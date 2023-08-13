Медведева о «Динамо»: «Начало этого сезона намного лучше, чем финал того. Думаю, команда уже полностью адаптировалась к Личке»
Фигуристка Евгения Медведева оценила игру «Динамо» в начале сезона.
Сегодня московский клуб обыграл «Балтику» (2:0) в рамках 4-го тура Мир РПЛ.
«Ребята классно начинают сезон. Понятно, что бывают взлеты и падения, но начало этого сезона намного лучше, чем финал того сезона.
Думаю, команда уже полностью адаптировалась к новому тренеру (Марцелу Личке). Я слышала, что он очень классный. Судя по результатам, в принципе, это заметно.
Мне кажется, «Динамо» еще поднимется (в турнирной таблице)», – сказала двукратная чемпионка мира.
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