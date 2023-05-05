Винисиус – лучший дриблер среди игроков младше 23 лет в лигах мира. Мусиала, Родриго и Хвича – в топ-10 (CIES)

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Винисиус Жуниор стал первым в рейтинге лучших дриблеров мира для игроков младше 23 лет.

CIES Football Observatory опубликовал список лучших в обводке среди футболистов младше 23 лет в местных чемпионатах.

Первое место в списке занял полузащитник «Реала» Винисиус Жуниор.

В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников.

Топ-10 лучших выглядит следующим образом:

1. Винисиус Жуниор («Реал», Ла Лига);

2. Анжело Габриэл («Сантос», высшая лига Бразилии);

3. Джамал МусиалаБавария», Бундеслига);

4. Мохаммед КудусАякс», высшая лига Нидерландов);

5. Родриго Гоэс («Реал», Ла Лига);

6. Луис Энрике Андре («Бетис», Ла Лига);

7. Хвича Кварацхелия («Наполи», Серия А);

8. Факундо Буонанотте («Брайтон», АПЛ);

9. Нико Уильямс («Атлетик», Ла Лига);

10. Филип Фоден («Манчестер Сити», АПЛ).

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34 комментария

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Slavick Nemkovsky
Двое в Реале. Перес не зря на бразильцев ставку делает. Потому что жога бонита, детка )
+54
-8
+46
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Андрей Хенто
Ну Винисиус действительно хорош, настоящий бразилец, отличный технарь.
+37
-7
+30
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Ophiomorph
Ответ Goofts
Удивительно, Фоден, который играет меньше в десяток раз Винисиуса, так высоко! Играл бы столько же, был бы топ1
???
"В рейтинге учитывались такие показатели, как регулярность обводок, процент успешного дриблинга и специальный индекс спортивного уровня партнеров и соперников."
Как это всё связано с количеством игрового времени?
+19
-2
+17
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kex18
Там Олусегун на 17 месте в этом списке
+13
-1
+12
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mqh9pzrxgf
Ответ blaugrano
Не от хорошей жизни. Куда деваться, если с воспитанниками туго?
Ну да, лучше с фати в старте бегать))))
+14
-4
+10
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Ivang King
Ответ blaugrano
Не от хорошей жизни. Куда деваться, если с воспитанниками туго?
Воспитанники клуба выиграли лч борются за повышение в лиге, из всех академий именно воспитанники клуба РМ играют в топ 5 чемпионатах. Не думал что просто на просто стратегия у клуба такая ? как показывает практика, тактика срабатывает.
+11
-3
+8
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Peter Parker
Ответ Slavick Nemkovsky
Двое в Реале. Перес не зря на бразильцев ставку делает. Потому что жога бонита, детка )
Ну, можно и пофинтить, если у тебя в полузащите такие монстры отработают и вперед и назад. Да еще и если Бензема здоров
+4
-1
+3
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Юлия Закаблукова
Передаю привет антони, с его единственным финтом
+3
0
+3
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4burek
анжело габриэл интересный футболист
+4
-1
+3
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Spartakus1984
Ответ Dovran Soyunov
Лидер это Леао если что)))🟤⚫
Другой возраст
+3
-1
+2
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Ilya Petrov
Ответ Сикарио
а где же пешеход? а, он же отстанен))
Ну пешеход даёт, даже в список игроков младше 23 лет попасть не смог, Сииии!
+1
0
+1
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Сикарио
а где же пешеход? а, он же отстанен))
+1
-1
0
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arspurs9
Что тут делает Уильямс младший? Сколько не включу Бильбао - просто бегающий брусок. Принять не может, мяч отскакивает на несколько метров, передачи нет, удара нет, поле не видит, техника никакая. Бежит быстро до первого защитника, на этом его дриблинг кончается.
+1
-1
0
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KTK
А где Сака??
0
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Этот Райола хочет денег
Тем временем Барса планирует усилиться, вернув Месси. Ну а что, статистикой выступлений задавит все рейтинги!
+1
-1
0
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ubAA
Ответ Dovran Soyunov
Лидер это Леао если что)))🟤⚫
Леао это который фанат Хвичи ? Знаем такого 😁
+2
-2
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Ashai
Ответ Мгер Цолакян
Открыл whoscored. Винисиус: Попыток в среднем за матч: 9.4. Успешно: 3.4 Безуспешно: 6. Как у лучшего дриблера может быть такой низкий% успешности?
36% успешного дриблинга это низкий %? У Хвичи например такой же процент успешности Дриблинга. Тут все завязано на автобусности ЛЛ. В Лч процент выше.
+1
-1
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Adam Almurzaev
Ответ Мгер Цолакян
Открыл whoscored. Винисиус: Попыток в среднем за матч: 9.4. Успешно: 3.4 Безуспешно: 6. Как у лучшего дриблера может быть такой низкий% успешности?
У Месси в прайме 2012год 46%. Это норма.
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