«Нашим должно быть немного стыдно, что уровень футбола сравнялся с катарским. Регресс будет, пока нас не вернут к международным соревнованиям». Нигматуллин о ничьей

Теги Сборная России по футболу Руслан Нигматуллин Сборная Катара по футболу товарищеские матчи (сборные) Чемпионат.com Футбол

Руслан Нигматуллин считает, что в игре сборной России наблюдается регресс.

«Ничья с Катаром (1:1) – далеко не провал для сборной России! Было бы чудом, если бы в такой сложнейшей ситуации наша команда росла и прогрессировала. Такое почти невозможно.

Регресс будет, пока нас не вернут к международным соревнованиям. А до этого момента мы будем продолжать проигрывать сборным заведомо слабее нас. Это нужно просто принять как данность и не искать виноватых.

Всем нужно набраться терпения и продолжать делать то, что делаем. Конечно, нашим футболистам должно быть немного стыдно, что наш уровень футбола сравнялся со сборной Катара. Но критически относиться к этому нельзя. Мне будет сложно критиковать сейчас нашу команду. Они этого не заслуживают», – сказал бывший вратарь сборной России.

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13 комментариев

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Подкат Пенальтьевич
Как будто до отстранения футбол был лучше
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Hilperico
Катарцы вовсю готовятся к отбору на ЧМ, а наши пешком ходят, лишь бы не травмироваться. При таких вводных как-то некорректно сравнивать уровень.
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alexis2020
Ответ Подкат Пенальтьевич
Как будто до отстранения футбол был лучше
Лучше, досталась сложная группа с Хорватией, Словакией и Словенией (вроде ещё Кипр и Мальта), но смогли пробиться в стыки ЧМ
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Iomov
Я не вижу связи между уровнем мастерства наших футболистов и тренеров, с их допуском или недопуском на международные соревнования!
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Sinister Kid
Не факт. Беларусь, даже с допуском деградирует.
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ПавелАвер
а нас и не вернут пока у престола сидит геостратег
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Noken
Карпин — не тренер (c)
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Darth_Malice
Ответ couture39
Словакия - 47я в рейтинге ФИФА, население 5 миллионов, Словения 61я, население 2 миллиона. Обойти их в отборе (плюс еще Кипр и Мальту) - очень сомнительное достижение.
а количество жителей как коррелирует? почему-то не Китай на ЧМ победил, а Аргентина с 45 млн
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couture39
Ответ Darth_Malice
бред. что ж тогда США чемпионами не стали ни разу? Китай, Индия? а побеждают одни и те же, в основном с какой-то выстроенной системой и стратегией. может всё-таки, очевидно, дело не в количестве жителей?
США - 4х кратные чемпионы мира среди женщин. До ЧМ-94 мужской футбол тут практически не развивался, сейчас развитие наконец началось, но отставание от Европы в 50 лет + популярность американского футбола, баскетбола, бейсбола, хоккея - значит что лучшие спортсмены страны по-прежнему не становятся футболистами. Думаю, приезд Месси в МЛС + домашний ЧМ-26 дадут еще один толчок к развитию футбола. Посмотрим лет через 15-20, хватит ли этого, чтобы сделать сборную США одним из лидеров и среди мужчин.

В Индии и Китае футбол никогда не был развит и до сих пор не развивается вообще, так что тут нет самого главного условия.
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