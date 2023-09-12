Ротенберг о «Сочи»: «Отставка Хохлова не обсуждается. Рисунок игры мне нравится, но мы ждем результата»

Теги Дмитрий Хохлов премьер-лига Россия отставки Борис Ротенберг-старший Матч ТВ Сочи Футбол

Борис Ротенберг заявил, что ждет от «Сочи» результата.

После 7 туров южане с 6 очками занимают в таблице Мир РПЛ 12-е место.

«На данный момент отставка Хохлова не обсуждается. Как я уже говорил, рисунок игры мне нравится, но мы ждем результата.

От этого все будет зависеть», — сказал президент «Сочи».

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4 комментария

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samarskij-kuzmich
Поработает Ротенберг с арбитрами и результаты сразу же появятся.
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Nogoi89
Не обсуждается, зачем обсуждать очевидное?
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Олег Сагайдачный
В следующем туре результат перенесли в Москву, так как тоже этого ждут. Удачи в незапланнированном выезде, народ за вас.
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