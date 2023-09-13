Деку: «Месси – лучший в истории «Барсы». Все мы хотели, чтобы он вернулся, но это было невозможно»

Теги МЛС Барселона Деку Лионель Месси Ла Лига Интер Майами Футбол

Деку заявил, что возвращение Лионеля Месси в «Барселону» было невозможно.

«Лео – мой друг, я очень его люблю. Сейчас мы меньше общаемся, потому что он далеко.

Все мы хотели, чтобы Лео вернулся, но это было невозможно из-за ситуаций, о которых мы все уже слышали. Это лучший игрок в истории клуба.

Я вижу, что он счастлив в «Интер Майами» и получает удовольствие, находясь там. Как фанат «Барселоны» и Лео, желаю ему всего наилучшего», – сказал новый спортивный директор «Барсы» на своей презентации.

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7 комментариев

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Flow market Victor Mercedes
Так надо это изначально говорить а не просить ждать до последних секунд на бюрофаксе
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