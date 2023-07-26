Чернышов о намазе в Саудовской Аравии: «Игроки могут посреди тренировки расстелить коврики и начать молиться. Однажды я остался взаперти в магазине – зашел, и все начало закрываться»

Андрей Чернышов рассказал, как расписание молитв влияет на жизнь в Саудовской Аравии.

– К чему было сложнее всего привыкнуть?

– Конечно, к образу жизни. Он у арабов совершенно другой. Например, они могут прямо посреди тренировки расстелить коврики на поле и начать молиться. Я уже начал записывать расписание намаза, чтобы не прерывались занятия. Но точно рассчитать это достаточно сложно, поскольку время постоянно смещается.

А однажды со мной случился забавный казус. Зашел в магазин, купил товар, и тут все начало закрываться. Кассиры ушли, решетки на входе опустились, и я остался взаперти.

Потом мне объяснили, что в Саудовской Аравии на время молитвы абсолютно все закрывается и никто не может находиться на улице. Если ты в машине – должен оставаться внутри, если в помещении, то в помещении.

– Долго просидели взаперти?

– Минут 40 ждал, пока вернутся сотрудники и откроют магазин. Такие перерывы у них пять раз в день. Первая молитва очень ранняя, а на время четырех остальных все магазины и офисы закрываются, и люди идут на намаз.

Мне кажется, в этом регионе только в Саудовской Аравии такой порядок – в других странах подобной жесткости нет, – сказал бывший главный тренер « ».

Чернышов работал в саудовской «Аль-Шоле», а также в нескольких клубах Кувейта.

«Видел место для казней. Люди приходят, смотрят, у меня такого желания не возникало – лучше это обходить стороной». Чернышов о Саудовской Аравии