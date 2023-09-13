Если исходить из мест, занятых командами в прошлом сезоне, то нас ждет центральное противостояние пятого тура. Мадридский «Реал» примет на своем поле еще один королевский клуб только из Сан-Себастьяна. В новый чемпионат команды вошли по-разному. «Сливочные» не потеряли ни одного очка и перед перерывом на матчи сборных возглавили турнирную таблицу, а баски являются одной из пяти команд, которая не потерпела в чемпионате ни одного поражения. Другое дело, что у бело-голубых в четырех турах три ничьи и лишь одна победа, достигнутая в прошлом поединке. Обеим командам предстоит сыграть в Лиге Чемпионов, так что и в данном случае статус у предстоящего матча высокий.

По-разному коллективы провели межсезонье. Если «Реал» поехал в турне далеко за пределы Испании, где встречался с грандами европейского футбола, то «Реал Сосьедад» далеко не уезжал, провел несколько поединков с соотечественниками, да с немецким «Байером», благо команду тренирует испанец Хаби Алонсо и договориться не составило проблем. Если в России в отношении столичной команды в межсезонье болельщиков плюс-минус сильно не прибавилось, армия поклонников и так была большой, то за Сан-Себастьяном следить теперь будут куда более пристально. Эпопея с отъездом Арсена Захаряна в Европу успешно завершена, и футболист уже пару раз смог выйти на поле в чемпионате в футболке нового клуба. Изменения коснулись и всей Ла Лиги, у которой появился новый спонсор, и следить за трансляциями стало намного интереснее. Матч состоится на стадионе Сантьяго Бернабеу, начало в 22:00 по московскому времени.

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Реал Мадрид

После минувшего сезона, который в целом можно охарактеризовать как не самый удачный, что такое для «Реала» единственная победа в Кубке Испании, команда понемногу начала перестраиваться. В ней по-прежнему находится место на поле как Тони Кроосу, так и Луке Модричу, но по девяносто минут они уже не проводят. Карим Бензема собирает висты в Саудовской Аравии, а у Карло Анчелотти получается очень даже боеспособный и достаточно молодой состав. Второй год подряд продолжалась сага с Килианом Мбаппе, но тот вновь остался в Париже, и теперь вообще нужно задуматься, а стоит ли тратить нервы и деньги на его контракт через год.

Тем более «сливочные» провели отличную трансферную кампанию. Пусть напрямую никем не удалось заменить Бензема, но Анчелотти несколько перестроил схему и команда в первых турах показала, что может вообще действовать без нападающего. Хоселу есть Хоселу, но ожидания от этого форварда несколько иные, чем были от Карима. Лучший бомбардир чемпионата Испании прямо сейчас англичанин Джуд Беллингем. Его переезд в Мадрид уже давно не был новостью. Новостью стала его игра, немногие могли предположить, что он так быстро адаптируется в Испании и начнет штамповать голы. Джуд отличился в каждом из первых четырех туров и повторил достижение Зинедина Зидана.

В первых турах у королевской команды были не самые сильные соперники, но она каждый раз проявляла характер и в паре случаев вырвала победу на последних минутах матча. Пока рано делать выводы, но отличное начало сезона говорит само за себя. Огорчать могут только травмы ведущих игроков. Не во всех поединках выходили Винисиус Жуниор и Эдер Милитао, но пока проблема решалась. Перед вами результаты пяти последних матчей с участием мадридского «Реала».

Примера. 02.09.2023, «Реал Мадрид» — «Хетафе» — 2 : 1

— «Хетафе» — : 1 Примера. 25.08.2023, «Сельта» — «Реал Мадрид» — 0 : 1

— 0 : Примера. 19.08.2023, «Альмерия» — «Реал Мадрид» — 1 : 3

— 1 : Примера. 12.08.2023, «Атлетик» — «Реал Мадрид» — 0 : 2

— 0 : Товарищеский. 03.08.2023, «Ювентус» — «Реал Мадрид» — 3 : 1

Факты и цифры

По итогам минувшего сезона команда Карло Анчелотти заняла 2 место, набрав 78 очков, отставание от «Барселоны» составило 10 очков

Джуд Беллингем в первых четырех турах забил в ворота соперников 5 мячей, он лучший бомбардир команды и чемпионата

На счету команды 8 забитых мячей, на 2 меньше, чем у лидера по этому показателю мадридского «Атлетико»

Никто из игроков «Реала» не седлал более 1 результативной передачи, по 2 желтые карточки на счету Тони Крооса и Антонио Рюдигера

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Реал Сосьедад

С тех пор как команду возглавил Иманоль Альгуасиль с 2018 года она перестала быть середняком и практически неизменно принимает участие в еврокубках. Вершиной последних лет стал минувший сезон, когда баски завоевали право принять участие в главном европейском турнире. Альгуасиль довольно долгое время работал в системе юношеских и молодежных команд в Сан-Себастьяне, а сейчас бело-голубых сложно представить без этого тренера. Причем звездным состав команды не назовешь. Но Микеля Оярсабаля и Робена Ле Нормана уже можно назвать постоянными игроками сборной страны, пусть и не всегда они выходят в основном составе, конкуренция у «фурии рохи» будь здоров.

Отдельного внимания заслуживает игрок сборной Японии Такефуса Кубо, который может забить гол из ничего. Будем надеяться, что ко двору придется и Арсен Захарян. Благодаря его появлению в команде интерес к «Реал Сосьедад» в России, да и в Армении тоже вырос кратно. К тому же Арсену предстоит дебют в Лиге Чемпионов. Альгуасиль видит его игроком с=основного состава. Начало чемпионата выдалось для басков непростым. Хотя по первым турам в Ла Лиге откровенно слабых команд не видно. Провалила старт только «Севилья».

В первом туре «Реал Сосьедад» принимал на своем поле крепкую «Жирону» и в самом начале матча повел в счете. Однако гости усилиями украинского дуэта Виктора Цыганкова и Артема Довбика смогли отыграться. Во втором туре бело-голубые играли с «Сельтой», сами попали в аналогичную ситуацию и отыгрались на последних минутах. Зато в последнем туре «Реал Сосьедад» устроил голевую феерию в матче с «Гранадой». Перед вами результаты пяти последних матчей команды из Сан-Себастьяна.

Примера. 02.09.2023, «Реал Сосьедад» — «Гранада» — 5 : 3

— «Гранада» — : 3 Примера. 25.08.2023, «Лас-Пальмас» — «Реал Сосьедад» — 0 : 0

Примера. 19.08.2023, «Реал Сосьедад» — «Сельта» — 1 : 1

Примера. 12.08.2023, «Реал Сосьедад» — «Жирона» — 1 : 1

Товарищеский. 06.08.2023, «Реал Бетис» — «Реал Сосьедад» — 0 : 1

Факты и цифры

В минувшем сезоне команда набрала 71 очко и уверенно заняла 4 место, дающее право принять участие в групповом этапе Лиги Чемпионов

Лучшим бомбардиром команды в новом сезоне стал японский полузащитник Такефуса Кубо, на его счету 3 забитых мяча

Полузащитник Браис Мендес лучший ассистент, на его счету 2 голевые передачи

Защитник Робен Ле Норман в четырех матчах успел получить 3 предупреждения

История личных встреч Реала Мадрид и Реала Сосьедад

Мадридский «Реал» а Сегунде никогда не играл, а вот «Реал Сосьедад» провел там 16 сезонов, тем не менее команды, начиная с 1905 года, сыграли друг с другом 177 поединков. У столичного клуба более чем двукратное преимущество по победам в целом. При этом в поединках за Кубок Испании у команд паритет, по десять побед и одна ничья.

Победы «Реала Мадрид» — 97

Победы «Реала Сосьедад» — 38

Ничьи — 42

Самая крупная победа «Реала Мадрид» — 9 : 1

Самая крупная победа «Реала Сосьедад» — 4 : 0

Футболисты команды карло Анчелотти должны хорошо помнить, чем закончился последний поединок этих команд в мае в Сан-Себастьяне. Тогда хозяева выиграли и вообще в прошлом сезоне смогли отобрать у «сливочных» четыре очка из шести. Если взять отрезок поединков с 2019 года, то за это время соперники одержали по четыре победы и трижды сыграли вничью. Результаты пяти последних матчей команд друг с другом перед вами.

Примера. 02.05.2023, «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» — 2 : 0

— «Реал Мадрид» — : 0 Примера. 29.01.2023, «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» — 0 : 0

Примера. 05.03.2022, «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» — 4 : 1

— «Реал Сосьедад» — : 1 Примера. 04.12.2021, «Реал Сосьедад» — «Реал Мадрид» — 0 : 2

— 0 : Примера. 01.03.2021, «Реал Мадрид» — «Реал Сосьедад» — 1 : 1

Коэффициенты букмекеров на матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад

После паузы на матчи сборных всегда сложно делать прогноз, потому что футболисты могут вернуться в команду в несколько разобранном состоянии. Кто-то провел по два полных матча, а кто-то вовсе не выходил на поле. Разным может быть функциональное состояние. Тем не менее букмекеры вполне справедливо отдают преимущество хозяевам. BetBoom предлагает следующие коэффициенты.

Победа «Реал Мадрид» — 1,65

Ничья — 3,92

Победа «Реал Сосьедад» — 5,45

«Реал Сосьедад» пока не может найти ту игру, которая привела его в прошлом сезоне в четверку сильнейших. «Реал Мадрид», напротив, регулярно набирает очки при далеко не самой лучшей игре. Несмотря на большой лазарет у «сливочных» есть палочка-выручалочка в лице Беллингема. Сможет он отличится и на этот раз.

Где смотреть матч Реал Мадрид — Реал Сосьедад

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