Где смотреть ПСЖ – Ницца, во сколько прямая трансляция матча, Чемпионат Франции 15 сентября
В пятницу, 15 сентября, сыграют ПСЖ и Ницца в 5 туре Чемпионата Франции по футболу – Лига 1.
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- Игра пройдет на стадионе «Парк де Пренс».
- Встречу будет в прямом эфире показывать Сетанта Спортс.
- Sports.ru проведет текстовую онлайн-трансляцию.
Во сколько играют ПСЖ – Ницца
- Начало матча запланировано на 22:00 по московскому времени.
Чемпионат Франции по футболу – Лига 1: все новости
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