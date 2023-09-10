Верратти прилетит в Доху в понедельник. Хавбек переходит из «ПСЖ» в «Аль-Араби»
Завтра Марко Верратти станет футболистом «Аль-Араби».
Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в понедельник полузащитник прилетит в Доху и подпишет с «Аль-Араби» контракт.
Сообщалось, что «ПСЖ» получит за итальянца 40 млн евро без учета бонусов.
Марко Верратти выступал за парижан с сезона-2012/13. С его статистикой можно ознакомиться здесь.
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