдут Лукойл, ВТБ, Газпром и т.д., то спорт в России тупо рухнет. Се ля ви на данный момент.
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Виктор
Он пятикратный чемпион России, а ты кто?
+13
-3
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
SMART789
То что другие хотят нас подвинуть это нормально, такой и должна быть конкуренция

Но вот то, что делают по административной линии когда в КАЖДОМ матче ошибки в пользу соперника Зенита это настоящий позор
+11
-5
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Александр Жердин
Ответ Орарайма
Комментарий скрыт
Я давно предлагаю отдать финансирование МатчТВ Лукойлу, а то деньги Газпрома а облизывает Матч ТВ пассажиров из Тарасовки.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Zenith forever
Ответ Марксово Поле
Вы хотите сказать, что о друзей и близких Путина вытирает ноги какой-то админресурс ? Кто эти самоубийцы ?
Про друзей и близких, это вы про Мишустина, Лаврова, Шойгу, Володина, Жукова или про кого-то другого?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
NickRockStar
Ответ Виктор
Он пятикратный чемпион России, а ты кто?
Кто?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Олег Сагайдачный
Ответ Орарайма
Комментарий скрыт
Мослига на какие деньги существует? Локомотив, Спартак, Динамо, ЦСКА
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Доктор Верховцев
Ответ Орарайма
это частный случай, а вообщем, когда в Спартаке скандал Матч ТВ это будет раскручивать постоянно, когда в Зените какие-то неурядицы обсуждатся на Матч ТВ это будет минимально
Спартак сам свои скандалы выносит на люди. Одна зарема бывшего владельца чего стоит. Кто виноват, если руководство выбрало чёрный пиар? Ни Зенит, ни ЦСКА, ни Локомотив и т.д. не делают себе популярность на скандалах. И это не только касается Матч-ТВ, но и других СМИ.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Spaten
Причём за шею)) сдвинуть
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
AdekvaT
Ответ Виктор
Он пятикратный чемпион России, а ты кто?
Я не пятикратный не чемпион. И не Ерохин.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Орарайма
Ответ Доктор Верховцев
Особенно запомнился эпизод с матча Спартака, когда показывали КБ-трибуну, комментатор Матч-ТВ истошно и радостно завизжал: «А вот на трибуне наш продюсер!!!» Клятый Газпром, короче...
это частный случай, а вообщем, когда в Спартаке скандал Матч ТВ это будет раскручивать постоянно, когда в Зените какие-то неурядицы обсуждатся на Матч ТВ это будет минимально
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий