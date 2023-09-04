Ерохин о стычке с Рошей в матче с ЦСКА: «Я не из тех, кто упадет, когда его схватят за шею. Виллиан решил меня спровоцировать, это не красит ни его, ни футбол»

Александр Ерохин рассказал о стычке с Виллианом Рошей в концовке матча с ЦСКА.

В 7-м туре Мир «Зенит» и ЦСКА сыграли вничью (1:1). В концовке матча между игроками команд произошла стычка, во время которой Роша схватил за шею, за что получил желтую карточку.

– Вас редко увидишь таким эмоциональным, как это было в самой концовке матча с ЦСКА, когда вы сцепились с Рошей. Что там произошло?

– Я‑то как раз пытался разнимать, но эмоции, думаю, у всех зашкаливали. И потом, я не такой человек, который будет падать, когда его хватают за шею. Мне кажется, арбитры, в том числе на ВАР, должны были этот момент видеть, чтобы правильно его расценить. В то же время эмоции – это часть футбола.

– перегнул, когда схватил вас за горло?

– Это действительно выглядело не особо привлекательно и не красит ни футбол, ни самого игрока.

– Как все это получилось?

– Началась толкотня, я подошел, чтобы с одной стороны не дать в обиду своих, а с другой – постараться сделать так, чтобы спор не превратился во что‑то большее, и все разошлись. Но Роша, видимо, решил меня чуть‑чуть спровоцировать на какие‑то действия.

– После свистка он снова к вам подошел, так?

– Да, подошел, извинился. Я все понимаю – футбол, эмоции. Но вести себя в игре все же стоит более пристойно.

– В итоге приняли извинения?

– Да. Футбольное поле, вещь такая, когда бывает, перегибаешь палку. Главное, это понимать, и чтобы в дальнейшем футбол оставался футболом, а не превращался в место склок.

– Что скажете о концовке игры в целом?

– Забили гол, хотя и до этого было несколько моментов, когда могли сравнивать счет. Жаль, что так, но тот факт, что ушли от поражения на последних минутах, – это плюс.

– Вы могли и победный гол забить?

– Был полуудар, полупрострел, немного не попал. Но это скорее момент‑случай.

– Как оцените второе место «Зенита» на момент первого перерыва в чемпионате?

– Конечно, очень хотелось выиграть у , набрать три очка, тогда и в таблице ситуация была бы чуть легче. Но ничего, сейчас будем готовится во время паузы в чемпионате. Тем более, следующая игра чемпионата в Казани с «Рубином» тоже достаточно принципиальная. Хорошо начать после перерыва тоже очень важно – наши цели и задачи остаются неизменными, – сказал полузащитник «Зенита».

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