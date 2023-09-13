Спаллетти о 2:1 с Украиной: «Италии нужно забивать 3-й, 4-й гол, когда мы можем. Но мне не к чему придраться – команда сыграла хорошо»

Лучано Спаллетти прокомментировал победу над Украиной.

Итальянцы выиграли дома со счетом 2:1 в матче квалификации Евро-2024.

«Мы должны быть довольны, потому что не всегда удается не дать сопернику сделать ни одного навеса. Мы дали им только два шанса в первом тайме и две контратаки во втором. Мне не к чему придраться – команда сыграла хорошо.

На последних минутах соперник двинул вперед много игроков, поскольку пропусти они еще – это не сильно бы изменило ситуацию для них. А нам нужно забивать третий или четвертый гол, когда мы можем.

В последние недели я чувствовал давление, и мне пришлось многое усвоить за короткое время. Я благодарю весь персонал национальной сборной за помощь мне на протяжении всего времени», – сказал главный тренер сборной Италии в эфире RAI.

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