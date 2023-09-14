Медведева и «Динамо» выпустили коллекцию одежды Pitch&Skate – бокс с шоппером, кепкой, футболкой и носками за 5 990 рублей

Теги премьер-лига Россия бизнес Динамо Москва Евгения Медведева стиль Футбол

Евгения Медведева и «Динамо» выпустили совместную коллекцию одежды.

«Привет! Это Женя Медведева. Я люблю Москву и «Динамо», слежу за своим телом и внимательно подхожу к выбору стиля и образа. Сложить бы все это, подумала я. Так и родился Pitch&Skate или «Конек и поле».

Бренд? Марка одежды? Лимитированная коллекция? Наверное, все и сразу. Это вещи, которые объединяют мою любовь к фигурному катанию и нежные чувства к футболу. В них есть то, что я так ценю: удобство, практичность, стиль и, конечно, динамовские цвета!» – сказала фигуристка.

«Совместно с чемпионкой мира запускаем в продажу бокс с шоппером, кепкой, футболкой и носками. Каждого покупателя ждет подарок – эксклюзивное видео с тренировкой от Жени 🧘‍♀️. Уже в продаже 🏪

P.S. Женя спрятала в 10 боксах футболку со своим автографом – попробуете найти? 😏» – говорится в заявлении «Динамо».

Бокс Медведевой стоит в магазине на сайте «Динамо» 5 990 рублей. Все предметы представлены в одном размере, носить их смогут не только девушки, но и парни.

Фото: shop.fcdm.ru, t.me/fcdynamo/17099

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29 комментариев

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Ебздрогыч
Все предметы представлены в одном размере, носить их смогут не только Женя Медведева, но и Вася Уткин.
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Настя Волкова
Женя такая красотка,мерч выглядит очень круто😍
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Илларион
Классный бокс! Кому-то повезёт получить, автограф Жени!
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Аленка_76
Очень классная коллекция!
Женя очень красивая на фото!
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Sveta Arhipova
Все фотографии с Евгенией очень красивые💙
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Татьяна Вересова
Ответ Настя Волкова
Женя такая красотка,мерч выглядит очень круто😍
Мне тоже очень фотографии понравились
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Лия Романова
отличный коллаб у Жени с Динамо, теперь вот бокс с тематическим мерчем. И фото приятные
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Елена Спирина
Не в первый раз у Жени и Динамо выходит такой коллаб. Как всегда достойно
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Lana Kazakova
Прикольный и недорогой бокс.
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Ливия
Отличная коллаборация Жени и Динамо, ФК и хоккея.
Были и интервью с футболистами, и поездки за границу для съемок влога, и реклама последней коллекции одежды, а сейчас вот такой мерч.
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Хана Спектор
Нет нечего лучше ,чем совместная работа Жени и моего люьимого Динамо!!!
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Tytti
Классный калаб! Фотографии красивые🤍💙 Женя😍
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Татьяна Вересова
Как я люблю все совместные проекты Жени и Динамо!
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Ilya Shilovskiy
Ну, достойно, не скрою
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-3
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Boginya
Еще один классный коллаб. Очень красиво! Классно, что унисекс - можно сразу 2 бокса в семью :)
+3
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Лия Романова
достойные активности у Динамо с Женей, новый фотосет симпатичный даже очень
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Дмитрий Фурсов
Ответ 6tspey7tb5
А что на языке врага написано ?))))
Чьего врага?
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charly001
«Женечка умничка , красавица»
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Leon Betov
Какие-то боты в комментариях, как будто интернет-магазин
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Оригинальный Ник
Ответ Lana Kazakova
Прикольный и недорогой бокс.
Фига какие фаны фигурки состоятельные, раз отвалить 6к за кепку, пакет, растянутую майку и носки считается недорого
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Аленка_76
Ответ Татьяна Вересова
Как я люблю все совместные проекты Жени и Динамо!
Да,я тоже люблю)
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Tytti
Ответ Татьяна Вересова
Как я люблю все совместные проекты Жени и Динамо!
Да, атмосфера дружбы, крутой калаб
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Лия Романова
Ответ Boginya
Еще один классный коллаб. Очень красиво! Классно, что унисекс - можно сразу 2 бокса в семью :)
или подраться за один, кому что достанется😹 но лучше два, это да :)
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Татьяна Вересова
Ответ Boginya
Еще один классный коллаб. Очень красиво! Классно, что унисекс - можно сразу 2 бокса в семью :)
Очень стильно получилось!
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