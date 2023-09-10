Верратти прилетит в Доху в понедельник. Хавбек переходит из «ПСЖ» в «Аль-Араби»

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Завтра Марко Верратти станет футболистом «Аль-Араби».

Как информирует инсайдер Фабрицио Романо, в понедельник полузащитник прилетит в Доху и подпишет с «Аль-Араби» контракт.

Сообщалось, что «ПСЖ» получит за итальянца 40 млн евро без учета бонусов.

Марко Верратти выступал за парижан с сезона-2012/13. С его статистикой можно ознакомиться здесь

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2 комментария

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LIBerly
Славная была история. Спасибо, Марко!
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