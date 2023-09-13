Хлусевич о Головине: «Видно, что играет в Европе – другое понимание футбола, быстрее мышление»

Теги Монако премьер-лига Россия лига 1 Франция Сборная России по футболу Александр Головин Чемпионат.com Даниил Хлусевич Футбол

Даниил Хлусевич отметил высокий уровень игры Александра Головина.

«Конечно, Головин выделяется. Видно, что у него другое понимание футбола, быстрее мышление. Это заметно сразу. Видно, что человек играет в Европе.

Спрашивал ли что-то у него? Не было моментов для этого», – сказал защитник сборной России.

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3 комментария

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Ден Ден
Головин о Хлусевиче: "Видно, что играет в РПЛ"
+10
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Niko [Ars]
так удивил или не удивил?
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АлексейВ
Лучше бы про себя рассказал. Почему подписав жирный контракт со статусным клубом вернулся по игре на уровень ФНЛ.
0
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