Роналду после 1:0 со Словакией: «Очень важная победа в тяжелом матче! Мы остаемся непобедимыми!»

Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Словакией.

Португальская команда одержала победу со счетом 1:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.

Команда тренера Роберто Мартинеса выиграла все пять матчей из пяти, набрав 15 очков.

«Очень важная победа в тяжелом матче! Мы остаемся непобедимыми! Вперед, Португалия!» – написал футболист.

не сыграет в следующем матче против команды Люксембурга из-за перебора желтых карточек.

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