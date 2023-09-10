Илкай Гюндоган признал превосходство Японии над Германией (4:1).

«Очень тяжело принять такое. Единственное светлое пятно – гол, который мы забили, играя в желаемом ритме. Но, увы, надо признать, что была лучше нас как в защите, так и в атаке.

Надо признать, что попросту находимся не на одном уровне с такими командами, как эта. Мы недостаточно хороши на данный момент, такова реальность. Возможно, мы считаем себя более сильными, чем есть на самом деле.

Думаю, можно почувствовать, что многие игроки ведут психологическую борьбу с самими собой. Нет уверенности, нет понимания, когда принимать решения, и такие результаты, конечно, тоже не помогают. Мы чувствуем, что каждый борется с самим собой, и из-за этого создать в команде правильную атмосферу», – отметил хавбек.

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