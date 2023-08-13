Медведева о «Динамо»: «Начало этого сезона намного лучше, чем финал того. Думаю, команда уже полностью адаптировалась к Личке»

Фигуристка Евгения Медведева оценила игру «Динамо» в начале сезона.

Сегодня московский клуб обыграл «Балтику» (2:0) в рамках 4-го тура Мир .

«Ребята классно начинают сезон. Понятно, что бывают взлеты и падения, но начало этого сезона намного лучше, чем финал того сезона.

Думаю, команда уже полностью адаптировалась к новому тренеру ( ). Я слышала, что он очень классный. Судя по результатам, в принципе, это заметно.

Мне кажется, « » еще поднимется (в турнирной таблице)», – сказала двукратная чемпионка мира.