«Барсе» интересен вингер «Атлетика» и Испании Нико Уильямс

«Барселоне» интересен вингер «Атлетика» и сборной Испании.

21-летний привлек внимание каталонцев, сообщает Diario Sport.

«Барса» на протяжении некоторого времени следит за Уильямсм, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

Сине-гранатовым нравится игра одного из лучших дриблеров чемпионата . Его видят заменой Усману Дембеле в схеме 4-3-3.

В 4 матчах Ла Лиги в этом сезоне Нико отдал 2 голевых паса. Его статистика – здесь.

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