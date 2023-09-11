Дрон с флагом Нагорного Карабаха пролетел над полем во время матча Армения – Хорватия. Игру прервали на минуту

Теги Сборная Хорватии по футболу судьи сборная Армении по футболу Клеман Тюрпен квалификация Евро-2024 Политика Матч ТВ Футбол

Матч Армении и Хорватии был приостановлен из-за дрона с флагом.

Во время первого тайма игры квалификации Евро-2024 над полем появился дрон с флагом непризнанной Республики Арцах (Нагорно‑Карабахская Республика).

Арбитр Клеман Тюрпен остановил игру. Спустя минуту дрон улетел, матч был возобновлен.

Арцах – непризнанная республика, которая подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана. Население составляют преимущественно армяне.

Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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25 комментариев

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Ярик01
Пролетел и пролетел,.чего бухтеть
+24
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xyg2rdwzx4
Простите армяне, но кто в войне победил, тот и союзник)
+17
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+7
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Spartaneanec
Ответ Lucky Z
Как может подвергаться блокаде собственная территория? О 30-летней оккупации суверенной территории Азербайджана почему-то ни слова.
А в чем противоречие?
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VladislavZ
армяне геройски «затащили» Арцах дроном
осталось подождать, пока русские за них немножко повоюют, а то самим как-то не очень хочется
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tiga1
впечатляет
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VladislavZ
Ответ Spartaneanec
Никто не говорит воевать за армян, говорят исполнять свои договоренности
я ж говорю — самим не хочется ни воевать ни Арцах признать, а хочется наковырять изюма из булки.
Я не осуждаю, спартанянц, всё это по-человечески понятно. Я, со своей стороны, просто понаблюдаю как вам это удастся.
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Kuryanin
Дрон улетел... Но обещал вернуться.
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зак
зря не направили его в ворота сборной Хорватии, может быть смогли бы доказать что это гол)
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Я Гражданин Мира
Ответ Spartaneanec
А в чем противоречие?
Вы что не поняли ???
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Lucky Z
Ответ Spartaneanec
А в чем противоречие?
В том, что государство предоставляет право на свободное перемещение всем гражданам на своей территории. Адекватные меры против сепаратистского режима не являются блокадой.
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Spartaneanec
Ответ Lucky Z
В том, что государство предоставляет право на свободное перемещение всем гражданам на своей территории. Адекватные меры против сепаратистского режима не являются блокадой.
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Я Гражданин Мира
Ответ Kuryanin
Дрон улетел... Но обещал вернуться.
😀😀😀😀
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Evgeny Trifonov
Ответ Стюардесс по имени Жанн
когда русские за них воевали ? может когда геноцид был ? или в первую карабахскую или может 2 года назад ? русские даже за сербов не воевали !!!! а вот наоборот да!! как я сейчас вижу много скажем так лиц кавказской национальности умирают за Россию
знаменитые армянские батальоны на сво как про них можно забыть
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