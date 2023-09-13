15 сентября, в пятницу, мюнхенская «Бавария» на своем поле примет леверкузенский «Байер» в матче 4-го тура немецкой Бундеслиги. Встреча пройдет в Мюнхене на «Альянц Арене» и начнется в 21:30 по московскому времени.

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Рекомендуемые ставки: Ф2 (+1,5); ТБ 3.

Бавария

После трех туров чемпионата Германии «Бавария» вместе с «Байером» делит первое место турнирной таблицы, набрав девять очков.

Начав сезон с ошеломительного поражения в Суперкубке Германии от «Лейпцига» (0:3), команда Томаса Тухеля затем удачно провела три следующих игры. Чемпионат мюнхенцы начали с гостевого разгрома «Вердера» — 4:0. В Бремене дублем отметился Лерой Сане, а англичанин Харри Кейн забил свой первый гол за свою новую команду.

В первой домашней игре команда Тухеля не испытала проблем против «Аугсбурга» 3:1. Единственный гол мюнхенцы пропустили в самой концовке встречи, так что нервничать их болельщикам не пришлось.

В предыдущем туре «Бавария» гостила в Менхенгладбахе, где добыла третью победу. Пропустив в первом тайме, действующие чемпионы Германии после перерыва дважды забили, а а победный гол на счету Матиса Теля. Для восемнадцатилетнего француза это уже второй гол в сезоне — до этого он поставил точку в игре в Бремене.

С двумя голами Тель третий бомбардир «Баварии» прямо сейчас, отставая от Сане и Кейна, которые забили на один гол больше.

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Байер

«Байер», который в прошлом сезоне стал шестым, выдал идеальный старт нового сезона. Начав с кубковой победы над «Тевтонией» 8:0, леверкузенцы затем и в чемпионате одержали три уверенных победы над «Лейпцигом» (3:2), «Боруссией» М (0:3) и «Дармштадтом» (5:1).

По разнице забитых и пропущенных мячей «Байер» опережает «Баварию» и на данный момент оккупировал первую строчку таблицы.

«Байер» за три матча наколотил соперникам одиннадцать мячей, а самый большой вклад внес новичок команды Виктор Бонифасе. 22-летний нигерийский нападающий перебрался в «Байер» летом из бельгийского «Юниона» и уже наколотил в чемпионате Германии четыре мяча. Если лучший бомбардир прошлогоднего розыгрыша Лиги Европы продолжит в том же духе, то вполне сможет побороться за звание и лучшего снайпера немецкой Бундеслиги.

Бавария — Байер: история личных встреч

В прошлом сезоне «Бавария» не оставила шансов леверкузенцам на своем поле, разгромив гостей со счетом 4:0. Годом ранее команды поделили очки, сыграв вничью 1:1.

В последних пяти играх в Мюнхене «Бавария» трижды брала верх, а последняя победа гостей на «Альянц Арене» датирована 2019 годом, когда «Байер» выиграл со счетом 2:1.

Бавария — Байер: прогноз на матч

Букмекерская компания BetBoom дает следующие коэффициенты на предстоящий матч: победа хозяев поля оценивается в 1.58, ничья — в 4.88, а успех гостей — в 4.83.

«Бавария» действителньо выглядит фаворитом, но из-за того, что мюнхенцам предстоит матч Лиги Чемпионов против «Манчестер Юнайтед», возможно, Тухель даст отдых некоторым лидерам.

В любом случае победа хозяев не должна получиться сверхуверенной, так что можно поставить на гостей с форой +1,5 за 1.57.

Также должна сыграть ставка на ТБ 3 за 1.48.

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