Хохлов об 1:2 от «Ахмата»: «Сочи» не хватило концентрации в конце 1-го тайма. На жаре тяжелее переламывать игру»

Дмитрий Хохлов объяснил поражение «Сочи» от «Ахмата» (1:2) в 3-м туре Мир РПЛ.

«Начали доигрывать концовку первого тайма, хотя он не был закончен. Ненужный фол, с которого нам забили гол. Недоигровка эпизода, когда мы даем игроку соперника принять мяч, развернуться, подумать, прицелиться, пробить. Концентрации в конце первого тайма не хватило.

После перерыва вышли на жаре, духоте. Понимаю, что условия одинаковые для обеих команд, но гораздо тяжелее переламывать игру, нужно было идти вперед. Понимали, что « » будет играть по счету, не хватило концовки», – сказал главный тренер « ».

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