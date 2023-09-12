Ротенберг о «Сочи»: «Отставка Хохлова не обсуждается. Рисунок игры мне нравится, но мы ждем результата»

Борис Ротенберг заявил, что ждет от «Сочи» результата.

После 7 туров южане с 6 очками занимают в таблице Мир 12-е место.

«На данный момент отставка не обсуждается. Как я уже говорил, рисунок игры мне нравится, но мы ждем результата.

От этого все будет зависеть», — сказал президент « ».

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