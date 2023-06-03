«Пари НН» выкупил Михайлова у «Зенита», подписав с хавбеком 4-летний контракт

Теги Зенит премьер-лига Россия трансферы Пари НН Ярослав Михайлов Футбол

«Пари НН» объявил о полноценном трансфере Ярослава Михайлова.

Нижегородцы выкупили 20-летнего хавбека у «Зенита», подписав с ним 4-летний контракт.

Ранее в текущем сезоне Михайлов выступал за волжан на правах аренды.

«Рад играть за «Пари НН». В Нижнем Новгороде я получил хороший шанс проявить себя в Премьер-лиге, получить игровую практику и опыт.

Благодарен Равилю Камильевичу Измайлову за доверие и внимательное отношение к команде. В клубе и городе мне все нравится, у нас очень дружный коллектив.

Буду рад и дальше приносить пользу «Пари НН» и верю, что у нашего клуба все будет хорошо, и мы сохраним прописку в Премьер-лиге», – сказал Михайлов.

В 21 матче сезона Мир РПЛ на счету полузащитника 1 гол и 3 ассиста. Подробнее его статистика – здесь.

Сообщалось, что Михайловым интересуются «Динамо», «Локомотив» и «Краснодар».

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10 комментариев

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Архитектор Мендисабаль
Ответ Мукунку хороший
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Ярослав Михайлов
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romanisti89
Ответ Мукунку хороший
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20 матчей в РПЛ в этом сезоне, под десятку матчей за Шальке в прошлом сезоне, прошел все года молодежных сборных России - кто это?
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Garikus89
Надеюсь, с правом обратного выкупа, мальчик очень перспективный
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Кино Музыка
Поздравления Ярославу. У Юрана он точно прибавит.
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fil_spb
Ответ Garikus89
Надеюсь, с правом обратного выкупа, мальчик очень перспективный
У мальчика язык без костей и на поле особых подвигов не замечено. Ушёл и ушёл. Будем Козлова растить. Да и про Коваленко были слухи насчёт перехода. Вот кто действительно очень перспективный.
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Мукунку хороший
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SMART789
Жаль конечно, что "У Зенита нет воспитанников"
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Lindeman
Ответ romanisti89
20 матчей в РПЛ в этом сезоне, под десятку матчей за Шальке в прошлом сезоне, прошел все года молодежных сборных России - кто это?
да
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Garikus89
Ответ fil_spb
У мальчика язык без костей и на поле особых подвигов не замечено. Ушёл и ушёл. Будем Козлова растить. Да и про Коваленко были слухи насчёт перехода. Вот кто действительно очень перспективный.
Коваленко да, хороший, хотя в этом сезоне похуже. После прошлого был уверен, что его кто-то из пятерки купит
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