Карвахаль о партнерах по «Реалу»: «Топ-3 – Роналду, Рамос, Модрич. Беллингем – разносторонний игрок, с полувзгляда понимает, что делать»

Даниэль Карвахаль перечислил лучших партнеров по «Реалу».

Защитника попросили перечислить трех лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл. 31-летний испанец назвал , и .

Также Карвахаль поделился впечатлениями от ,

«Когда мы впервые посмотрели друг на друга, я увидел, что он знает, что делает. Он разносторонний футболист, умеет реализовывать моменты, играет обеими ногами, играет на обеих половинах. Вы даете ему мяч, и ему достаточно переглянуться с партнерами, чтобы понять, что делать. Это очень важно», – заявил защитник в интервью Movistar+.

⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS