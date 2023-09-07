«Челси» считает, что Мудрик должен меньше играть в видеоигры и снизить нагрузку в тренажерном зале. В клубе думают, что это ему мешает
В «Челси» определили факторы, мешающие Михаилу Мудрику раскрыться.
Украинский вингер присоединился к лондонскому клубу зимой 2023 года. В составе «Челси» он провел 20 матчей и отличился 2 ассистами.
Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в «Челси», футболист проводит много времени в тренажерном зале.
«Он заходит в тренажерный зал на базе до и после обычных тренировок. Ему это нравится.
Он будет делать то, о чем его попросит «Челси» на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки замечают, что он целеустремлен. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он славный парень», – сказал один из источников.
Однако другой источник заявил, что «Челси» посоветовал Мудрику снизить частоту и нагрузку при занятиях в тренажерном зале – клуб опасается, что Михаил переусердствует.
Еще одним фактором, который, как считается, может мешать игроку, являются видеоигры. Один из источников в «Челси» предполагает, что украинец тратит на них больше времени, чем большинство других футболистов. Возможность играть по сети позволяет Михаилу делать это в любое время суток.
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