Винисиус Жуниор стал первым в рейтинге лучших дриблеров мира для игроков младше 23 лет.

CIES Football Observatory опубликовал список лучших в обводке среди футболистов младше 23 лет в местных чемпионатах.

Первое место в списке занял полузащитник « » .

В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников.

Топ-10 лучших выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал», Ла Лига);

2. Анжело Габриэл (« », высшая лига Бразилии);

3. (« », Бундеслига);

4. (« », высшая лига Нидерландов);

5. («Реал», Ла Лига);

6. Луис Энрике («Бетис», Ла Лига);

7. Хвича Кварацхелия (« », Серия А);

8. Факундо Буонанотте («Брайтон», АПЛ);

9. Нико Уильямс («Атлетик», Ла Лига);

10. Филип Фоден («Манчестер Сити», АПЛ).

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