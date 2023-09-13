Хлусевич о Головине: «Видно, что играет в Европе – другое понимание футбола, быстрее мышление»

Даниил Хлусевич отметил высокий уровень игры Александра Головина.

«Конечно, выделяется. Видно, что у него другое понимание футбола, быстрее мышление. Это заметно сразу. Видно, что человек играет в Европе.

Спрашивал ли что-то у него? Не было моментов для этого», – сказал защитник сборной России.

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