Ди Мария о роли капитана Аргентины: «Лучший в мире и истории передал мне эту повязку. Уникально»

Теги высшая лига Португалия Бенфика МЛС Лионель Месси Сборная Аргентины по футболу сборная Боливии по футболу Анхель Ди Мария Интер Майами Футбол

Анхель Ди Мария высказался о роли капитана сборной Аргентины.

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси пропустил гостевой матч квалификации ЧМ-2026 против Боливии (3:0) из-за дискомфорта, поэтому с повязкой вышел Ди Мария.

«Если честно, это было очень приятно и эмоционально. Еще больше эмоций я испытал за день до этого, когда Лео передал мне повязку. Когда лучший в мире отдает тебе повязку, это что-то уникальное. Лучший в истории передал мне эту повязку, и это нечто невыразимое.

Мы не говорили об этом, потому что не знали, будет ли Месси играть. Это зависело от его состояния. Лео пытался до последнего дня, но испытывал дискомфорт. Лучше было не рисковать», – сказал Ди Мария, который сделал две результативные передачи в игре с Боливией.

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34 комментария

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SaH4r.
Ответ Сикарио
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9 месяцев прошло успакойся уже и прими
+31
-6
+25
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G.O.D.
Ответ skxgpkt7xn
самый недооцененный игрок
Не сказал бы так. Человек забивал в трёх финалах национальных чемпионатов, второй ассистент в истории ЛЧ. Ну и просто чемпион мира. Так что он тоже прошел футбол
+17
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VERBLYUD
За последние 85 лет только 2 игрока выигрывали Чемпионат мира по футболу и Олимпийское золото - это Месси и Ди Мария! Великие игроки!
+15
-4
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skxgpkt7xn
самый недооцененный игрок
+13
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VERBLYUD
Ответ che kaif
ДиМа и есть лидер и капитан этой сборной .должен был кэпить всё это время
Он начиная с Копы-2019 является запасным игроком на крупных турнирах. Со скамейки должен был капитанить?)
+16
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Andrey Maximkin
Ответ Сикарио
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еще Марадона и Пеле рассказывали, что не считают свои карьеры полноценными из-за того что не взяли кубок Воронежа
+9
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JENNINGS
Ответ skxgpkt7xn
самый недооцененный игрок
Согласен. Как болельщик «Реала» по-прежнему жалею о его уходе ввиду трансфера Хамеса. Особенно после финала ЛЧ 2014, где Ди Мария выдал нереальный перфоманс и по праву стал лучшим игроком матча! Его диагональные проходы - это конфетка!
+10
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+8
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Антон Орехов
Опять сектантнство и .опалижество ,хоть каплю уважения к себе имейте.
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Вадим Сидоров
Зачем так пафосно
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VERBLYUD
Ответ Сикарио
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Бред. Для любого спортсмена золотая медаль Олимпиады очень важна. Думаю, если футболист хочет претендовать на статус лучшего спортсмена, то у него должна быть эта медаль. Не зря Мбаппе так жаждет сыграть на Олимпиаде в следующем году, хочет как Месси выиграть все!
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yymt9ksjrh
Думаю сыграй Ди Мария в финале мундиаля 2014, возможно (с большой вероятностью) Аргентинцы уже тогда стали бы чемпионами мира!
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z3yjyzh29x
Интересно зачем такие фразы каждый раз бросать в интервью. Вроде уже взрослые футболисты, а звучит как от подростка
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Darshan
Месси великий игрок, но многократное подчеркивание что он лучший в мире режет слух. Сложно корректно сравнивать игроков разных эпох. Как говорила Раневская: Меньше пафоса, под хвостом павлина обычная куриная ... попка)
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Anton Gura
не помню, Сапогов играл за Аргентину.
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ArnoNeputevy
Ди Мария тоже неплох. Вот только им на пару с Месси больше 70 лет. Кто их заменит? Пока не вижу таких. Альварес отличный игрок, но он больше завершитель, чем созидатель. Кто ещё?
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falkao2013
Вчера отлично сыграл. Вроде уже и возраст и скорость не та,но показывает качественный футбол и главное его действия на поле приносят команде пользу.
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che kaif
ДиМа и есть лидер и капитан этой сборной .должен был кэпить всё это время
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Roni7730
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Ответ WelcomeBackPURE
Надоело уже читать это открытое лизание пятой точки. “Лучший в мире попил со мной из одного кулера, лучший в мире пукнул при мне ….”
Мне раньше ди мария не нравилась но после лизание М это уже смешно и грустно
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Darshan
Ответ Дмитрий Рабко
А мне про павлина вспомнился мультяшный Барон Мюнхгаузен и его "Спой птичка".
Прикольно. Причем обычно хвалят Месси аргентинцы (это понятно) и ничего не представляющие из себя фанаты (хотят примазаться к чему-то большому).
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Дмитрий Рабко
Ответ Darshan
Месси великий игрок, но многократное подчеркивание что он лучший в мире режет слух. Сложно корректно сравнивать игроков разных эпох. Как говорила Раневская: Меньше пафоса, под хвостом павлина обычная куриная ... попка)
А мне про павлина вспомнился мультяшный Барон Мюнхгаузен и его "Спой птичка".
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Altim
Ответ VERBLYUD
Бред. Для любого спортсмена золотая медаль Олимпиады очень важна. Думаю, если футболист хочет претендовать на статус лучшего спортсмена, то у него должна быть эта медаль. Не зря Мбаппе так жаждет сыграть на Олимпиаде в следующем году, хочет как Месси выиграть все!
Педри тоже хотел, несмотря на длинный сезон, его отговаривали, но он поехал, так что ты прав. Правда вот Педри теперь хрустальным стал из-за этого...
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G.O.D.
Ответ Ваня Шипитко
кто первый ассистент в истории лч?
Роналду, как ни странно)
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Акыл Сатыбалдиев
Ответ JENNINGS
Согласен. Как болельщик «Реала» по-прежнему жалею о его уходе ввиду трансфера Хамеса. Особенно после финала ЛЧ 2014, где Ди Мария выдал нереальный перфоманс и по праву стал лучшим игроком матча! Его диагональные проходы - это конфетка!
Он ушел, многие говорили, что его уход сильно аукнется Реалу, что без него сливочным очень тяжело будет..
Итог: Реал взял 4 ЛЧ
Ди Мария ни разу не выиграл ЛЧ
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Ваня Шипитко
Ответ G.O.D.
Не сказал бы так. Человек забивал в трёх финалах национальных чемпионатов, второй ассистент в истории ЛЧ. Ну и просто чемпион мира. Так что он тоже прошел футбол
кто первый ассистент в истории лч?
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moldfan
Ответ JENNINGS
Согласен. Как болельщик «Реала» по-прежнему жалею о его уходе ввиду трансфера Хамеса. Особенно после финала ЛЧ 2014, где Ди Мария выдал нереальный перфоманс и по праву стал лучшим игроком матча! Его диагональные проходы - это конфетка!
Он ушел не из-за Хамеса. Определенно они вместе были в команде и он выигрывал место в составе. Ну и да, в 2014 первые 90 минут, Реал тащил исключительно он. Выдающийся матч в его исполнении.
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