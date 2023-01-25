«Астон Вилла» предлагала выплатить 45 млн фунтов отступных за Уильямса. Нико отказался уходить из «Атлетика»
«Астон Вилла» могла подписать Нико Уильямса из «Атлетика».
По данным журналиста Доминика Кинга, за переход полузащитника «Астон Вилла» была готова заплатить отступные в размере 45 млн фунтов. Однако Нико Уильямс отказался покидать «Атлетик». Сообщается, что в качестве альтернативы Унаи Эмери рассматривает Луиса Энрике из «Бетиса».
В текущем сезоне на счету Нико Уильямса 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах Ла Лиги. Подробная статистика игрока – здесь.
10 комментариев