Медведева поздравила «Динамо» со столетием: «Это важная дата, которая говорит о том, что у клуба богатая история. Уверена, нынешняя команда способна вписать в нее новую страницу»
Евгения Медведева поздравила «Динамо» со столетием .
«В этот праздничный день я хочу поздравить прекрасный футбольный клуб «Динамо» со столетним юбилеем!
Это важная дата, которая говорит о том, что у «Динамо» богатая и славная история. И я уверена, что нынешняя команда способна вписать в нее новую страницу и добиться больших успехов.
Побывав на сборах «Динамо», я прочувствовала действительно дружескую, теплую атмосферу, подружилась со многими ребятами и теперь переживаю за них еще сильнее.
Ребятам хочу пожелать продуктивности и работоспособности на поле, чтобы они получали удовольствие от игры и радовали зрителей. А болельщиков призываю всегда быть рядом с командой и поддерживать ее на прекрасном стадионе в Петровском парке.
С праздником, динамовцы!» – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.
за Динамо - Медведева и Люся Чеботина.
за спартак - свихнувшиеся деды и Лавров.
1) Чемпионский титул на 95-летие
2) Кубок страны на 100-летие
Как Динамо поздравляли болельщиков на юбилей:
1) У нас великая история и много титулов
2) Яшин the best
Спартак - 38 титулов за всю историю
Динамо - 19 (ровно в 2 раза меньше)