Мошенник выдавал себя за агента Верратти в переговорах с клубами Саудовской Аравии. Катарский «Аль-Араби» воспользовался этим и может подписать хавбека «ПСЖ»

Теги ПСЖ лига 1 Франция возможные трансферы высшая лига Катар Аль-Араби Доха высшая лига Саудовская Аравия Аль-Хилаль Аль-Ахли Джидда Марко Верратти агенты Футбол

Мошенник помешал переходу Марко Верратти в клуб из Саудовской Аравии.

На 30-летнего хавбека «ПСЖ» и сборной Италии претендовали «Аль-Ахли» и «Аль-Хилаль».

По информации журналиста L’Équipe Лоика Танзи, в переговорах с саудовцами Марко представлял посторонний человек, который выдавал себя за его агента. В итоге переговоры растянулись на несколько недель.

Этой ситуацией воспользовался катарский «Аль-Араби», который может подписать Верратти за 45 млн евро.

Итальянец 11 лет выступал за парижан. Его подробная статистика – здесь.

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21 комментарий

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Neclerque
Если бы еще продали им за 45 млн евро человека, похожего на Верратти, вот это был бы прикол))
+84
-5
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Илья Ильич
Служба безопасности Сбера выходит на международный уровень)
+32
0
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RashNomadKazakh
Нобель
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Пикачу82
Ответ Neclerque
Если бы еще продали им за 45 млн евро человека, похожего на Верратти, вот это был бы прикол))
У меня сосед пока не начал бухать каждый день был слегка похож, можно было бы его пульнуть арабам....
+4
0
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26
Ответ Neclerque
В целом по стране так и есть, я сказал именно про образованную часть населения:)
в целом "образованная часть страны" образованна)
хорошего вечера вам!
+2
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Денис Ширинов
Гвардиола, ты?
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Neclerque
Ответ Тухель
Надо было не английский в школе учить, а арабский язык. Можно было быть агентом и Дзюбиньо и Кокориньо, да и из молодых кого нибудь можно было продать в СА Жирковича например сербы в СА тоже популярны, а он и еврокубок выигрывал и в Челси играл, а Челси как я понял в СА популярен.
В КСА все образованные люди прекрасно говорят по-английски
+5
-4
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hala18
11 лет в ПСЖ, афигеть...
+1
-1
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Император Плутона
конкурс верблюлиг
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26
Ответ Neclerque
В КСА все образованные люди прекрасно говорят по-английски
102 из 111 очень низкий уровень владения английским)
для примера Россия 40ая так к слову)
EF English Proficiency Index
0
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Neclerque
Ответ 26
102 из 111 очень низкий уровень владения английским) для примера Россия 40ая так к слову) EF English Proficiency Index
В целом по стране так и есть, я сказал именно про образованную часть населения:)
0
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