ПСЖ — Ницца: прогноз на матч 15 сентября 2023, Французская Лига 1

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Программу пятого тура чемпионата Франции по футболу открывает матч команд, которые пока не проигрывали в новом сезоне. 15 сентября на поле стадиона «Парк де Пренс» в Париже сыграют ПСЖ — «Ницца». Начало встречи в 22:00 по московскому времени.

На матче будет работать бригада арбитров во главе с Клеманом Тюрпеном. На счету рефери 22 матча за два последние сезона Лиги 1. В среднем за игру рефери фиксирует 23 фола и показывает 2,6 желтых карточек. Всего на счету арбитра 58 желтых и 6 красных карточек.

После двух ничьих на старте чемпионата ПСЖ одержал две разгромные победы и в последнем туре обыграл «Лион» в гостях. у «Ниццы» в последнем туре Лиги 1 домашняя победа над «Страсбуром». До этого у команды были три ничьи. В предстоящей встрече ПСЖ фаворит.

Всего команды провели 81 очный матч. Баланс побед 35:23 в пользу ПСЖ при 23 ничьих. Разница голов 124:94 в пользу столичной команды. На чемпионат Франции пришлись 77 игр: 34 победы ПСЖ, 21 ничья и 22 победы «Ниццы». Разница голов 118:88 в пользу парижан. В рамках 10 игр в Лиге 1 у «Ниццы» всего одна победа при двух ничьих и семи победах ПСЖ. В прошлом сезоне парижане выиграли оба матча в чемпионате. На домашней арене ПСЖ не проигрывает «Ницце» в 10 встречах: 7 побед и 3 ничьи.

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Рекомендованная ставка: победа ПСЖ, ИТБ1,5 ПСЖ, победа «Ниццы» с форой +1,5, «обе забьют — да», ТБ2,5.

ПСЖ

 

Перед паузой на матчи национальных сборных ПСЖ одержал уверенную гостевую победу в матче с «Лионом». Победа со счетом 4:1. Все 4 гола парижане забили в первом тайме. На 4 минуте Килиан Мбаппе реализовал пенальти. Он же отличился с игры на второй компенсированной. Голы Мбаппе разделили точные удары Ашрафа Хакими и Марко Асенсио. Последний отметился и голевой передачей. Пропустил ПСЖ во втором тайме. на 74 минуте «Лион» заработал пенальти, который реализовал Корентен Толиссо.

В текущем чемпионате у ПСЖ две ничьи в двух стартовых турах. Затем последовали победы над «Лансом» дома и «Лионом» в гостях. В победных встречах команда забила как минимум три гола. Разница мячей в 4 встречах 8:3. С 8 очками ПСЖ на втором месте. Отставание от лидирующего «Монако» 10 баллов.

Результаты ПСЖ в пяти играх:

  • Лига 1, «Лион» — ПСЖ 1:4;
  • Лига 1, ПСЖ — «Ланс» 3:1;
  • Лига 1, «Тулуза» — ПСЖ 1:1;
  • Лига 1, ПСЖ — «Лорьян» 0:0;
  • Товарищеский, «Чонбук Хёндэ Моторс» — ПСЖ 0:3.

В 10 официальных матчах у ПСЖ пять побед, три ничьи и два поражения. Разница голов 22:12. На домашней арене у команды пять побед, ничья и четыре поражения. Разница голов 22:16.

Интересные статистические факты по игре ПСЖ:

  • 5 голов в Лиге 1 на счету Килиана Мбаппе, на втором месте по результативности Марко Асенсио с показателем 2+1;
  • ПСЖ проиграл 1 из 9 матчей в Лиге 1;
  • Обе команды забивали в 10 из 12 матчах ПСЖ в чемпионате;
  • Не менее 3 голов забивается в 9 из 12 играх ПСЖ в Лиге 1;
  • ПСЖ играет вничью во втором тайме в 5 домашних играх с «Ниццей»;
  • ПСЖ не проигрывает «Ницце» в 13 домашних матчах.

В последней игре в Лиге 1 в списке травмированных были представлены Александр Летелье, Преснел Кимпембе, Норди Мукиэле, Нуну Мендеш, Серхио Рико, Хуан Бернат и Ли Кан Ин.

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Ницца

 

В последнем туре Лиги 1 «Ницца» прервала серию из трех ничейных результатов. Команда на домашней арене обыграла «Страсбур». Победа со счетом 2:0. Победный мяч на второй компенсированной минуте к первому тайму забил Юсеф Аталь. На 75 минуте Терем Моффи установил окончательный счет.

В Лиге 1 у «Ниццы» домашние ничьи с «Лионом» и «Лиллем», победа дома над «Страсбуром» и ничья в гостях с «Лорьяном». Разница голов в чемпионате 4:2. С 6 очками команда на восьмом месте в турнирной таблице. Меньше «Ниццы» забил только «Лион», замыкающий турнирную таблицу — 3 гола.

Результаты «Ниццы» в пяти последних встречах:

  • Лига 1, «Ницца» — «Страсбур» 2:0;
  • Лига 1, «Ницца» — «Лион» 0:0;
  • Лига 1, «Лорьян» — «Ницца» 1:1;
  • Лига 1, «Ницца» — «Лилль» 1:1;
  • Товарищеский, «Фиорентина» — «Ницца» 2:1.

На официальном уровне у команды пять побед, четыре ничьи и поражение в 10 играх. Разница голов 13:8. На выезде у «Ниццы» четыре победы, четыре ничьи и два поражения. Разница голов 14:11.

Интересные статические факты по игре «Ниццы»:

  • Терем Моффи самый результативный в команде с показателем 1+1;
  • «Ницца» не проигрывает в 7 официальных матчах;
  • 7 игр из 10 прошли на ТМ2,5;
  • «Ницца» пропускает меньше всех в новом сезоне — 2 гола;
  • «Ницца» не пропускает в двух последних играх;
  • «Ницца» не проигрывает в Лиге 1 в 12 из 15 гостевых матчах;
  • «Ницца» не может обыграть ПСЖ в 13 гостевых встречах.

Последнюю игру чемпионата пропустили Антуан Менди и Алексис Клод Морис. Оба в списке травмированных.

Коэффициенты букмекеров на матч Французской Лиги 1 ПСЖ — Ницца

 

Действующий чемпион Лиги 1 получил статус фаворита игры. Команда выиграла две последние встречи в чемпионате. В очных матчах ПСЖ не проигрывает «Ницце» в 13 домашних встречах Лиги 1.

Коэффициенты на матч ПСЖ — «Ницца» от букмекерской конторы BetBoom:

  • Победа ПСЖ — 1,48;
  • Ничья — 4,65;
  • Победа «Ниццы» — 6,53;
  • ТБ2,5 — 1,58;
  • ТМ2,5 —2,43;
  • «Обе забьют — да» — 1,72
  • «Обе забьют — нет» — 2,14.

ПСЖ после невзрачной игры в первых двух турах заметно прибавил. Хороший импульс команда получила с возвращением лидера коллектива Килиана Мбаппе. Форвард уже отметился 5 голами и лидирует в гонке бомбардиров. «Ницца» показывает неплохую игру на старте чемпионата, но против набравшего ход соперника, подопечным Франческо Фариоли будет сложно. Большую часть очков «Ницца» набрала благодаря хорошей игре в обороне. С голами у команды пока сложно. Хорошая оборона позволит избежать разгромного поражения, но вот взять очки в Париже, где «Ницца» не побеждает в 13 встречах, задача крайне сложная. Последние очные игры команд проходят в борьбе без сильного перевеса ПСЖ. Только в 2 из 8 домашних матчах ПСЖ выиграл с разницей в 2 или более гола. Основная ставка на матч — победа «Ниццы» с форой +1,5 с коэффициентом 1,64 по линии букмекерской конторы «БетБум».

Где смотреть матч ПСЖ – Ницца

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ПСЖ – Ницца
Дата проведения
15 сентября, 22.00, «Парк де Пренс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты

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