Хохлов об 1:2 от «Ахмата»: «Сочи» не хватило концентрации в конце 1-го тайма. На жаре тяжелее переламывать игру»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия Ахмат Сочи Футбол

Дмитрий Хохлов объяснил поражение «Сочи» от «Ахмата» (1:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Начали доигрывать концовку первого тайма, хотя он не был закончен. Ненужный фол, с которого нам забили гол. Недоигровка эпизода, когда мы даем игроку соперника принять мяч, развернуться, подумать, прицелиться, пробить. Концентрации в конце первого тайма не хватило.

После перерыва вышли на жаре, духоте. Понимаю, что условия одинаковые для обеих команд, но гораздо тяжелее переламывать игру, нужно было идти вперед. Понимали, что «Ахмат» будет играть по счету, не хватило концовки», – сказал главный тренер «Сочи».

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6 комментариев

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Хохлов это не тренер, а посмешище. До сих пор в шоке с того, как он тренировал Динамо.
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Ну а вот "Ахмат" сумел переломить,и выиграл проигрывая.
Дим,судись лучше с Фейсбуком. Тренировать это не твоё.
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Хохлов, Евсеев, Аленичев все это поколение это не тренеры это хорошие футболисты в прошлом
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Ответ Жил был пес
Хохлов, Евсеев, Аленичев все это поколение это не тренеры это хорошие футболисты в прошлом
Карпин туда же )
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Хохлов поднимет Сочи с колен!
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Не хватило еще одного пенальти в конце второго тайма
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