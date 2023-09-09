Роналду после 1:0 со Словакией: «Очень важная победа в тяжелом матче! Мы остаемся непобедимыми!»

Теги Криштиану Роналду Сборная Португалии по футболу сборная Словакии по футболу Аль-Наср Эр-Рияд квалификация Евро-2024 Футбол

Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Словакией.

Португальская команда одержала победу со счетом 1:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.

Команда тренера Роберто Мартинеса выиграла все пять матчей из пяти, набрав 15 очков.

«Очень важная победа в тяжелом матче! Мы остаемся непобедимыми! Вперед, Португалия!» – написал футболист.

Криштиану Роналду не сыграет в следующем матче против команды Люксембурга из-за перебора желтых карточек.

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22 комментария

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AF007
Этот бич закончился как разноплановый игрок ещё на ЧМ-14. Дриблинг, передачи вразрез, дальние удары, штрафные, сольные проходы - просрал к 29 годам абсолютно всë. Прошло 9 лет. За это время на ЧМ/ЧЕ портки победили топ-сборную ровно один раз. Бруска в том матче заменили на 25 минуте
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igls54
Пролетел мимо статы на Люксембурге
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Стас Игоревич
Как же ты зае..
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Доброжелатель98
Ответ Velirpa
так же как и Месси.
Месси молчит и штрафные ложит в девятины.
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Этот Райола хочет денег
Португалия будет очень рада, если ты свои амбиции вместе с бутсами повесишь на гвоздь где нибудь в песках СА и дашь возможность суперталантливому поколению пошуметь и что либо выиграть
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rigobersong
Насколько же он примитивный персонаж конечно:) Видно образования вообще никакого, цитирует какие-то пацанские паблики ВК из 10х постоянно:) Даже его жаль, настолько ограниченный образ мышления у этого фрукта:))
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Гегенпрессинг Рангника
Ответ Artem Piatkov
В 2018 на ЧМ обыграли Марокко 1:0
А в 2022? 😁
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Мохнатый55
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
И да почему то вы все берете в учет Чм , хоты после 2014 он выиграл 3 лч подряд (рекорд Лч) и став при этом лучшим бомбардиром команды почти каждый год и тоже с 2014 , а где был ваш Мессии после уходя иньесты из барсы ?) а да кстати…)
Судейские ЛЧ в период Зидан-1 не нужно считать трофеями.
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AF007
Ответ Leon Betov
Многих топ-сборных Аргентина победила на крупных турнирах? Бразильцев на Копе, Хорватов если их можно топами назвать. Ничья с Францией была и у Португалии на Евро
ЧМ-14 - Бельгия, Нидерланды
КА-15 - Уругвай, Колумбия
КА-16 - Чили
КА-21 - Уругвай, Бразилия
ЧМ-22 - Нидерланды, Хорватия, Франция

10-1. В целом да, никакой разницы
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atomio
лучше бы ты это с лавки после матча сказал...
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Boba jac
Клоун ботоксный. Благодаря Бруну -истинному лидеру сборной победили .
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Доброжелатель98
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
И да почему то вы все берете в учет Чм , хоты после 2014 он выиграл 3 лч подряд (рекорд Лч) и став при этом лучшим бомбардиром команды почти каждый год и тоже с 2014 , а где был ваш Мессии после уходя иньесты из барсы ?) а да кстати…)
Ди Стефано - 5 раз подряд.. Вот у кого рекорд..Учи матчасть..
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azimkhodjaev@icloud.com
Ответ Доброжелатель98
Ди Стефано - 5 раз подряд.. Вот у кого рекорд..Учи матчасть..
Учить ?)) официально Лч с 1992 года был переименован ) вам лучше стоит поучить ) и с тех пор рекорд принадлежит реалу Роналду ) с космическими рекордами по голам и ассистам в Лч , 17 голов за 13 матчей вам такое и не снилось )
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Доброжелатель98
Ответ azimkhodjaev@icloud.com
Учить ?)) официально Лч с 1992 года был переименован ) вам лучше стоит поучить ) и с тех пор рекорд принадлежит реалу Роналду ) с космическими рекордами по голам и ассистам в Лч , 17 голов за 13 матчей вам такое и не снилось )
Переименовали и что?. Пересу это расскажи. Или у Реала теперь по отдельности считаются КЕЧ и ЛЧ?. Считается всё вместе. Ди Стефано - король этого турнира. 5 побед подряд с голами в каждом финале. Хенто - 6 побед.. Кого ты учишь, дядя?.. УЧИ МАТЧАСТЬ. И историю. Не устанавливай свои правила..☝️
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Евгений Теличко
Ответ igls54
Пролетел мимо статы на Люксембурге
Я заорал, когда подметил сей факт во время трансляции
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