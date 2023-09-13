ЦСКА — Крылья Советов: прогноз на матч 16 сентября 2023, Российская Премьер Лига

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Программу восьмого тура чемпионата России по футболу украсит противостояние ЦСКА — «Крылья Советов». Игра пройдет 16 сентября в Москве на поле стадиона «ВЭБ Арена». Начало встречи в 14:00 по московскому времени.

«Крылья Советов» не обыгрывают ЦСКА в семи очных матчах. Самарский клуб выиграл две последние игры в чемпионате, но правда обе игры прошли в Самаре. ЦСКА не побеждает в РПЛ в трех турах. В последней домашней встрече армейцы сыграли вничью с «Зенитом». ЦСКА фаворит домашнего матча.

Всего команды провели 120 очных матче. Баланс побед 66:26 в пользу ЦСКА при 8 ничьих. Разница голов 205:100 в пользу столичной команды. На чемпионат России пришлись 54 игры: 32 победы ЦСКА, 11 ничьих и 11 побед «Крыльев Советов». Разница голов 96:43 в пользу красно-синих. В рамках РПЛ армейцы выиграли пять последних очных игр. На отрезке в 10 игр ЦСКА проиграл один раз, один раз сыграл вничью и одержал 8 побед. На домашней арене у красно-синих 9 побед и одно поражение. Армейцы идут на серии из пяти побед.

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Рекомендованная ставка: победа ЦСКА или ничья, победа «Крыльев Советов» с форой +1,5, «обе забьют — да», гол «Крыльев Советов».

ЦСКА

 

Перед паузой на матчи национальных сборных ЦСКА дома принимал «Зенит». Армейцы сыграли от обороны и почти достигли нужного результата. ЦСКА не проиграл. Матч завершился вничью 1:1. Армейцы вышли вперед уже на четвертой минуте. Антон Заболотный воспользовался ошибкой обороны «Зенита» и открыл счет в матче. «Зенит» ушел от поражения только в концовке встречи. На 88 минуте счет сравнял Дуглас Сантос.

В рамках РПЛ у подопечных Владимира Федотова три победы, две ничьи и два поражения. ЦСКА не побеждает в трех матчах. На домашней арене команда не проигрывает в чемпионате. В турнирной таблице РПЛ армейцы на седьмом месте с 11 очками. Разница голов 14:10.

Результаты ЦСКА в пяти играх:

  • РПЛ, ЦСКА — «Зенит» 1:1;
  • Кубок России, «Сочи» — ЦСКА 0:0, СП 4:5;
  • РПЛ, «Оренбург» — ЦСКА 1:1;
  • РПЛ, «Динамо» — ЦСКА 2:1;
  • РПЛ, ЦСКА — «Сочи» 3:1.

В 10 официальных матчах у столичного клуба пять побед, две ничьи и три поражения. Разница голов 20:12. На домашней арене у армейского клуба шесть побед, три ничьи и одно поражение. Разница голов 22:9.

Интересные статистические факты по игре ЦСКА:

  • По 4 гола и голевой передаче в чемпионате у Федора Чалова и Антона Заболотного;
  • Обе команды забивают в 8 последних играх ЦСКА в РПЛ;
  • ЦСКА обыгрывает «Крылья Советов» в 5 последних и 9 из 10 домашних матчах в чемпионате;
  • ЦСКА не проигрывает дома в 10 играх РПЛ;
  • ЦСКА пропускает во втором тайме в 5 матчах;
  • ЦСКА выиграл второй тайм в 5 очных домашних встречах;
  • ЦСКА пропускает в 7 играх кряду;
  • ЦСКА забивает «Крыльям Советов» во втором тайме в 7 играх и 6 домашних матчах.

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Крылья Советов

 

В последней игре чемпионата России «Крылья Советов» разгромили воронежский «Факел». Домашняя победа 3:0. Счет в матче открыл Фернардо Костанца, реализовавший пенальти на 28 минуте. Во втором тайме с игры забили Амар Рахманович и Владислав Шитов. Голы на 66 и 70 минутах.

Победа над «Факелом» стала второй подряд в РПЛ. Всего у команды Игоря Осинькина четыре победы, две ничьи и поражение. Три из четырех побед одержаны на домашней арене. В гостях у команды победа в первом туре, потом две ничьи и поражение. Разница голов в 7 встречах 17:9. Самарцы самая результативная команда в РПЛ. В турнирной таблице «Крылья Советов» на третьем месте с 14 очками. Отставание от «Краснодара» три балла.

Результаты «Крыльев Советов» в пяти последних встречах:

  • РПЛ, «Крылья Советов» — «Факел» 3:0;
  • Кубок России, «Ахмат» — «Крылья Советов» 3:1;
  • РПЛ, «Крылья Советов» — «Балтика» 2:1;
  • РПЛ, «Рубин» — «Крылья Советов» 2:1;
  • РПЛ, «Локомотив» — «Крылья Советов» 1:1.

На дистанции в 10 официальных игр у самарского клуба четыре победы, две ничьи и четыре поражения. Разница голов 20:16. На выезде у «Крыльев Советов» две победы, ничья и семь поражений. Разница голов 12:17.

Интересные статические факты по игре «Крыльев Советов»:

  • Самые результативные игроки команды — Бенхамин Гарре с 3+1 и Роман Ежов с 1+3, по три результативных балла у Никиты Салтыкова (2+1) и Николая Рассказова (1+2);
  • «Крылья Советов» проиграли 4 из 6 гостевых матчей в чемпионате;
  • «Крылья Советов» пропускают в 9 гостевых играх РПЛ;
  • В 7 гостевых матчах РПЛ забивают обе команды;
  • Как минимум три гола забивается в 7 из 8 гостевых матчах РПЛ;
  • «Крылья Советов» забивают в 10 играх РПЛ;
  • «Крылья Советов» проиграли ЦСКА в 12 из 14 гостевых матчах.

Во время паузы в чемпионате «Крылья Советов» выкупили контракт Сергея Бабкина у «Локомотива». Бенхамин Гарре признан лучшим игроком чемпионата в июле и августе.

Коэффициенты букмекеров на матч Российской Премьер Лиги ЦСКА — Крылья Советов

 

Самарцы солиднее выглядят в новом сезоне. Команда идет в группе лидеров. ЦСКА покинул ряд игроков и теперь команде придется наигрывать новых футболистов. У столичного клуба есть проблемы с глубиной состава, что негативно влияет на результаты на длинной дистанции. По очным матчам у ЦСКА серьезное преимущество. Армейцы выиграли шесть последних игр. В предстоящей игре красно-синие получили статус фаворита матча.

Коэффициенты на матч ЦСКА — «Крылья Советов» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа ЦСКА — 1,71;
  • Ничья — 3,83;
  • Победа «Крыльев Советов» — 5,04;
  • ТБ2,5 — 1,81;
  • ТМ2,5 —2,03;
  • «Обе забьют — да» — 1,81;
  • «Обе забьют — нет» — 2,01.

ЦСКА удачно сыграл в матче с «Зенитом». После игры последовала пауза на матчи национальных сборных. Состав ЦСКА покинули ряд игроков, которые играли за Россию, Чили и молодежную сборную Узбекистана. У самарского клуба также были отсутствующие, но в меньшем количестве. У ЦСКА есть кадровые проблемы и матчи сборных только усугубляют их, так как в составе почти не проводится ротация из-за отсутствия качественного усиления. В этом плане «Крылья Советов» выглядят лучше. Самарцы самая результативная команда чемпионата, но у «Крыльев Советов» есть проблемы с игрой в гостях. Уже три встречи без побед. ЦСКА за счет опыта и дисциплины может справиться с «Крыльями Советов», но разгромной победы не будет. Для ставки на игру можно выбрать победу «Крыльев Советов» с форой +1,5, ТБ2,5 и «обе забьют — да». Букмекерская контора «БетБум» предлагает коэффициенты 1,40, 1,81 и 1,81 на эти исходы.

Где смотреть матч ЦСКА – Крылья Советов

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ЦСКА – Крылья Советов
Дата проведения
16 сентября, 14.00, «ВЭБ Арена»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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