Саутгейт о Мудрике: «Многим тренерам понятен его высокий потенциал. Михаил может достичь вершины»

Теги Челси Сборная Украины по футболу Гарет Саутгейт Сборная Англии по футболу премьер-лига Англия Кайл Уокер Михаил Мудрик Футбол

Гарет Саутгейт считает Михаила Мудрика очень перспективным футболистом.

«Уокер показал мастерскую игру в обороне, опекая очень хорошего вингера. Многим тренерам понятно, что потенциал Мудрика оценивается очень высоко, несмотря на проблемы, с которыми ему пришлось столкнуться.

«Челси» еще придется раскрыть этот потенциал, но кажется очевидным, что в команде есть игрок, с которым можно работать и который может достичь вершины», – сказал главный тренер сборной Англии после ничьей с Украиной (1:1).

У Мудрика нет результативных действий в 5 последних матчах за «Челси» и сборные Украины

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14 комментариев

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bostonKG
Потенциал может и есть , но игрок явно переоцененный
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utsh44psmr
Гарет, дай F-16
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Алешка Терминатор
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В следующем сезоне будет лучшим игроком санитарной зоны от Винницы до Кракова
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Тиджани Бабангида
Как говорится, «понятно не только лишь всем»(с)
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АланСмити
Пока Мудрик максимально близок к Кокорину. Про того тоже постоянно говорят, что это какой-то большой талант, но никто на поле этого не видел. Так себе ситуация на самом деле. Надеюсь ещё, что покажет себя, но пока очень отталкивает от себя даже не самолично, а вот подобными словами специалистов при том, что это ничем не подтверждено.
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Игорь Нижник
Шо они там курят ?
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mjjppgj497
Ща налетят стендаперы в комменты, приготовьтесь
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red hikkikomori
Хэппи энд : Мудрик после Челси играет у Тен Хага после МЮ в каком-нибудь Панатинаикосе и выигрывают чемпионат Греции)
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Паша
Ну справедливости ради, там таких мудриков полсостава
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LIBerly
Слишком большие ожидания и закономерный провал на фоне неоправданных затрат
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Russ Ivan
А попробуй скажи правду, что игрок посредственный, стоит не больше 10млн и трансфер надутый, чисто политический.
Натянут похлеще Рубиалеса...
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Н.Ф.
Многим тренерам понятен
Миши М. потенциал.
И талантом своим знатен,
И высок функционал.
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songbilong
Ответ Игорь Нижник
Шо они там курят ?
остатки от Боули
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Хан Сахан
Ответ Игорь Нижник
Шо они там курят ?
Саутгейт всё ещё ставит Магуаера в основу, о какой логичности и уме можно говорить)
Хуже был только Доминика, который составлял состав на матч по гороскопу.
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