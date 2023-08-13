Медведева о «Динамо»: «Начало этого сезона намного лучше, чем финал того. Думаю, команда уже полностью адаптировалась к Личке»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва женское катание Евгения Медведева Марцел Личка Фигурное катание

Фигуристка Евгения Медведева оценила игру «Динамо» в начале сезона.

Сегодня московский клуб обыграл «Балтику» (2:0) в рамках 4-го тура Мир РПЛ.

«Ребята классно начинают сезон. Понятно, что бывают взлеты и падения, но начало этого сезона намного лучше, чем финал того сезона.

Думаю, команда уже полностью адаптировалась к новому тренеру (Марцелу Личке). Я слышала, что он очень классный. Судя по результатам, в принципе, это заметно.

Мне кажется, «Динамо» еще поднимется (в турнирной таблице)», – сказала двукратная чемпионка мира.

Материалы по теме

3 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
ДоброеУхо
всех с Победой!!!
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Сергей48
Уста младенца глаголят истину!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Lana Kazakova
Поздравляем Динамо с третьей победой подряд!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий