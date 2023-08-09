Хохлов после 0:2 с «Оренбургом»: «Непонятно, почему гол «Сочи» отменили. Если это рука, то вчера ночью переписали правила, видимо»

Дмитрий Хохлов считает, что гол «Сочи» в матче с «Оренбургом» отменен ошибочно.

В матче Пути РПЛ Фонбет Кубка России « » обыграл «Сочи» со счетом 2:0. В начале первого тайма главный арбитр после просмотра ВАР отменил гол , так как мяч попал в руку хавбеку « ».

«Два абсолютно разных тайма в исполнении нашей команды. Если резюмировать, подвести итог, то кто сегодня сумел воспользоваться своими моментами, тот и выиграл. У «Оренбурга» было несколько моментов. Даже не могу сказать, хорошо ли забили первый гол, но сам факт – это гол. Мы же явные моменты не реализуем.

Плюс для меня было непонятно, почему отменили наш гол в самом начале матча. Если это рука, то, видимо, вчера ночью правила переписали.

Поражения никогда не радуют. Но мы сегодня провели очень большую ротацию. Наверное, уровень игроков отличается, когда мы проводим такую ротацию. Это делается с целью посмотреть ближайший резерв. Мы сегодня проиграли 0:2, но не могу сказать, что вышедшие молодые ребята как‑то испортили игру. Меня порадовали все три человека, которые появились на поле. Мы их посмотрели в боевых условиях. Вопросов к ним по игре у меня нет.

Вам интересно в 150-й раз про искусственное поле услышать? Для меня оно другое, да. Ну и что? Какой смысл об этом говорить? На искусственном поле можно играть и показывать качественную игру. Да, непривычно. Отскок другой, передачи катятся по‑другому. Но зачем об этом говорить?» – сказал главный тренер «Сочи».

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