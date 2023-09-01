Мошенник помешал переходу Марко Верратти в клуб из Саудовской Аравии.

На 30-летнего хавбека « » и сборной Италии претендовали « » и « ».

По информации журналиста L’Équipe Лоика Танзи, в переговорах с саудовцами Марко представлял посторонний человек, который выдавал себя за его агента. В итоге переговоры растянулись на несколько недель.

Этой ситуацией воспользовался катарский « », который может подписать за 45 млн евро.

Итальянец 11 лет выступал за парижан. Его подробная статистика – здесь.

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