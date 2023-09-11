Гурцкая о «Краснодаре»: «Главная победа – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя посредственными футболистами. В других клубах РПЛ они, вероятно, вообще не играли бы»
Тимур Гурцкая высказался о лидерстве «Краснодаре» в Мир РПЛ.
– Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.
– У «Краснодара» плохая селекция?
– Если в команде русские делают иностранцев сильнее, то да – это плохая селекция.
– Сафонов в хорошей форме – лучший вратарь лиги. Волков – один из самых прогрессирующих правых защитников. Черников – один из лучших опорников. Сперцян – вообще игрок из другой лиги. Может, это говорит о качестве работы академии «Краснодара»?
– Я говорю про иностранцев: Баняц – ошибка, Мозес – ошибка, Олусегун – все понятно, его купили за копейки. Баши…
– Он здорово провел старт сезона.
– Он в футбол вообще не играет, пасовать не умеет. Он просто умеет бегать, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».
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Простите.
— Ну что, как дела, глухой?
Глухой говорит:
— Я же глухой, разве не видишь?
Немой промолчал.
Глухота в лучшем случае бы помогала идти на уровень своего состава, но никак не на первом месте. А уровень состава по его мнению ФНЛ. В общем -комик...