Карпин о сборной Катара: «Пытаются действовать в современном ключе. То, что они играют дома, не делает их фаворитом»

Теги Сборная России по футболу Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Футбол

Валерий Карпин высказался в преддверии товарищеской игры сборной России с Катаром.

Матч пройдет сегодня в Эль-Вакре.

«Настроение нормальное. В Катаре уже не первый раз, ничего нового не увидели, вот разве что стадион сейчас опробуем. Могу сказать, что здесь прохладно, лучше, чем за стенами арены. Лично я первый раз на таком стадионе, где работает система кондиционирования. Когда играли здесь в 96-м, мозги расплавились так, что не вспомню ничего из того матча.

Все доехали, все в порядке, все готовы сыграть. Итоги сборов подведем после оставшихся двух матчей. Все это время мы занимались фактически с двумя командами. Понятно, что это необычно, но и живем мы все сейчас не совсем в обычное время.

Сборная Катара играет 4-3-3, они пытаются действовать в современном ключе, пытаются выходить из обороны через пас, но не всегда у них это получается так же, как и у нас. Думаю, то, что они играют у себя дома, не делает Катар фаворитом. Кажется, времена, когда команда получала преимущество на своем поле, уже ушли», – сказал главный тренер сборной России.

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