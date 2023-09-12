Ротен о Верратти: «Не считаю его легендой «ПСЖ». Марко вошел в историю клуба, но легенд не может быть 20, я считаю»

Теги ПСЖ Жером Ротен лига 1 Франция Марко Верратти Футбол

Жером Ротен не считает Марко Верратти легендой «ПСЖ».

В ближайшее время Верратти покинет «ПСЖ» и перейдет в катарский «Аль-Араби». Итальянский полузащитник выступал за парижский клуб с 2012 года.

«Верратти – один из 20-30 игроков [вошедших в историю «ПСЖ»]. Но я не считаю его легендой. Он значимый игрок, оставивший след в истории клуба, это бесспорно. Но я бы не стал заходить слишком далеко, используя слово «легенда». Я считаю, что легенд не может быть 20.

Он один из самых успешных игроков. Даже если катарцы пришли с большими средствами, которых не было раньше, это не имеет значения. Необходимо выигрывать титулы, участвовать в этом. Пробыть более 10 лет в таком клубе, как «ПСЖ» – это достижение», – сказал бывший игрок «ПСЖ».

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8 комментариев

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corazón blanco
Ответ Камбоджа Иванов
Ну, из нынешнего состава там и легенд то нет, особо. Имхо, даже Кавани и Ибра для ПСЖ будут поболее легенды, чем Месси, Неймар, Мбаппе, Верратти и прочий шанкер, который приезжал заработать.
Вератти который практически провел всю свою карьеру в Париже, отыграв за них рекордное количество матчей и выиграл огромное количество трофеев не легенда? Странно.
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+6
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eskerro
Тогда кто легенда псж если Вератти не легенда ?
+3
0
+3
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Камбоджа Иванов
Ну, из нынешнего состава там и легенд то нет, особо. Имхо, даже Кавани и Ибра для ПСЖ будут поболее легенды, чем Месси, Неймар, Мбаппе, Верратти и прочий шанкер, который приезжал заработать.
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Абдул Абакаев
что то Ротен свой ротен на замке держит по поводу выходок Мбаппе
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Эркинбек Апаканов
Ответ Стюардесс по имени Жанн
легенда Месси и только он
Это ты так решил?
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Стюардесс по имени Жанн
Ответ Эркинбек Апаканов
Это ты так решил?
это был сарказм , если ты знаешь что это за слово
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Верховный Лорд
Ответ eskerro
Тогда кто легенда псж если Вератти не легенда ?
Месси с Неймаром
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