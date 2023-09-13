Где смотреть ЦСКА – Крылья Советов, во сколько прямая трансляция матча, РПЛ 2023/2024 16 сентября
В субботу, 16 сентября, сыграют ЦСКА и Крылья Советов в 8 туре РПЛ 2023/2024.
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- Игра пройдет на стадионе «ВЭБ Арена».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Матч! Премьер.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ЦСКА – Крылья Советов
- Начало матча запланировано на 14:00 по московскому времени.
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