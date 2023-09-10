Саутгейт о Мудрике: «Многим тренерам понятен его высокий потенциал. Михаил может достичь вершины»
Гарет Саутгейт считает Михаила Мудрика очень перспективным футболистом.
«Уокер показал мастерскую игру в обороне, опекая очень хорошего вингера. Многим тренерам понятно, что потенциал Мудрика оценивается очень высоко, несмотря на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться.
«Челси» еще придется раскрыть этот потенциал, но кажется очевидным, что в команде есть игрок, с которым можно работать и который может достичь вершины», – сказал главный тренер сборной Англии после ничьей с Украиной (1:1).
У Мудрика нет результативных действий в 5 последних матчах за «Челси» и сборные Украины
Натянут похлеще Рубиалеса...
Миши М. потенциал.
И талантом своим знатен,
И высок функционал.
Хуже был только Доминика, который составлял состав на матч по гороскопу.