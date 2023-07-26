Чернышов о намазе в Саудовской Аравии: «Игроки могут посреди тренировки расстелить коврики и начать молиться. Однажды я остался взаперти в магазине – зашел, и все начало закрываться»

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Чернышов высшая лига Саудовская Аравия Чемпионат.com религия Футбол

Андрей Чернышов рассказал, как расписание молитв влияет на жизнь в Саудовской Аравии.

– К чему было сложнее всего привыкнуть?

– Конечно, к образу жизни. Он у арабов совершенно другой. Например, они могут прямо посреди тренировки расстелить коврики на поле и начать молиться. Я уже начал записывать расписание намаза, чтобы не прерывались занятия. Но точно рассчитать это достаточно сложно, поскольку время постоянно смещается.

А однажды со мной случился забавный казус. Зашел в магазин, купил товар, и тут все начало закрываться. Кассиры ушли, решетки на входе опустились, и я остался взаперти.

Потом мне объяснили, что в Саудовской Аравии на время молитвы абсолютно все закрывается и никто не может находиться на улице. Если ты в машине – должен оставаться внутри, если в помещении, то в помещении.

– Долго просидели взаперти?

– Минут 40 ждал, пока вернутся сотрудники и откроют магазин. Такие перерывы у них пять раз в день. Первая молитва очень ранняя, а на время четырех остальных все магазины и офисы закрываются, и люди идут на намаз.

Мне кажется, в этом регионе только в Саудовской Аравии такой порядок – в других странах подобной жесткости нет, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

Чернышов работал в саудовской «Аль-Шоле», а также в нескольких клубах Кувейта.

«Видел место для казней. Люди приходят, смотрят, у меня такого желания не возникало – лучше это обходить стороной». Чернышов о Саудовской Аравии

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21 комментарий

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T622222
Был в Дагестане на переговорах - чувак просто встал посредине извинился и ушел молиться! Надо просто понимать. Нет проблем в этом…
+23
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Корсаков
Ответ окечуква
Это мусульманская страна, их порядки и законы. Не нравится, смущает, раздражает - не приезжай туда, никто силком не тягает. Все просто.
Скоро первое сентября, в нашей московской школе , где учится мой сын опять будут гладиаторские бои на входе из-за хиджаба с мигрантами из Средней Азии. Вот бы кто им рассказал, что у нас светская страна, наши порядки и законы. Не нравится, смущает, раздражает - не приезжай сюда, никто силком не тянет.
+10
-2
+8
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Николай Корягин
Очень удобно. 5 раз по 40 мин перерыв. Итого почти -3,5 часа из рабочего дня.
+10
-3
+7
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Фут.Боль
Ответ Николай Корягин
Очень удобно. 5 раз по 40 мин перерыв. Итого почти -3,5 часа из рабочего дня.
Да какая вам разница) пусть молятся на здоровье! Там такие порядки. И это не 3.5 часа в день на самом деле. Молитва 10-15 минут занимает.
+8
-5
+3
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Пушка_Кутепова
Ответ T622222
Был в Дагестане на переговорах - чувак просто встал посредине извинился и ушел молиться! Надо просто понимать. Нет проблем в этом…
👍
+6
-3
+3
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Liudmila Petrakova
Расписание намазов есть для любого города хоть на два месяца вперёд, нет технической необходимости это "рассчитывать". Неужели ему об этом не сказали?
+3
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окечуква
Это мусульманская страна, их порядки и законы. Не нравится, смущает, раздражает - не приезжай туда, никто силком не тягает. Все просто.
+4
-2
+2
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rigobersong
Ответ Фут.Боль
Да какая вам разница) пусть молятся на здоровье! Там такие порядки. И это не 3.5 часа в день на самом деле. Молитва 10-15 минут занимает.
Потому что людей по сути насильно заставляют во что-то верить, а если есть Саудовец который придерживается агностических взглядов или атеист?:) Одно дело это делать на добровольной основе, кто-то молится на Иисуса, кто-то на Аллаха, а кто-то на Джо Пеши, но это должен быть свободный выбор:)
+10
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Александр Зубков
Ответ rigobersong
Потому что людей по сути насильно заставляют во что-то верить, а если есть Саудовец который придерживается агностических взглядов или атеист?:) Одно дело это делать на добровольной основе, кто-то молится на Иисуса, кто-то на Аллаха, а кто-то на Джо Пеши, но это должен быть свободный выбор:)
Джо Пеши! На него только Скорсезе молится.
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Max Zhomkov
самый прикол в том , что эта "новость" уже была. Полгода - год назад где-то
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zzzeeerrrooo
Ответ окечуква
Это мусульманская страна, их порядки и законы. Не нравится, смущает, раздражает - не приезжай туда, никто силком не тягает. Все просто.
Пусть тогда про шведов не тявкают их порядки и законы
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Павел Ермаков
Вот так я и стал мусульманином.Добавил Чернышов .
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Антонио Мартынов
Тут на спортсе есть интервью Чернышова большое, про его тренерские путешествия. Обалденное.
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EKSPERT
Ответ Николай Корягин
Очень удобно. 5 раз по 40 мин перерыв. Итого почти -3,5 часа из рабочего дня.
Слишком преувеличено.Намаз занимает 5-10 минут
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Faust Doc
пфф они у себя в стране, какие вообще могут быть вопросы???
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Антонио Мартынов
Ответ Max Zhomkov
самый прикол в том , что эта "новость" уже была. Полгода - год назад где-то
Это было как раз большое интервью Чернышова
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окечуква
Ответ Корсаков
Скоро первое сентября, в нашей московской школе , где учится мой сын опять будут гладиаторские бои на входе из-за хиджаба с мигрантами из Средней Азии. Вот бы кто им рассказал, что у нас светская страна, наши порядки и законы. Не нравится, смущает, раздражает - не приезжай сюда, никто силком не тянет.
Так уважение традиций и порядков должно быть в обе стороны, кто же спорит? И кто виной тому, что мусульмане умеют отстаивать свои порядки на своей земле, а мы нет? Явно не они, увы.
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