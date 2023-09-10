Скалони о замене Месси в матче с Эквадором: «Лео попросил об этом, потому что устал. Он тренировался отдельно, но это мера предосторожности, он в порядке»

Теги МЛС Лионель Месси Лионель Скалони Сборная Аргентины по футболу травмы сборная Эквадора по футболу сборная Боливии по футболу квалификация ЧМ-2026 Южная Америка Интер Майами Футбол

Участие Лионеля Месси в матче с Боливией находится под вопросом.

В отборочном матче ЧМ-2026 между Аргентиной и Эквадором (1:0) Месси был заменен на 89-й минуте.

Как сообщает Marca, Месси попросил замену из-за дискомфорта. Несмотря на это, главный тренер сборной Лионель Скалони не исключает участия форварда в матче против Боливии 12 сентября.

«Лео полетит [вместе с командой] – сегодня он тренировался отдельно, но он в хорошей форме. У нас есть два дня [до матча], и мы решим, будет ли он играть, во вторник или на день раньше.

Месси в порядке, как и Кристиан Ромеро – посмотрим, выйдет он в стартовом составе, со скамейки запасных или не сыграет вообще.

Он тренировался отдельно в качестве меры предосторожности, а на днях он устал и попросил заменить его – но он будет в Боливии», – сказал Скалони.

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3 комментария

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Andria Managadze
да в Южной Америке сейчас все 90 минут бегать это физически сложно без шуток
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Фут.Боль
Ответ Andria Managadze
да в Южной Америке сейчас все 90 минут бегать это физически сложно без шуток
Сложно для игрока в 36 лет, без шуток.
+1
-1
0
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