«Астон Вилла» предлагала выплатить 45 млн фунтов отступных за Уильямса. Нико отказался уходить из «Атлетика»

Теги Астон Вилла премьер-лига Англия Атлетик Бетис Ла Лига возможные трансферы Унаи Эмери деньги Луис Энрике Андре Нико Уильямс Футбол

«Астон Вилла» могла подписать Нико Уильямса из «Атлетика».

По данным журналиста Доминика Кинга, за переход полузащитника «Астон Вилла» была готова заплатить отступные в размере 45 млн фунтов. Однако Нико Уильямс отказался покидать «Атлетик». Сообщается, что в качестве альтернативы Унаи Эмери рассматривает Луиса Энрике из «Бетиса».

В текущем сезоне на счету Нико Уильямса 3 гола и 3 голевые передачи в 18 матчах Ла Лиги. Подробная статистика игрока – здесь.

10 комментариев

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KataDiaz
Ответ gPk
В нынешний.У Бильбао отличный состав , со своей системой.Зачем ему эта Вилла нужно где непонятно что творится и непонятно во что они играют?Единственная причина - деньги ,на этом все
точно, единственная причина по котороймногие идут в арабскую премьер лигу это бабло. совсем уже ошалели, эмери тоже коз.......л тащит игрков из ла лиги
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gPk
Ответ Рома Голованов
Иглесиаса по моему даже не вызывали. в этом как раз таки прикол
Ну так а чем Эглесиас лучше? По сути линия атаки у игроков сборной так себе. Нет прям какого-то топа. Нет его ни на флангах, ни в центре нападения. Одни мешки
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Madhamish
Ошалели эти англичане. Луис Энрике полгода в Бетисе всего, уже выхватывают.
+1
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+1
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Рома Голованов
Ответ gPk
А кого ставить то в нападении если там все так себе?Борха Эглесиас , Мората , Ферран.Там все такие)
Иглесиаса по моему даже не вызывали. в этом как раз таки прикол
+2
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+2
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gPk
Ответ Рома Голованов
бегунок еще тот. на чм за испанию капец бесил. фиг знает зачем энрике его постоянно на заменах ставил. абсолютно бездумный футболист
А кого ставить то в нападении если там все так себе?Борха Эглесиас , Мората , Ферран.Там все такие)
0
0
0
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gPk
Ответ Basalai Yauheni
Бильбао сильнее Виллы в какой вселенной?
В нынешний.У Бильбао отличный состав , со своей системой.Зачем ему эта Вилла нужно где непонятно что творится и непонятно во что они играют?Единственная причина - деньги ,на этом все
+8
-3
+5
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Рома Голованов
бегунок еще тот. на чм за испанию капец бесил. фиг знает зачем энрике его постоянно на заменах ставил. абсолютно бездумный футболист
+3
0
+3
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Basalai Yauheni
Ответ Aleksandr Danilov
Луис Энрике уровня топ клубов, какая Вилла. А Бильбао сильнее Антон Виллы, толк туда идти, если и дома хорошо?
Бильбао сильнее Виллы в какой вселенной?
+3
-6
-3
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corazón blanco
Преданность клубу у Уильямсов в крови.
+10
-1
+9
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Aleksandr Danilov
Луис Энрике уровня топ клубов, какая Вилла. А Бильбао сильнее Антон Виллы, толк туда идти, если и дома хорошо?
+13
-4
+9
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