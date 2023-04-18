Медведева поздравила «Динамо» со столетием: «Это важная дата, которая говорит о том, что у клуба богатая история. Уверена, нынешняя команда способна вписать в нее новую страницу»

Евгения Медведева поздравила «Динамо» со столетием .

«В этот праздничный день я хочу поздравить прекрасный футбольный клуб « » со столетним юбилеем!

Это важная дата, которая говорит о том, что у «Динамо» богатая и славная история. И я уверена, что нынешняя команда способна вписать в нее новую страницу и добиться больших успехов.

Побывав на сборах «Динамо», я прочувствовала действительно дружескую, теплую атмосферу, подружилась со многими ребятами и теперь переживаю за них еще сильнее.

Ребятам хочу пожелать продуктивности и работоспособности на поле, чтобы они получали удовольствие от игры и радовали зрителей. А болельщиков призываю всегда быть рядом с командой и поддерживать ее на прекрасном стадионе в Петровском парке.

С праздником, динамовцы!» – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.