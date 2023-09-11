Карпин о том, что за матч с Катаром не учтется в рейтинге ФИФА: «И? Дальше что? Что он даст, нас допустят до ЧМ, что ли?»

Валерий Карпин не переживает из-за отсутствия очков за матч России с Катаром.

– Что вы думаете о том, что матч не принесет очков для рейтинга ?

– А что он даст? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира, что ли? – задался вопросом тренер сборной России.

Россия сыграет с завтра, 12 сентября.

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