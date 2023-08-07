Хохлов об 1:2 от «Ахмата»: «Сочи» не хватило концентрации в конце 1-го тайма. На жаре тяжелее переламывать игру»
Дмитрий Хохлов объяснил поражение «Сочи» от «Ахмата» (1:2) в 3-м туре Мир РПЛ.
«Начали доигрывать концовку первого тайма, хотя он не был закончен. Ненужный фол, с которого нам забили гол. Недоигровка эпизода, когда мы даем игроку соперника принять мяч, развернуться, подумать, прицелиться, пробить. Концентрации в конце первого тайма не хватило.
После перерыва вышли на жаре, духоте. Понимаю, что условия одинаковые для обеих команд, но гораздо тяжелее переламывать игру, нужно было идти вперед. Понимали, что «Ахмат» будет играть по счету, не хватило концовки», – сказал главный тренер «Сочи».
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