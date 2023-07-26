«Видел место для казней. Люди приходят, смотрят, у меня такого желания не возникало – лучше это обходить стороной». Чернышов о Саудовской Аравии

Теги Спартак премьер-лига Россия Андрей Чернышов высшая лига Саудовская Аравия Чемпионат.com Футбол

Андрей Чернышов рассказал о публичных казнях в Саудовской Аравии.

Чернышов работал в саудовской «Аль-Шоле», а также в нескольких клубах Кувейта.

– Публичные казни видели?

– Я видел место, где это происходит. Когда помощник возил меня по городу, показывал, где какие рестораны, стадионы, поля. А в одном месте промолчал. Я сам спросил, что это. Оказалось – место для казней. Последняя состоялась за месяц до этого.

– Как оно выглядело?

– Площадь размером с два футбольных поля, огороженная двухметровым каменным забором. Как мне объяснил ассистент, внутри насыпан красный утрамбованный песок. Все происходит в центре этого места.

Люди приходят, смотрят. У меня такого желания точно не возникало. Такие места лучше обходить стороной, – сказал бывший главный тренер «Спартака».

25 комментариев

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savik-A.M.
сейчас говорят страна более цивилизованной стала , теперь просто вызывают в посольство , и без лишних глаз , разрубают на кусочки (
+35
-4
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Алар
Чернышов чтобы не делал, а навсегда остался бывшим главным тренером «Спартака»))
+11
-1
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Иван Иванов
Ответ savik-A.M.
сейчас говорят страна более цивилизованной стала , теперь просто вызывают в посольство , и без лишних глаз , разрубают на кусочки (
Мужчина ехал в посольство оформлять развод, а в итоге развели его.
+7
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+7
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леннорыч-абрамович
Ничего. Всегда можно поплотнее закрыть глаза и уши купюрами.
+12
-6
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Pb-SE
Наверное, тоже бюджетников привозят посмотреть. Хот-доги бесплатно раздают.
+4
-1
+3
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Pb-SE
Ответ Burel
А что там ?
Москва-река
+2
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savik-A.M.
Ответ Pb-SE
Наверное, тоже бюджетников привозят посмотреть. Хот-доги бесплатно раздают.
со свининой , и кто купился , тоже на эшафот )
+1
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John_Doe44
Ответ Гоп-стоп
Вы пока прочитайте за что там введена смертная казнь. Это все крайние формы преступлений. Именно поэтому это одна из самых безопасных стран в мире. Или вы хотите иметь вакханалию как в Европе под соусом мнимой "свободы"?
Я прочитал, википедия приводит следующий список:

К преступлениям, за которые в Саудовской Аравии предусмотрена или допускается смертная казнь, относятся:

умышленное убийство,
гомосексуализм],
вооруженное ограбление,
изнасилование или насильственные действия сексуального характера,
религиозное отступничество,
контрабанда, торговля, хранение и употребление наркотиков,
угон самолёта,
колдовство и чародейство,
лжепророчество,
богохульство,
атеизм.

Как то не очень)
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Dan Kennedy
Комментарий удален модератором
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Geronimo Good
Варварство.
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savik-A.M.
Ответ Иван Иванов
Мужчина ехал в посольство оформлять развод, а в итоге развели его.
разделили, так точнее
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QWertY
Ответ Максат Тобыш
После геноцида ирак вымер😂, да?
То есть после геноцида страна должна вымереть? Убийственная логика
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Burel
Ответ Dan Kennedy
Комментарий удален модератором
А что там ?
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savik-A.M.
Ответ John_Doe44
Я прочитал, википедия приводит следующий список: К преступлениям, за которые в Саудовской Аравии предусмотрена или допускается смертная казнь, относятся: умышленное убийство, гомосексуализм], вооруженное ограбление, изнасилование или насильственные действия сексуального характера, религиозное отступничество, контрабанда, торговля, хранение и употребление наркотиков, угон самолёта, колдовство и чародейство, лжепророчество, богохульство, атеизм. Как то не очень)
под половину статей можно кого угодно подогнать
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