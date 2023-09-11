Гурцкая о «Краснодаре»: «Главная победа – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя посредственными футболистами. В других клубах РПЛ они, вероятно, вообще не играли бы»

Тимур Гурцкая высказался о лидерстве «Краснодаре» в Мир РПЛ.

– Главная победа « » – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.

– У «Краснодара» плохая селекция?

– Если в команде русские делают иностранцев сильнее, то да – это плохая селекция.

– Сафонов в хорошей форме – лучший вратарь лиги. Волков – один из самых прогрессирующих правых защитников. Черников – один из лучших опорников. Сперцян – вообще игрок из другой лиги. Может, это говорит о качестве работы академии «Краснодара»?

– Я говорю про иностранцев: – ошибка, – ошибка, – все понятно, его купили за копейки. Баши…

– Он здорово провел старт сезона.

– Он в футбол вообще не играет, пасовать не умеет. Он просто умеет бегать, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS