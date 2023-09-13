Ди Мария о роли капитана Аргентины: «Лучший в мире и истории передал мне эту повязку. Уникально»

Анхель Ди Мария высказался о роли капитана сборной Аргентины.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил гостевой матч квалификации ЧМ-2026 против Боливии (3:0) из-за дискомфорта, поэтому с повязкой вышел Ди Мария.

«Если честно, это было очень приятно и эмоционально. Еще больше эмоций я испытал за день до этого, когда Лео передал мне повязку. Когда лучший в мире отдает тебе повязку, это что-то уникальное. Лучший в истории передал мне эту повязку, и это нечто невыразимое.

Мы не говорили об этом, потому что не знали, будет ли Месси играть. Это зависело от его состояния. Лео пытался до последнего дня, но испытывал дискомфорт. Лучше было не рисковать», – сказал Ди Мария, который сделал две результативные передачи в игре с Боливией.

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