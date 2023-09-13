Где смотреть Реал Мадрид – Реал Сосьедад, во сколько прямая трансляция матча, Ла Лига, Чемпионат Испании 17 сентября
В воскресенье, 17 сентября, сыграют Реал Мадрид и Реал Сосьедад в 5 туре Ла Лиги: Чемпионата Испании по футболу.
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- Игра пройдет на стадионе «Сантьяго Бернабеу».
- Встречу будет в прямом эфире показывать сервис Окко.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют Реал Мадрид – Реал Сосьедад
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Ла Лига: Чемпионат Испании по футболу: все новости
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