Дрон с флагом Нагорного Карабаха пролетел над полем во время матча Армения – Хорватия. Игру прервали на минуту
Матч Армении и Хорватии был приостановлен из-за дрона с флагом.
Во время первого тайма игры квалификации Евро-2024 над полем появился дрон с флагом непризнанной Республики Арцах (Нагорно‑Карабахская Республика).
Арбитр Клеман Тюрпен остановил игру. Спустя минуту дрон улетел, матч был возобновлен.
Арцах – непризнанная республика, которая подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана. Население составляют преимущественно армяне.
Фото: скриншот трансляции «Матч ТВ»
Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.
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осталось подождать, пока русские за них немножко повоюют, а то самим как-то не очень хочется
Я не осуждаю, спартанянц, всё это по-человечески понятно. Я, со своей стороны, просто понаблюдаю как вам это удастся.