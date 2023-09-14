Медведева и «Динамо» выпустили коллекцию одежды Pitch&Skate – бокс с шоппером, кепкой, футболкой и носками за 5 990 рублей

Евгения Медведева и «Динамо» выпустили совместную коллекцию одежды.

«Привет! Это Женя Медведева. Я люблю Москву и «Динамо», слежу за своим телом и внимательно подхожу к выбору стиля и образа. Сложить бы все это, подумала я. Так и родился Pitch&Skate или «Конек и поле».

Бренд? Марка одежды? Лимитированная коллекция? Наверное, все и сразу. Это вещи, которые объединяют мою любовь к фигурному катанию и нежные чувства к футболу. В них есть то, что я так ценю: удобство, практичность, стиль и, конечно, динамовские цвета!» – сказала фигуристка.

«Совместно с чемпионкой мира запускаем в продажу бокс с шоппером, кепкой, футболкой и носками. Каждого покупателя ждет подарок – эксклюзивное видео с тренировкой от Жени 🧘‍♀️. Уже в продаже 🏪

P.S. Женя спрятала в 10 боксах футболку со своим автографом – попробуете найти? 😏» – говорится в заявлении «Динамо».

Бокс Медведевой стоит в магазине на сайте «Динамо» 5 990 рублей. Все предметы представлены в одном размере, носить их смогут не только девушки, но и парни.

Фото: shop.fcdm.ru, t.me/fcdynamo/17099

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