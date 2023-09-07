«Челси» считает, что Мудрик должен меньше играть в видеоигры и снизить нагрузку в тренажерном зале. В клубе думают, что это ему мешает

Теги Челси премьер-лига Англия Михаил Мудрик Футбол

В «Челси» определили факторы, мешающие Михаилу Мудрику раскрыться.

Украинский вингер присоединился к лондонскому клубу зимой 2023 года. В составе «Челси» он провел 20 матчей и отличился 2 ассистами. 

Как сообщает The Athletic со ссылкой на источники в «Челси», футболист проводит много времени в тренажерном зале.

«Он заходит в тренажерный зал на базе до и после обычных тренировок. Ему это нравится.

Он будет делать то, о чем его попросит «Челси» на тренировках, но всегда найдет время для дополнительной работы в тренажерном зале. Игроки замечают, что он целеустремлен. Он хочет быть лучше. Люди должны оставить его в покое. Он славный парень», – сказал один из источников. 

Однако другой источник заявил, что «Челси» посоветовал Мудрику снизить частоту и нагрузку при занятиях в тренажерном зале – клуб опасается, что Михаил переусердствует.

Еще одним фактором, который, как считается, может мешать игроку, являются видеоигры. Один из источников в «Челси» предполагает, что украинец тратит на них больше времени, чем большинство других футболистов. Возможность играть по сети позволяет Михаилу делать это в любое время суток. 

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84 комментария

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QWertY
Ответ Бухгалтер2021
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В современные видеоигры и в 50 играть можно. Не вижу ничего постыдного, отличное времяпрепровождение
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JENNINGS
Ответ Бухгалтер2021
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А что, возрастной лимит для игр в PS - до 22 лет?
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madaev
Меньше играть в игры апл
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MR04
Ответ Бухгалтер2021
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Кто сказал, что взрослый человек не может играть?
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Streetbor
в виртуальном Челси прокачивает карьеру, пока в реальном сидит на банке)
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Schiaff1no
Ответ Teodrakis
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Чел себя до конца жизни обеспечил, живет в экономическом центре мира, а чего вы добились, что позволяете судить?
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окечуква
Без всякого рода предвзятости, но как-то слишком много Мудрика в новостях. Игрой он явно пока не заслужил такой упоминаемости. Не понимаю чем новости о том как Мудрик, условно говоря, сходил в туалет и пообедал, могут быть интереснее аналогичных про какого-нибудь Энцо, Кайседо или Нкунку.
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Евгений Орлов
Ответ madaev
Меньше играть в игры апл
Он постепенно начинает справляться с этой задачей
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Алексей Ильин
Ответ Бухгалтер2021
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Видеоигры являются одним из хороших способов держать клетки мозга в постоянной работе за счёт многих факторов, это уже доказано. Полезно и в 22, и в 52, и в 92. Другой конечно вопрос, что за ними не надо сидеть по 12 часов в день, но это уже на совесть Мудрика оставим XD
+14
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GibsonFlyingV
Ответ окечуква
Без всякого рода предвзятости, но как-то слишком много Мудрика в новостях. Игрой он явно пока не заслужил такой упоминаемости. Не понимаю чем новости о том как Мудрик, условно говоря, сходил в туалет и пообедал, могут быть интереснее аналогичных про какого-нибудь Энцо, Кайседо или Нкунку.
Отдушина для зубоскальства
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Rino&Roza
Ответ QWertY
В современные видеоигры и в 50 играть можно. Не вижу ничего постыдного, отличное времяпрепровождение
Согласен, мне 56, рубимся с детьми.
Отвлекает от повседневных забот.
Главное в меру.
+13
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a2wai
Если Челси так боится, что Мудрик переусердствует, они всегда могут вернуть неликвид обратно в Шахтер.
+16
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Акира_1
Да да видеогры, зал, английский язык и прочее мешают ему играть, но только не ужасная техника и низкий футбольный уровень.
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МеняИгнорируетСпортс
Ответ окечуква
Без всякого рода предвзятости, но как-то слишком много Мудрика в новостях. Игрой он явно пока не заслужил такой упоминаемости. Не понимаю чем новости о том как Мудрик, условно говоря, сходил в туалет и пообедал, могут быть интереснее аналогичных про какого-нибудь Энцо, Кайседо или Нкунку.
Упоминание Мудрика = полученный трафик. Быть может сами замечали, что под новостями с его именем очень много комментариев, хотя новость фактически пустая.
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Василий Иванов
Ответ a2wai
Если Челси так боится, что Мудрик переусердствует, они всегда могут вернуть неликвид обратно в Шахтер.
14 дней уже прошло...
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Рома Политов
Какая же чушь, слишком много тренируется и слишком много отдыхает 🤦
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ДушаПоэта
Ответ Алексей Ильин
Видеоигры являются одним из хороших способов держать клетки мозга в постоянной работе за счёт многих факторов, это уже доказано. Полезно и в 22, и в 52, и в 92. Другой конечно вопрос, что за ними не надо сидеть по 12 часов в день, но это уже на совесть Мудрика оставим XD
даже мой дед в свои 95 в танки рубится с соседом, которому тоже за 90. Так что.
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dimany5555
Ответ Бухгалтер2021
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Я поражаюсь) еще бы написал, я в его годы на заводе фигачил, за смену две нормы выполнял, а тут какие то игры😀😀😀.
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Вова Паскаянц
Ответ privet100
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Страна ошибка это где забыли свою историю ,своих предков ,свою веру ,поменяли названия праздников и их даты ,за которые наши деды вместе умирали ,хорошего дня вам,и всем нам мирного неба над головой .
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Как дела на заводе
а как же те великие 15 минут против Милнера ?))
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Вова Паскаянц
Нормальная гум помощь стране ошибки в виде 100 млн)Чудак за 100 лямов приехал чисто в комп поиграть и в тренажёрке подкачаться😂
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majestic1980
Изверги! Дайте парню хотя бы в фифе оправдать свой трансфер!
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Томаш Спенсер
Ответ Александр Васильев
Будет тафгаем на поле
тафгеем?
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red hikkikomori
Так он тренажерку настолько любит из-за того что там 🍑 стариков можно фоткать и самоутверждаться на их фоне
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kostjagin1
Борис солил борщ, Борис переборщил
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