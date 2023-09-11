Карпин о том, что за матч с Катаром не учтется в рейтинге ФИФА: «И? Дальше что? Что он даст, нас допустят до ЧМ, что ли?»

Теги премьер-лига Россия Сборная России по футболу ФИФА Валерий Карпин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Валерий Карпин не переживает из-за отсутствия очков за матч России с Катаром.

– Что вы думаете о том, что матч не принесет очков для рейтинга ФИФА?

– А что он даст? Обгоним кого-то, и? Дальше что? Какое-то движение вверх будет – и? Нас допустят до чемпионата мира, что ли? – задался вопросом тренер сборной России.

Россия сыграет с Катаром завтра, 12 сентября.

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46 комментариев

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Очки Дани Алвеса
И? И? И? Буи, блин
Нельзя на каждый вопрос отвечать своей тупой бычкой, вы играете полудворовые игры для развлечения публики, неужели нельзя с улыбкой и добротой ответить на вопрос об этом. Надоел, честное слово. Не вижу, чем он отличается от Черчесова по взаимодействию с журналистами. Что тот Павлин всегда быковал без повода, что этот тренер от народа.
+146
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utsh44psmr
Если брать сложившуюся ситуацию, в сборную нужно назначать Мостового. Турнирных задач никаких, на кошках так сказать. Пусть покажет класс.
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Тухель
Логичный вопрос, а что дают эти товарищеские матчи кроме траты бюджета?
+36
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Оригинальный Ник
Ответ Очки Дани Алвеса
И? И? И? Буи, блин Нельзя на каждый вопрос отвечать своей тупой бычкой, вы играете полудворовые игры для развлечения публики, неужели нельзя с улыбкой и добротой ответить на вопрос об этом. Надоел, честное слово. Не вижу, чем он отличается от Черчесова по взаимодействию с журналистами. Что тот Павлин всегда быковал без повода, что этот тренер от народа.
Всмысле нельзя, Валере можно, он же свой родной пацан с района. А Черчесов осетинский козлобык и шашлычник
+31
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ArnoNeputevy
Валерик с удовольствием занимал бы должностишку, даже если бы играть пришлось со сборными детских садов и школ для детей-инвалидов.
+31
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<~Inter~>
Ответ Тухель
Логичный вопрос, а что дают эти товарищеские матчи кроме траты бюджета?
создают иллюзию работы от РФС, которым нужно отчитываться перед министерством
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Artur Smith
Валера создает крайне негативную атмосферу вокруг Сборной. Да, всем очевидно, что эти матчи ничего не решают. Но это Сборная. Создай атмосферу праздника. Отвечай на вопросы профессионально. Настрой себя в конце концов должным образом.

Я не понимаю такого подхода. И если сказать честно, я поэтому и не смотрю матчи Сборной. У этой команды есть костяк? Мы можем сейчас с вами сказать, что эти-то 3 защитника лучшие в стране, а этот лучший опорник. Валера все размыл. Какие-то ноунеймы. Его задача в том, чтобы каждый игрок РПЛ прошел через главную команду?

Я не знаю, зачем нам такой тренер и какие задачи он решает. Возьмите любого нормального тренера, пусть и такого же посредственного уровня, но того, для кого работать в Сборной это честь и того, кто создаст атмосферу.

А Валера это сплошной негатив. И он окутал главную команду уже давно. Тошнит
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Константин Эсперов
Ответ Очки Дани Алвеса
И? И? И? Буи, блин Нельзя на каждый вопрос отвечать своей тупой бычкой, вы играете полудворовые игры для развлечения публики, неужели нельзя с улыбкой и добротой ответить на вопрос об этом. Надоел, честное слово. Не вижу, чем он отличается от Черчесова по взаимодействию с журналистами. Что тот Павлин всегда быковал без повода, что этот тренер от народа.
Можно ,если вопросы тупые .
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Антон Фалафель
Хорошую позицию выбрал, получая огромную зарплату.
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luu
А зачем вообще нужна сейчас сборная без официальных игр и как следствие Карпин и его зарплата?
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Пикачу82
Ответ Очки Дани Алвеса
И? И? И? Буи, блин Нельзя на каждый вопрос отвечать своей тупой бычкой, вы играете полудворовые игры для развлечения публики, неужели нельзя с улыбкой и добротой ответить на вопрос об этом. Надоел, честное слово. Не вижу, чем он отличается от Черчесова по взаимодействию с журналистами. Что тот Павлин всегда быковал без повода, что этот тренер от народа.
Согласен, Валера заигрался. Если раньше его выражения и были кому-то по приколу то сейчас он превращается в быковатое быдло! Слушать и читать его противно. В мире и так много негатива, зачем тащить его в спорт непонятно. Великим себя наверное почувствовал...
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Crazy Writer
Ответ ArnoNeputevy
Валерик с удовольствием занимал бы должностишку, даже если бы играть пришлось со сборными детских садов и школ для детей-инвалидов.
И?! =)
+6
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Ветер
Варела не подвéл. Вроде и сказал что то против, но так, чтобы остаться своим, и естественно сам, никуда не уйдéт.
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Московские Куницы
Ответ utsh44psmr
Если брать сложившуюся ситуацию, в сборную нужно назначать Мостового. Турнирных задач никаких, на кошках так сказать. Пусть покажет класс.
Надо формировать расширенный тренерский штаб сборной: 44 человека: 22 главных тренера и 22 ассистента.
Затем расширенный состав сборной, который составляет предыдущий избранный тренер, тайно в пустыне на шоу Павла Воли голосует за нового тренера и ассистента.
Дальше все целуются и обнимаются
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Гриззли
Ответ luu
А зачем вообще нужна сейчас сборная без официальных игр и как следствие Карпин и его зарплата?
В бюджете заложено. Деньги уже попилили, отрабатывать хоть как-то надо.
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Pure
Ответ luu
А зачем вообще нужна сейчас сборная без официальных игр и как следствие Карпин и его зарплата?
Ну чтобы показать всем, что нам и без ваших чемпионатов мира есть чем заняться)))
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Только Крылья
классика. "и?"
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Фарид Харисов
Ответ luu
А зачем вообще нужна сейчас сборная без официальных игр и как следствие Карпин и его зарплата?
Ну и? Что дальше? Что это даст? Деньги которые недоплатят Карпину раздадут пенсионерам?
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evgen123
Карпин реально уже подбешивает. Создавай дружелюбную атмосферу, быдляк
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Зубы Дзюбы
В идеале - наработку связок игроков, отработку стандартов.

Но не у нас
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Роман Тарасов
Коротко
Вопрос:
Валерий как вы относитесь к отсутствию очков к рейтингу????
Ответ :
Да ни как 🙃бюджет в РФС на сборные заложены и его надо распределить поэтому Я вызвал 50 человек, что-бы все по немного отщепнули.
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#SharkTeam
А где коронное "бред" ?
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DrunkSailor
Ответ utsh44psmr
Если брать сложившуюся ситуацию, в сборную нужно назначать Мостового. Турнирных задач никаких, на кошках так сказать. Пусть покажет класс.
Согласен. Хоть улыбнемся. Да и какой-никакой повод посмотреть появится
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лицемерный гнус
Нужно быть подопытным кроликом, чтобы мучать себя просмотром матчей сборной.
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Михаил1970
Главное продлить беспроигрышную серию.
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