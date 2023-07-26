«Видел место для казней. Люди приходят, смотрят, у меня такого желания не возникало – лучше это обходить стороной». Чернышов о Саудовской Аравии
Андрей Чернышов рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии.
Чернышов работал в саудовской «Аль-Шоле», а также в нескольких клубах Кувейта.
– Публичные казни видели?
– Я видел место, где это происходит. Когда помощник возил меня по городу, показывал, где какие рестораны, стадионы, поля. А в одном месте промолчал. Я сам спросил, что это. Оказалось – место для казней. Последняя состоялась за месяц до этого.
– Как оно выглядело?
– Площадь размером с два футбольных поля, огороженная двухметровым каменным забором. Как мне объяснил ассистент, внутри насыпан красный утрамбованный песок. Все происходит в центре этого места.
Люди приходят, смотрят. У меня такого желания точно не возникало. Такие места лучше обходить стороной, – сказал бывший главный тренер «Спартака».
К преступлениям, за которые в Саудовской Аравии предусмотрена или допускается смертная казнь, относятся:
умышленное убийство,
гомосексуализм],
вооруженное ограбление,
изнасилование или насильственные действия сексуального характера,
религиозное отступничество,
контрабанда, торговля, хранение и употребление наркотиков,
угон самолёта,
колдовство и чародейство,
лжепророчество,
богохульство,
атеизм.
Как то не очень)