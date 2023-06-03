«Пари НН» выкупил Михайлова у «Зенита», подписав с хавбеком 4-летний контракт
«Пари НН» объявил о полноценном трансфере Ярослава Михайлова.
Нижегородцы выкупили 20-летнего хавбека у «Зенита», подписав с ним 4-летний контракт.
Ранее в текущем сезоне Михайлов выступал за волжан на правах аренды.
«Рад играть за «Пари НН». В Нижнем Новгороде я получил хороший шанс проявить себя в Премьер-лиге, получить игровую практику и опыт.
Благодарен Равилю Камильевичу Измайлову за доверие и внимательное отношение к команде. В клубе и городе мне все нравится, у нас очень дружный коллектив.
Буду рад и дальше приносить пользу «Пари НН» и верю, что у нашего клуба все будет хорошо, и мы сохраним прописку в Премьер-лиге», – сказал Михайлов.
В 21 матче сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.
Сообщалось, что Михайловым интересуются «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».
Интриги последнего тура РПЛ: что нужно ЦСКА со «Спартаком» для медалей и тем, кто не хочет в стыки?
10 комментариев