Ерохин о «Зените»: «Все команды мечтают сдвинуть нас с первого места. С каждым годом удерживаться на вершине все сложнее»

Александр Ерохин заявил, что «Зениту» все сложнее выигрывать Мир РПЛ.

«Нас ждет интересный сезон. Все команды мечтают сдвинуть нас с первого места. С каждым годом удерживаться на вершине все сложнее.

Поэтому будем отдавать все силы для того, чтобы на ней остаться», – сказал хавбек « ».

Петербургский клуб выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России.

После 7 туров текущего сезона «Зенит» с 14 очками занимает в таблице 4-е место.

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