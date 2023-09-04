Ерохин о стычке с Рошей в матче с ЦСКА: «Я не из тех, кто упадет, когда его схватят за шею. Виллиан решил меня спровоцировать, это не красит ни его, ни футбол»

Теги ЦСКА Зенит премьер-лига Россия Александр Ерохин Матч ТВ Виллиан да Силва Роша Футбол

Александр Ерохин рассказал о стычке с Виллианом Рошей в концовке матча с ЦСКА.

В 7-м туре Мир РПЛ «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1). В концовке матча между игроками команд произошла стычка, во время которой Роша схватил Ерохина за шею, за что получил желтую карточку.

– Вас редко увидишь таким эмоциональным, как это было в самой концовке матча с ЦСКА, когда вы сцепились с Рошей. Что там произошло?

– Я‑то как раз пытался разнимать, но эмоции, думаю, у всех зашкаливали. И потом, я не такой человек, который будет падать, когда его хватают за шею. Мне кажется, арбитры, в том числе на ВАР, должны были этот момент видеть, чтобы правильно его расценить. В то же время эмоции – это часть футбола.

– Роша перегнул, когда схватил вас за горло?

– Это действительно выглядело не особо привлекательно и не красит ни футбол, ни самого игрока.

– Как все это получилось?

– Началась толкотня, я подошел, чтобы с одной стороны не дать в обиду своих, а с другой – постараться сделать так, чтобы спор не превратился во что‑то большее, и все разошлись. Но Роша, видимо, решил меня чуть‑чуть спровоцировать на какие‑то действия.

– После свистка он снова к вам подошел, так?

– Да, подошел, извинился. Я все понимаю – футбол, эмоции. Но вести себя в игре все же стоит более пристойно.

– В итоге приняли извинения?

– Да. Футбольное поле, вещь такая, когда бывает, перегибаешь палку. Главное, это понимать, и чтобы в дальнейшем футбол оставался футболом, а не превращался в место склок.

– Что скажете о концовке игры в целом?

– Забили гол, хотя и до этого было несколько моментов, когда могли сравнивать счет. Жаль, что так, но тот факт, что ушли от поражения на последних минутах, – это плюс.

– Вы могли и победный гол забить?

– Был полуудар, полупрострел, немного не попал. Но это скорее момент‑случай.

– Как оцените второе место «Зенита» на момент первого перерыва в чемпионате?

– Конечно, очень хотелось выиграть у ЦСКА, набрать три очка, тогда и в таблице ситуация была бы чуть легче. Но ничего, сейчас будем готовится во время паузы в чемпионате. Тем более, следующая игра чемпионата в Казани с «Рубином» тоже достаточно принципиальная. Хорошо начать после перерыва тоже очень важно – наши цели и задачи остаются неизменными, – сказал полузащитник «Зенита».

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30 комментариев

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Никита Аксанов
Здорово, что после финального свистка все начали друг с другом мириться. Всё-таки два самых успешных клуба страны должны относиться друг к другу с уважением.
+51
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Никита Аксанов
Ответ Александр Жердин
Анна Сунцова, у вас нет других способов повысить рейтинг ? Обязательно перетряхивать грязное белье? К чему это, матч закончился, извинения приняты, нет, вам неймётся. Или вы по другому просто не умеете?
Сунцова, Курчавова, Новиков, Алфимов – это не про спорт. Это кликбейт и желтуха. Наверное, им нормально. Деньги не пахнут.
+31
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Британский шпион
Человек поставил бы в заголовок слова о том, что Ерохин принял извинения. Журналист же всегда делает именно такие заголовки.
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Pok_Toholo
Ответ Никита Аксанов
Здорово, что после финального свистка все начали друг с другом мириться. Всё-таки два самых успешных клуба страны должны относиться друг к другу с уважением.
Сейчас в районе Тушино рванёт не хило
+30
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Спонсор из Скандинавии
Ерохин молодец. И на поле не повелся и извинения принял.
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Александр Жердин
Анна Сунцова, у вас нет других способов повысить рейтинг ? Обязательно перетряхивать грязное белье? К чему это, матч закончился, извинения приняты, нет, вам неймётся. Или вы по другому просто не умеете?
+17
-3
+14
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Юр Бас
Честно сказать, Роша поступил не красиво. Смотрелось очень мерзско. Но отдать должное Саше он большой молодец! Во всей этой сутолке, он проявил выдержку и показал харрактер! Уважение ему за это! Мужчина! Роше конечно нужно быть поспокойнее, эмоции эмоциями, а меру нужно знать.
И да, я болельщик ЦСКА.
+13
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Клирик
Спокойно, адекватно. Молодец!
+9
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Александр Жердин
Ответ Никита Аксанов
Сунцова, Курчавова, Новиков, Алфимов – это не про спорт. Это кликбейт и желтуха. Наверное, им нормально. Деньги не пахнут.
Как писал Артур Хейли в Колёсах :"Уродство - это красиво
+3
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Caledon Hockley
У Ерохина взгляд был, как у милого щеночка, как такого можно было обидеть?) Хорошо, что помирились
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eugens
Ответ .ru
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Спасло от чего?)
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Доктор Верховцев
Ответ Олег Ивакин
Почему Роше прощают уже и такие выходки?
У него психологическая травма после инцидента с Соболевым. Реабилитация ещё не закончилась, поэтому не судят строго.
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Архитектор Мендисабаль
Не впервые Роша ведёт себя, как грязный гринго.
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Князь из Питера
Запалил, Ерохин на фенибуте сидит.
:)))
Ноль эмоций.
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Sunnyboy
Ерохин Красавчик, Амкаровский ноунейм только своей грязной игрой и смог выделится в матче что о нем многое говорит!
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Роман Олегов
Ну Роша все равно красавчик, что подошел по-доброму извиниться. Хороший игрок и хоть и говнистый, но позитивный. В этом плане они с Барриосом похожи, тот же тоже провокатор тот еще. Но не смотря на это оба кажутся прикольными типами, чего о дельфине, например, не скажешь.
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Роман Олегов
Ответ Олег Ивакин
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Вы и тут со своим заговором?
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Ivan Petrov
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Ответ Роман Олегов
Заболотный тоже неплохо страдания изображал, когда Нурик ему по голове промазал
Тоесть ты подтвердил что половина зенитовских латиносов симуляеты
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Олег Ивакин
Почему Роше прощают уже и такие выходки?
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