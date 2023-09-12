Ротен о Верратти: «Не считаю его легендой «ПСЖ». Марко вошел в историю клуба, но легенд не может быть 20, я считаю»

Жером Ротен не считает Марко Верратти легендой «ПСЖ».

В ближайшее время Верратти покинет «ПСЖ» и перейдет в катарский «Аль-Араби». Итальянский полузащитник выступал за парижский клуб с 2012 года.

« – один из 20-30 игроков [вошедших в историю «ПСЖ»]. Но я не считаю его легендой. Он значимый игрок, оставивший след в истории клуба, это бесспорно. Но я бы не стал заходить слишком далеко, используя слово «легенда». Я считаю, что легенд не может быть 20.

Он один из самых успешных игроков. Даже если катарцы пришли с большими средствами, которых не было раньше, это не имеет значения. Необходимо выигрывать титулы, участвовать в этом. Пробыть более 10 лет в таком клубе, как «ПСЖ» – это достижение», – сказал бывший игрок « ».

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