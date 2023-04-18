Медведева поздравила «Динамо» со столетием: «Это важная дата, которая говорит о том, что у клуба богатая история. Уверена, нынешняя команда способна вписать в нее новую страницу»

Теги премьер-лига Россия Динамо Москва Евгения Медведева Футбол

Евгения Медведева поздравила «Динамо» со столетием .

«В этот праздничный день я хочу поздравить прекрасный футбольный клуб «Динамо» со столетним юбилеем!

Это важная дата, которая говорит о том, что у «Динамо» богатая и славная история. И я уверена, что нынешняя команда способна вписать в нее новую страницу и добиться больших успехов.

Побывав на сборах «Динамо», я прочувствовала действительно дружескую, теплую атмосферу, подружилась со многими ребятами и теперь переживаю за них еще сильнее.

Ребятам хочу пожелать продуктивности и работоспособности на поле, чтобы они получали удовольствие от игры и радовали зрителей. А болельщиков призываю всегда быть рядом с командой и поддерживать ее на прекрасном стадионе в Петровском парке.

С праздником, динамовцы!» – сказала двукратная чемпионка мира по фигурному катанию.

Материалы по теме

14 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Dinamik1
К сто летию Динамо хоккей вылет в первом раунде плейоф .Футбол вылет из кубка чемп середина таблице.Итого бездари в руководстве и тренерском штабе.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Аслан Бапинаев
Ответ Artem Piatkov
Как Спартак поздравлял болельщиков с юбилеем: 1) Чемпионский титул на 95-летие 2) Кубок страны на 100-летие Как Динамо поздравляли болельщиков на юбилей: 1) У нас великая история и много титулов 2) Яшин the best Спартак - 38 титулов за всю историю Динамо - 19 (ровно в 2 раза меньше)
Иди отсюда со своим клубом.
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Tollie
Ответ Artem Piatkov
Как Спартак поздравлял болельщиков с юбилеем: 1) Чемпионский титул на 95-летие 2) Кубок страны на 100-летие Как Динамо поздравляли болельщиков на юбилей: 1) У нас великая история и много титулов 2) Яшин the best Спартак - 38 титулов за всю историю Динамо - 19 (ровно в 2 раза меньше)
и что?

за Динамо - Медведева и Люся Чеботина.

за спартак - свихнувшиеся деды и Лавров.
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вольфсбург
Ответ Dinamik1
К сто летию Динамо хоккей вылет в первом раунде плейоф .Футбол вылет из кубка чемп середина таблице.Итого бездари в руководстве и тренерском штабе.
И не говори, поздравили так поздравили. Почётное пятое место футболисты займут, уверен в этом.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Spartakus1984
Ответ Artem Piatkov
Как Спартак поздравлял болельщиков с юбилеем: 1) Чемпионский титул на 95-летие 2) Кубок страны на 100-летие Как Динамо поздравляли болельщиков на юбилей: 1) У нас великая история и много титулов 2) Яшин the best Спартак - 38 титулов за всю историю Динамо - 19 (ровно в 2 раза меньше)
И что?Ты не прав.
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
Ответ Caniball
Я тоже так могу. За Спартак: Потапова, Максим, Би-2 За Динамо: Свихнувшиеся деды генералы и Степашин!
про Максим, конечно, погорячился, здесь, как раз, сам Спартак унизил)))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Artem Piatkov
Как Спартак поздравлял болельщиков с юбилеем:

1) Чемпионский титул на 95-летие
2) Кубок страны на 100-летие

Как Динамо поздравляли болельщиков на юбилей:

1) У нас великая история и много титулов
2) Яшин the best

Спартак - 38 титулов за всю историю
Динамо - 19 (ровно в 2 раза меньше)
+7
-7
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Xm.md
Кто это?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
argentina10
молодец Женечка, все больше ее люблю..
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Toba Door
Ответ Tollie
и что? за Динамо - Медведева и Люся Чеботина. за спартак - свихнувшиеся деды и Лавров.
За Спартак болеет олимпийская чемпионка Щербакова, на её фоне некравсивая фигуристка Женя не смотрится
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Данил Садыков
Ответ Dinamik1
К сто летию Динамо хоккей вылет в первом раунде плейоф .Футбол вылет из кубка чемп середина таблице.Итого бездари в руководстве и тренерском штабе.
Помешанного спартача забыли спросить. Твоё экспертное мнение по провалам здесь как нельзя кстати, конечно
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий