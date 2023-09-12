Сергей Волков: «Карпин сказал, что это всего лишь Катар, представьте, с какой интенсивностью играют другие, что могут с нами делать, если не работать»

Сергей Волков передал слова Валерия Карпина об уровне игры Катара.

«Я считаю, что физическая готовность сегодня сказалась.

Сегодня Валерий Георгиевич в раздевалке сказал, что это была всего лишь сборная , представьте, с какой интенсивностью играют другие сборные, что они могут делать с нами, если не будем работать над собой», – заявил защитник, представляющий « ».

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS