«Динамо» и Битело заключат контракт на 4 года. Хавбек прилетит в Москву завтра

Теги Гремио высшая лига Бразилия премьер-лига Россия возможные трансферы Динамо Москва Битело Футбол

Прибытие Битело в Москву ожидается 13 сентября.

По информации Sport24, «Динамо» осталось разобраться с некоторыми формальностями, но в целом трансфер полузащитника «Гремио» согласован. С ним будет заключен контракт сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что клуб Мир РПЛ заплатит за 23-летнего футболиста 10 млн евро.

В 2023 году на счету 23-летнего игрока 19 игр и 4 гола в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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10 комментариев

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Machine Head
Круто . Уже завтра будет в Москве . Вот это работа клуба . Бальзам на душу .
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justbored
Ну и славно. А теперь бы пару защитничков.
+6
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Александр Диордица
Меня другое интересует. Всё легионеры уехали в сборные и прилетят в аккурат к пятнице, когда динамо будет играть. Им нужен отдых пару дней, вопросов нет. Я, абсолютно не против, даже "за" чтоб молодёжь играла российская, но контракты у кого самые жирные? А они вне игры... А вот другие клубы играют в воскресенье, например, там другая ситуация получается. Где же справедливость? Почему паузу сделать не всем одинаковую?
+6
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Filimon4ik
Что за клуб этот Мир РПЛ?
+7
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валя_стакан
Ответ Александр Диордица
Меня другое интересует. Всё легионеры уехали в сборные и прилетят в аккурат к пятнице, когда динамо будет играть. Им нужен отдых пару дней, вопросов нет. Я, абсолютно не против, даже "за" чтоб молодёжь играла российская, но контракты у кого самые жирные? А они вне игры... А вот другие клубы играют в воскресенье, например, там другая ситуация получается. Где же справедливость? Почему паузу сделать не всем одинаковую?
Клуб должен был при составлении календаря учесть график сборных. И то что Вальбуэна и Карраскаль не успеют вернуться вполне менеджеры Динамо могли опротестовать, правда Карраскаля купили совсем не давно после утверждения календаря
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Александр Диордица
Вот и прекрасно
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Али Норматов
Ответ justbored
Ну и славно. А теперь бы пару защитничков.
цз не успеет теперь только зимой
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валя_стакан
За 10млн+3,5 агентских млн могли бы шикарнейшего защтника купить, вместо очередного креативщика в полузащиту.
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Григорий Авдеев
Это топ усиление главное чтобы Динамо не стало вторым зенитом
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Дмитрий Посадский
Ответ валя_стакан
Клуб должен был при составлении календаря учесть график сборных. И то что Вальбуэна и Карраскаль не успеют вернуться вполне менеджеры Динамо могли опротестовать, правда Карраскаля купили совсем не давно после утверждения календаря
Бальбуэна. Конечно, было бы в радость видеть на поле и Вальбуэну...!
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