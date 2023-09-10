Гюндоган после 1:4 от Японии: «Германия просто не на одном уровне с такими командами, они сильнее в атаке и защите. У нас нет уверенности, каждый борется с самим собой»

Теги Сборная Японии по футболу Сборная Германии по футболу Барселона Ла Лига Илкай Гюндоган Футбол

Илкай Гюндоган признал превосходство Японии над Германией (4:1).

«Очень тяжело принять такое. Единственное светлое пятно – гол, который мы забили, играя в желаемом ритме. Но, увы, надо признать, что Япония была лучше нас как в защите, так и в атаке.

Надо признать, что попросту находимся не на одном уровне с такими командами, как эта. Мы недостаточно хороши на данный момент, такова реальность. Возможно, мы считаем себя более сильными, чем есть на самом деле.

Думаю, можно почувствовать, что многие игроки ведут психологическую борьбу с самими собой. Нет уверенности, нет понимания, когда принимать решения, и такие результаты, конечно, тоже не помогают. Мы чувствуем, что каждый борется с самим собой, и из-за этого создать в команде правильную атмосферу», – отметил хавбек.

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15 комментариев

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Руслан Платонов
Германия не на одном уровне с Японией в футболе.... Не думал, что когда нибудь такое услышу
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a.k.a. DRAGON0928
Пора лимит вводить
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Peter Parker
Ответ Руслан Платонов
Германия не на одном уровне с Японией в футболе.... Не думал, что когда нибудь такое услышу
Почему нет, тут же говорится просто о сравнении конкретно двух коллективов как команд. Гюндоган и говорит, что мы тут сами по себе, а там все вместе. В этом аспекте такое можно встретить довольно часто в любом игровом виде спорта
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Andrew Kolevatykh
Ответ S. A.
Капитан Германии говорит, что Япония сильнее. Ну и докатились немцы
На данный момент, очевидно, так и есть. И нужно иметь смелость и мужество, чтобы признать это
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Amalfitano
Ответ Игорь Романов
Просто нужно отсеить всех этнических немцев из сборной и тогда игра наладится
А еще измерить череп и нашлёпать нашивки на одежду. Так сказать, вернуться к истокам.
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S. A.
Капитан Германии говорит, что Япония сильнее. Ну и докатились немцы
+3
-2
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Amalfitano
Ответ Константин Эсперов
Японцы без большого количества легионеры показали, что можно развиваться , даже участвуя в Азиатской ЛЧ .
Справедливости ради, надо упомянуть, что японских футболистов в чемпионатах Европы человек 30. Не меньше. Только в бундеслиге около 10. У Японии по моему была целая программа по отправке молодых футболистов в Европу.
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Константин Эсперов
Японцы без большого количества легионеры показали, что можно развиваться , даже участвуя в Азиатской ЛЧ .
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Игорь Романов
Просто нужно отсеить всех этнических немцев из сборной и тогда игра наладится
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<=Ubriaco_Belloccio=>
Главное есть уверенность в радужных повязках и флагах. Это уже победа 👍🏻👍🏻👍🏻
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Amalfitano
Давно пишу, игра в "у них качественных игроков на 3 сборные" в итоге заканчивается плачевно. Если для основы сборной игроков набирают в том числе в Кёльнах и Маинцах - не надо тогда удивляться таким результатам. Ну и сейчас стала явной давняя проблема сборной Германии. После Клозе и Гомеса(при всей его деревянности) в Германии так и не появились центрфорварды достойного уровня. И это проблема многих сборных. Зато куча фланговых бегунков.
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4akyr
https://vt.tiktok.com/ZSLTsV57X/
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<CRISTIANO>
Ответ Руслан Платонов
Германия не на одном уровне с Японией в футболе.... Не думал, что когда нибудь такое услышу
Тут говорят про данный конкретный момент, а не в целом.
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Amalfitano
Ответ Заур Алиев
Какой капитан, такая и команда. Выбрать капитаном человека, который мало того что не немец по крови, так ещё ни разу не сыграл ключевую роль ни в одном из решающих матчей, который плюс ко всему на исходе карьеры.
Немец по крове? Это что такое? И такое пишет человек с фамилией Алиев?
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