«Барсе» интересен вингер «Атлетика» и Испании Нико Уильямс

Теги Барселона Атлетик Ла Лига Сборная Испании по футболу возможные трансферы Нико Уильямс Футбол

«Барселоне» интересен вингер «Атлетика» и сборной Испании.

21-летний Нико Уильямс привлек внимание каталонцев, сообщает Diario Sport.

«Барса» на протяжении некоторого времени следит за Уильямсм, контракт которого рассчитан до лета 2024 года.

Сине-гранатовым нравится игра одного из лучших дриблеров чемпионата Испании. Его видят заменой Усману Дембеле в схеме 4-3-3.

В 4 матчах Ла Лиги в этом сезоне Нико отдал 2 голевых паса. Его статистика – здесь.

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19 комментариев

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Bazilic
Бесплатно нужно обязательно брать, идеальный игрок для системы Хави
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Bazilic
Надеюсь, что Нико не пойдет по стопам брата
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TravenS
Ответ s_kapa
Утятина какая-то. Нико - чемпион по запарыванию моментов
Если и так, то чёрным по белому написано же — замена Дембеле
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Однажды в Космосе
просто спортс у делать нечего, вот и левые инфы
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Fan of Sport
Нико слева, Ламин справа, Витор Роке в центре, очень даже неплохо
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FC.Barcelona
Контракт вроде истекает и он в конце сезона будет свободным агентом. Если нужен, то уже необходимо начинать работать над трансфером.
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MESSIya
В Испании уже недели 2 пишут, что Барса следит за тремя игроками из Ла Лиги, чьи контракты заканчиваются в 2024 году. Двое известны:Родригес(Бетис) и Нико
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gPk
Ответ rigobersong
На этой позиции у Барселоны Рафинья, да и тот же Ямаль:)
Нико спокойно левого вингера играет
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Bazilic
Тяжело поверить в то, что Бильбао его так просто отпустит. Там за игроков держатся очень сильно, старший Уильямс подтвердит
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rigobersong
На этой позиции у Барселоны Рафинья, да и тот же Ямаль:)
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Nurbek Satbaganbet
Хорошо себя проявил в матчах сборной, очень острый игрок.
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NottinghamForest79
в его года нужно 11+ гол + пас
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rigobersong
Ответ NartApsua
Уильямс справа без проблем играет.
Так и они справа играют:)
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