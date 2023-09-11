Карпин о том, что за матч с Катаром не учтется в рейтинге ФИФА: «И? Дальше что? Что он даст, нас допустят до ЧМ, что ли?»
Валерий Карпин не переживает из-за отсутствия очков за матч России с Катаром.
– Что вы думаете о том, что матч не принесет очков для рейтинга ФИФА?
– А что он даст? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира, что ли? – задался вопросом тренер сборной России.
Россия сыграет с Катаром завтра, 12 сентября.
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Нельзя на каждый вопрос отвечать своей тупой бычкой, вы играете полудворовые игры для развлечения публики, неужели нельзя с улыбкой и добротой ответить на вопрос об этом. Надоел, честное слово. Не вижу, чем он отличается от Черчесова по взаимодействию с журналистами. Что тот Павлин всегда быковал без повода, что этот тренер от народа.
Я не понимаю такого подхода. И если сказать честно, я поэтому и не смотрю матчи Сборной. У этой команды есть костяк? Мы можем сейчас с вами сказать, что эти-то 3 защитника лучшие в стране, а этот лучший опорник. Валера все размыл. Какие-то ноунеймы. Его задача в том, чтобы каждый игрок РПЛ прошел через главную команду?
Я не знаю, зачем нам такой тренер и какие задачи он решает. Возьмите любого нормального тренера, пусть и такого же посредственного уровня, но того, для кого работать в Сборной это честь и того, кто создаст атмосферу.
А Валера это сплошной негатив. И он окутал главную команду уже давно. Тошнит
Затем расширенный состав сборной, который составляет предыдущий избранный тренер, тайно в пустыне на шоу Павла Воли голосует за нового тренера и ассистента.
Дальше все целуются и обнимаются
Но не у нас
Вопрос:
Валерий как вы относитесь к отсутствию очков к рейтингу????
Ответ :
Да ни как 🙃бюджет в РФС на сборные заложены и его надо распределить поэтому Я вызвал 50 человек, что-бы все по немного отщепнули.