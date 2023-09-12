«Динамо» и Битело заключат контракт на 4 года. Хавбек прилетит в Москву завтра

Прибытие Битело в Москву ожидается 13 сентября.

По информации Sport24, « » осталось разобраться с некоторыми формальностями, но в целом трансфер полузащитника « » согласован. С ним будет заключен контракт сроком на 4 года.

Ранее сообщалось, что клуб Мир заплатит за 23-летнего футболиста 10 млн евро.

В 2023 году на счету 23-летнего игрока 19 игр и 4 гола в чемпионате Бразилии. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь.

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