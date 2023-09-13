16 сентября, в субботу, «Аль-Ахли» на своем поле примет «Аль-Таавун» в матче 6-го тура чемпионата Саудовской Аравии. Встреча пройдет в Джидде и начнется в 21:00 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: П1; ТБ 2,5.

Аль-Ахли

«Аль-Ахли», один из самых титулованных клубов Саудовской Аравии, прошлый сезон провел в первом дивизионе страны. Вернувшись в элиту, клуб серьезно поработал на трансферном рынке: команду пополнили Роберто Фирмино из «Ливерпуля», Рияд Марез из «Манчестер Сити», Габриэль Вейга из «Сельты», Мерих Демирал из «Аталанты», Рожер Ибанес из «Ромы», Аллан Сен-Максимен из «Ньюкасла», Франк Кессиэ из «Барселоны» и голкипер Эдуар Менди из «Челси».

Такой мощный десант новичков позволил «Аль-Ахли» сходу закрепиться в числе лидеров чемпионата — после пяти туров команда из Джидды занимает четвертое место с двенадцатью очками.

Единственное поражение «Аль-Ахли» потерпел в предыдущем туре, неожиданно уступив с крупным счетом «Аль-Фатеху» на его поле 1:5.

До этого Фирмино и компания добыли четыре победы. Правда, все они были в матчах с весьма скромными соперниками, так что главные испытания у команды молодого немецкого тренера Маттиаса Яйссле впереди.

Новички команды уже оправдывают вложенные в них средства: Фирмино забил три мяча, Марез и Кессиэ отличились по два раза.

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Аль-Таавун

«Аль-Таавун» — открытие текущего сезона. Клуб не стал делать громких приобретений, как многие другие команды Саудовской Аравии, но при этом пока делит с «Аль-Хилалем» первое место, набрав 13 очков.

Первую сенсацию «Аль-Таавун» сотворил во втором туре, обыграв «»Аль-Наср» Криштиану Роналду на его поле со счетом 2:0.

Специалисты отмечают грамотную работу главного тренера команды Приклеса Шамуски. «Аль-Таавун» имеет в своем запасе сразу несколько игровых схем, подстраиваясь под соперников.

При этом команда старается не отдавать мяч, и средний показатель владения мячом у «Аль-Таавуна» весьма высок — 55,8%.

Команда забила в пяти играх девять голов, пропустив при этом всего дважды. Лучшие бомбардиры «Аль-Таавуна» на данный момент бразильцы Андрей Жиротто и Матеус Кастро, забившие по два мяча. При этом Жиротто играет в обороне.

Аль-Ахли — Аль-Таавун: прогноз на матч

Любой сказке приходит конец, и «Аль-Таавун» должен когда-нибудь впервые в сезоне уступить. Аналитики из букмекерской компании Betboom уверены, что это произойдет в в матче в Джидде: на победу «Аль-Ахли» дается коэффициент 1.46, ничья оценивается в 4.55, а успех гостей — 6.06.

Состав команд действительно несопоставим по классу игроков, так что можно ставить на чистую победу хозяев поля.

Также аналитики предполагают, что пройдет ставка ТБ 2,5 за 1.51.

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