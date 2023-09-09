Карвахаль о партнерах по «Реалу»: «Топ-3 – Роналду, Рамос, Модрич. Беллингем – разносторонний игрок, с полувзгляда понимает, что делать»
Даниэль Карвахаль перечислил лучших партнеров по «Реалу».
Защитника попросили перечислить трех лучших футболистов, с которыми он когда-либо играл. 31-летний испанец назвал Криштиану Роналду, Серхио Рамоса и Луку Модрича.
Также Карвахаль поделился впечатлениями от Джуда Беллингема,
«Когда мы впервые посмотрели друг на друга, я увидел, что он знает, что делает. Он разносторонний футболист, умеет реализовывать моменты, играет обеими ногами, играет на обеих половинах. Вы даете ему мяч, и ему достаточно переглянуться с партнерами, чтобы понять, что делать. Это очень важно», – заявил защитник в интервью Movistar+.
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С днем рождения, Лука Модрич! ⚪️🟡🎂
Сегодня одному из самых величайших полузащитников в истории футбола исполнилось 38 лет!🥳🇭🇷
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🏆 x 3 Ла Лига
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🏆 x1 Игрок года (ФИФА)
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А, сегодня же суббота, вечер, понимаю)