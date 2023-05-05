Винисиус – лучший дриблер среди игроков младше 23 лет в лигах мира. Мусиала, Родриго и Хвича – в топ-10 (CIES)
Винисиус Жуниор стал первым в рейтинге лучших дриблеров мира для игроков младше 23 лет.
CIES Football Observatory опубликовал список лучших в обводке среди футболистов младше 23 лет в местных чемпионатах.
Первое место в списке занял полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор.
В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников.
Топ-10 лучших выглядит следующим образом:
1. Винисиус Жуниор («Реал», Ла Лига);
2. Анжело Габриэл («Сантос», высшая лига Бразилии);
3. Джамал Мусиала («Бавария», Бундеслига);
4. Мохаммед Кудус («Аякс», высшая лига Нидерландов);
5. Родриго Гоэс («Реал», Ла Лига);
6. Луис Энрике Андре («Бетис», Ла Лига);
7. Хвича Кварацхелия («Наполи», Серия А);
8. Факундо Буонанотте («Брайтон», АПЛ);
9. Нико Уильямс («Атлетик», Ла Лига);
10. Филип Фоден («Манчестер Сити», АПЛ).
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"В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников."
Как это всё связано с количеством игрового времени?