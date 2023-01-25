«Астон Вилла» предлагала выплатить 45 млн фунтов отступных за Уильямса. Нико отказался уходить из «Атлетика»

«Астон Вилла» могла подписать Нико Уильямса из « ».

По данным журналиста Доминика Кинга, за переход полузащитника « » была готова заплатить отступные в размере 45 млн фунтов. Однако Нико Уильямс отказался покидать «Атлетик». Сообщается, что в качестве альтернативы рассматривает Луиса Энрике из « ».

В текущем сезоне на счету Нико Уильямса 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах . Подробная статистика игрока – здесь.