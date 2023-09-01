Мошенник выдавал себя за агента Верратти в переговорах с клубами Саудовской Аравии. Катарский «Аль-Араби» воспользовался этим и может подписать хавбека «ПСЖ»
Мошенник помешал переходу Марко Верратти в клуб из Саудовской Аравии.
На 30-летнего хавбека «ПСЖ» и сборной Италии претендовали «Аль-Ахли» и «Аль-Хилаль».
По информации журналиста L’Équipe Лоика Танзи, в переговорах с саудовцами Марко представлял посторонний человек, который выдавал себя за его агента. В итоге переговоры растянулись на несколько недель.
Этой ситуацией воспользовался катарский «Аль-Араби», который может подписать Верратти за 45 млн евро.
Итальянец 11 лет выступал за парижан. Его подробная статистика – здесь.
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