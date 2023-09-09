Ямаль о голе Грузии: «Уильямс все подготовил, я просто ударил так, как подсказывала интуиция»

Теги Сборная Испании по футболу квалификация Евро-2024 Нико Уильямс Ламин Ямаль Футбол

Ламин Ямаль рассказал о своем голе в матче отбора Евро-2024 с Грузией (7:1).

«Чувствовал себя уверенно с самого начала. Нико [Уильямс] все подготовил. Он оставил меня один на один с вратарем, и я просто ударил так, как подсказывала мне интуиция. Вот и все», – сказал 16-летний хавбек – самый молодой автор гола за сборную Испании.

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1 комментарий

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rigobersong
Какой скромный парень!:) В Ла Масии воспитывают прежде всего достойных людей, это самое главное!:)
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