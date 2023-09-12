Сергей Волков: «Карпин сказал, что это всего лишь Катар, представьте, с какой интенсивностью играют другие, что могут с нами делать, если не работать»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу Краснодар Чемпионат.com Сергей Волков 2002 Футбол

Сергей Волков передал слова Валерия Карпина об уровне игры Катара.

«Я считаю, что физическая готовность сегодня сказалась.

Сегодня Валерий Георгиевич в раздевалке сказал, что это была всего лишь сборная Катара, представьте, с какой интенсивностью играют другие сборные, что они могут делать с нами, если не будем работать над собой», – заявил защитник, представляющий «Краснодар».

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17 комментариев

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Johnie
И тут кто-то осознал, что для физической готовности нужно работать над собой...
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King_X
Представляю их физ подготовку, если Карпину приходится такие простые вещи им объяснять/учить
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encaro_one
В Краснодаре с первого места не работают над собой, в Ростове у Карпина работают?
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soldat2212
Ответ Johnie
И тут кто-то осознал, что для физической готовности нужно работать над собой...
Над физической готовностью работать уж точно не тренеру сборной. Её закладывают месяцами. Ему как раз набирать сборную исходя из физической готовности. Но вы не в курсе, похоже.
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Владимир Владимир
Ответ Евгений Цыбулин
Пару десятков лет)))
Ну, два десятка максимум. Статистика подсказывает, что обычно начало и конец конфликта в среднем столько длятся, пока одна из сторон не проиграет
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trashbox
Ответ King_X
Представляю их физ подготовку, если Карпину приходится такие простые вещи им объяснять/учить
В клубах тот же Волков носится по 90 минут от бровки до бровки, на 90+ минуте делает забеги, обгоняя достаточно быстрых и даже свежих (замененных) крайков соперников.
Нормально всё у игроков РПЛ с физподготовкой, просто Карпин - никакой тренер.
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Jlaw
Ничего страшного, самое главное чтобы зенит чашку взял
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евГений
Ответ Johnie
И тут кто-то осознал, что для физической готовности нужно работать над собой...
нееет, это карпин во всем виноват!! он посмел сказать неправильные слова про нашу газпром прикол лигу!! иноагент, уволить, ряяяя!!!
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1ce
Ответ encaro_one
В Краснодаре с первого места не работают над собой, в Ростове у Карпина работают?
вот кстати да если наши лучшие клубы не достаточно интенсивны с их игроками что же тренер кудесник Карпин это интенсивность Ростову не поставит)
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Geronimo Good
Ответ olander
Кто это такой?
Крайний правый защитник из Краснодара.
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