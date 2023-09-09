Карвахаль о партнерах по «Реалу»: «Топ-3 – Роналду, Рамос, Модрич. Беллингем – разносторонний игрок, с полувзгляда понимает, что делать»

Теги Криштиану Роналду премьер-лига Англия Реал Мадрид Серхио Рамос Ла Лига Лука Модрич Даниэль Карвахаль Джуд Беллингем Футбол

Даниэль Карвахаль перечислил лучших партнеров по «Реалу».

Защитника попросили перечислить трех лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл. 31-летний испанец назвал Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Луку Модрича.

Также Карвахаль поделился впечатлениями от Джуда Беллингема,

«Когда мы впервые посмотрели друг на друга, я увидел, что он знает, что делает. Он разносторонний футболист, умеет реализовывать моменты, играет обеими ногами, играет на обеих половинах. Вы даете ему мяч, и ему достаточно переглянуться с партнерами, чтобы понять, что делать. Это очень важно», – заявил защитник в интервью Movistar+.

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7 комментариев

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JENNINGS
Кстати, пользуясь случаем:
С днем рождения, Лука Модрич! ⚪️🟡🎂
Сегодня одному из самых величайших полузащитников в истории футбола исполнилось 38 лет!🥳🇭🇷
🇪🇺 x 5 Лига чемпионов
🏆 x 5 Клубный чемпионат мира
🏆 x 4 Суперкубок Испании
🏆 x 4 Суперкубок УЕФА
🏆 x 3 Ла Лига
🏆 x 2 Кубок Испании
🎖 x 1 Игрок года (УЕФА)
🏆 x1 Игрок года (ФИФА)
🏆 x1 Золотой мяч
🇪🇸 x 9 Игрок месяца в «РМ»
🇪🇺 x 6 Команда года в ЛЧ
🇪🇸 x 3 Команда года в Ла Лиге
🇪🇺 x 3 Команда года УЕФА
🇪🇸 x 2 Полузащитник года в Ла Лиге
🥇 x 1 «Золотой мяч» ЧМ-2018
🇪🇸 x 1 Игрок сезона в «РМ»
🥇 x 1 «Золотой мяч» клубного ЧМ
+19
-2
+17
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Роман
Также Кроос, Бензема, Куртуа. В Реале всегда были лучшие на своих позициях.
+7
-1
+6
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ARIGAMI ARIGAMI
Все же Карвахалю было очень сложно выбирать
+5
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JENNINGS
Ответ VERBLYUD
Машина пиара в Реале работает просто безупречно. Модрич топ игрок, но по статистике и влиянию на игру он уступает даже Ракитичу.
Ставить Ракитича выше Модрича в компоненте влияния на игру команды👏👏👏
А, сегодня же суббота, вечер, понимаю)
+5
-1
+4
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Александр Зубков
Ответ Роман
Также Кроос, Бензема, Куртуа. В Реале всегда были лучшие на своих позициях.
+ Кроос и Бензема. Вот топ5.
+1
0
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