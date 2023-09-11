Гурцкая о «Краснодаре»: «Главная победа – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя посредственными футболистами. В других клубах РПЛ они, вероятно, вообще не играли бы»

Теги премьер-лига Россия Владимир Ивич Краснодар Матвей Сафонов Александр Черников Эдуард Сперцян Сергей Волков 2002 Михайло Баняц Жоау Баши Олакунле Олусегун Мозес Кобнан Дэвид Футбол

Тимур Гурцкая высказался о лидерстве «Краснодаре» в Мир РПЛ.

– Главная победа «Краснодара» – подписание «глухого» тренера. Ивич гнет свою линию, играя исключительно своими, посредственными футболистами, которые в других клубах России, вероятно, вообще не играли бы.

– У «Краснодара» плохая селекция?

– Если в команде русские делают иностранцев сильнее, то да – это плохая селекция.

– Сафонов в хорошей форме – лучший вратарь лиги. Волков – один из самых прогрессирующих правых защитников. Черников – один из лучших опорников. Сперцян – вообще игрок из другой лиги. Может, это говорит о качестве работы академии «Краснодара»?  

– Я говорю про иностранцев: Баняц – ошибка, Мозес – ошибка, Олусегун – все понятно, его купили за копейки. Баши…

– Он здорово провел старт сезона.

– Он в футбол вообще не играет, пасовать не умеет. Он просто умеет бегать, – сказал футбольный агент в эфире шоу «Это футбол, брат!».

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27 комментариев

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Давид Agabekyan
Ага. Сперцян, Кордоба, Сафонов, Алонсо, Черников, Батчи, новички Олаза и Тормена. Всё игроки уровня ФНЛ
+16
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+16
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Ебздрогыч
Ну хоть не слепого, сказал Гурцкая.

Простите.
+16
-2
+14
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Уся Ваткин
Слепой спрашивает глухого:
— Ну что, как дела, глухой?
Глухой говорит:
— Я же глухой, разве не видишь?
Немой промолчал.
+6
0
+6
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Killiannnn
Посредственность это сам Гурцкая. У Краснодара хороший набор исполнителей. Ничем не хуже остальных, кроме Зенита
+3
0
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Denny Septieme
Ответ Ебздрогыч
Ну хоть не слепого, сказал Гурцкая. Простите.
Не вижу ничего смешного
+4
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Kit244098
Поросёнок всё в принципе верно сказал. Качественным иностранцем, да и то с натяжкой, является один Кордоба. Все остальные толпа. Но то, что из этой серой массы Ивич слепил боеспособную команду, это из разряда очевидного - невероятного. Но надо отдать должное руководству за качественную русскоязычную основу. Костяк в Краснодаре свой. Леги, кроме Кордобы, в Краснодаре не рулят. Они лишь дополняют.
+6
-4
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DenisO
Главная победа - не иметь дел с Гурцкая👌
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antip2000@pisem.net
Ответ Всё знаю
Я бы не стал называть Сафонова лучшим вратарём лиги. С учётом того, сколько он напривозил в прошлом сезоне.
неужели больше остальных?
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Давид Agabekyan
Ответ Kit244098
Поросёнок всё в принципе верно сказал. Качественным иностранцем, да и то с натяжкой, является один Кордоба. Все остальные толпа. Но то, что из этой серой массы Ивич слепил боеспособную команду, это из разряда очевидного - невероятного. Но надо отдать должное руководству за качественную русскоязычную основу. Костяк в Краснодаре свой. Леги, кроме Кордобы, в Краснодаре не рулят. Они лишь дополняют.
Ну, да Алонсо вообще не ведущий цз и лидер команды
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Дмитрий9779
Поэтому ими в Европе интересуются.
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Всё знаю
Ответ antip2000@pisem.net
неужели больше остальных?
Ну мне кажется Акинфеев и Лантратов меньше ошибок делают и намного стабильнее играют.
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Никита Game
Главное результат! Вперёд 🐂
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Матвей Суицидин
Ответ Kit244098
Поросёнок всё в принципе верно сказал. Качественным иностранцем, да и то с натяжкой, является один Кордоба. Все остальные толпа. Но то, что из этой серой массы Ивич слепил боеспособную команду, это из разряда очевидного - невероятного. Но надо отдать должное руководству за качественную русскоязычную основу. Костяк в Краснодаре свой. Леги, кроме Кордобы, в Краснодаре не рулят. Они лишь дополняют.
Кордоба вообще лучший нападающий лиги. Баши, Кади и Оласегун игроки игроки хорошего по меркам РПЛ уровня, Краснодар спокойно отпустил Ионова, потому что эти ребята лучше. Баняц в прошлом сезоне неплохо смотрелся, но он ещё очень молодой. Алонсо топ потмеркам РПЛ + 2 защитника подъехали, возможно, неплохого уровня.
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nelmaa1950@mail.ru
Ответ Kit244098
Поросёнок всё в принципе верно сказал. Качественным иностранцем, да и то с натяжкой, является один Кордоба. Все остальные толпа. Но то, что из этой серой массы Ивич слепил боеспособную команду, это из разряда очевидного - невероятного. Но надо отдать должное руководству за качественную русскоязычную основу. Костяк в Краснодаре свой. Леги, кроме Кордобы, в Краснодаре не рулят. Они лишь дополняют.
А защитники?
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Владимир Самсонов
Ответ Adjusted
Но и не особо слабые.
На фоне Зенита - очень слабые, на фоне Спартака - слабые
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Adjusted
Ответ Владимир Самсонов
Легионеры у Краснодара и правда не особо сильные.
Но и не особо слабые.
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Relliks153
Ответ Давид Agabekyan
Ага. Сперцян, Кордоба, Сафонов, Алонсо, Черников, Батчи, новички Олаза и Тормена. Всё игроки уровня ФНЛ
ПФЛ я бы сказал
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Jack & Daniels
Как человек, который абсолютно не разбирается в футболе может быть футбольным агентом….
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ИваннИванов
Повеселил. Вначале объявил всех игроков Краснодара посредственностями, потом легионеров... вывод сделал, что на первом месте Ивич, потому что он глухой.
Глухота в лучшем случае бы помогала идти на уровень своего состава, но никак не на первом месте. А уровень состава по его мнению ФНЛ. В общем -комик...
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Алексей Петров
Диана истину глаголит!!!
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trial21 rush
Краснодару не хватает только классного правого вингера, а так состав без слабых мест
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pav11k
У Краснодара достойный состав относительно остальных по лиге. Есть пара слабых позиций, но они и есть и в других клубах
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Несусветный Папаша
Хорошее шоу, смотрю. Но Гурцкая конечно тролль: Кордоба- топ, ЦЗ-индеец (не помню фамилию) крутой, Батчи - решает когда надо, Баняц нормально усиливает когда выходит. Вот Ленини(он же Сталинини) конечно провал.
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Владимир Самсонов
Легионеры у Краснодара и правда не особо сильные.
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