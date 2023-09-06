Ерохин о «Зените»: «Все команды мечтают сдвинуть нас с первого места. С каждым годом удерживаться на вершине все сложнее»
Александр Ерохин заявил, что «Зениту» все сложнее выигрывать Мир РПЛ.
«Нас ждет интересный сезон. Все команды мечтают сдвинуть нас с первого места. С каждым годом удерживаться на вершине все сложнее.
Поэтому будем отдавать все силы для того, чтобы на ней остаться», – сказал хавбек «Зенита».
Петербургский клуб выиграл пять последних розыгрышей чемпионата России.
После 7 туров текущего сезона «Зенит» с 14 очками занимает в таблице 4-е место.
Андрей Аршавин – о «Зените» и новом увлечении после суперкарьеры. Смотрите бесплатно по промокоду SPORTS
Но вот то, что делают по административной линии когда в КАЖДОМ матче ошибки в пользу соперника Зенита это настоящий позор