«Динамо» и Битело заключат контракт на 4 года. Хавбек прилетит в Москву завтра
Прибытие Битело в Москву ожидается 13 сентября.
По информации Sport24, «Динамо» осталось разобраться с некоторыми формальностями, но в целом трансфер полузащитника «Гремио» согласован. С ним будет заключен контракт сроком на 4 года.
Ранее сообщалось, что клуб Мир РПЛ заплатит за 23-летнего футболиста 10 млн евро.
В 2023 году на счету 23-летнего игрока 19 игр и 4 гола в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.
⚡️ Эксклюзив: Аршавин – о жизни после суперкарьеры. Эпизод документального сериала «Один на один» с легендой российского футбола. Смотрите по промокоду SPORTS
10 комментариев