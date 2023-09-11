Матч Армении и Хорватии был приостановлен из-за дрона с флагом.

Во время первого тайма игры квалификации Евро-2024 над полем появился дрон с флагом непризнанной Республики Арцах (Нагорно‑Карабахская Республика).

Арбитр Клеман Тюрпен остановил игру. Спустя минуту дрон улетел, матч был возобновлен.

Арцах – непризнанная республика, которая подвергается транспортной блокаде со стороны Азербайджана. Население составляют преимущественно армяне.

Фото: скриншот трансляции « »

Sports.ru проводит текстовую онлайн-трансляцию матча.

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