Сергей Волков: «Карпин сказал, что это всего лишь Катар, представьте, с какой интенсивностью играют другие, что могут с нами делать, если не работать»
Сергей Волков передал слова Валерия Карпина об уровне игры Катара.
«Я считаю, что физическая готовность сегодня сказалась.
Сегодня Валерий Георгиевич в раздевалке сказал, что это была всего лишь сборная Катара, представьте, с какой интенсивностью играют другие сборные, что они могут делать с нами, если не будем работать над собой», – заявил защитник, представляющий «Краснодар».
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Нормально всё у игроков РПЛ с физподготовкой, просто Карпин - никакой тренер.