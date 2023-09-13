УЕФА за флаг усташей на матче с Латвией открыл дело против Хорватского футбольного союза. Хорватии грозит матч без зрителей

Болельщики сборной Хорватии вывесили флаг усташей во время матча с Латвией.

Как сообщает пресс-служба Хорватского футбольного союза, об инциденте сообщил наблюдатель от организации Football Against Racism in Europe (FARE), предоставивший отчет делегату матча. УЕФА открыла дисциплинарное дело в отношении организации. может провести без зрителей домашний матч против сборной Турции 12 октября, поскольку ранее УЕФА уже вынесла предупреждение Хорватскому футбольному союзу за аналогичное правонарушение.

Сообщается, что флаг движения усташей был вывешен двумя болельщиками в конце первого тайма матча против сборной Латвии 8 сентября в Риеке (5:0). Флаг был замечен сотрудниками службы безопасности стадиона, нарушители были арестованы. Муниципальный суд Риеки возбудил уголовное дело в отношении двоих нарушителей, а также болельщика, который помог пронести флаг на стадион.

Хорватский футбольный союз направил официальное письмо в суд с просьбой предоставить отчет о ходе разбирательств с целью дальнейшего информирования .

Усташи – хорватская ультраправая националистическая организация, основанная в 1929 году в Италии.

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