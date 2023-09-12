«Нашим должно быть немного стыдно, что уровень футбола сравнялся с катарским. Регресс будет, пока нас не вернут к международным соревнованиям». Нигматуллин о ничьей

Руслан Нигматуллин считает, что в игре сборной России наблюдается регресс.

«Ничья с Катаром (1:1) – далеко не провал для сборной России! Было бы чудом, если бы в такой сложнейшей ситуации наша команда росла и прогрессировала. Такое почти невозможно.

Регресс будет, пока нас не вернут к международным соревнованиям. А до этого момента мы будем продолжать проигрывать сборным заведомо слабее нас. Это нужно просто принять как данность и не искать виноватых.

Всем нужно набраться терпения и продолжать делать то, что делаем. Конечно, нашим футболистам должно быть немного стыдно, что наш уровень футбола сравнялся со сборной . Но критически относиться к этому нельзя. Мне будет сложно критиковать сейчас нашу команду. Они этого не заслуживают», – сказал бывший вратарь сборной России.

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