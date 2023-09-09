Роналду после 1:0 со Словакией: «Очень важная победа в тяжелом матче! Мы остаемся непобедимыми!»
Криштиану Роналду отреагировал на победу Португалии над Словакией.
Португальская команда одержала победу со счетом 1:0 в матче 5-го тура квалификации Евро-2024.
Команда тренера Роберто Мартинеса выиграла все пять матчей из пяти, набрав 15 очков.
«Очень важная победа в тяжелом матче! Мы остаемся непобедимыми! Вперед, Португалия!» – написал футболист.
Криштиану Роналду не сыграет в следующем матче против команды Люксембурга из-за перебора желтых карточек.
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КА-15 - Уругвай, Колумбия
КА-16 - Чили
КА-21 - Уругвай, Бразилия
ЧМ-22 - Нидерланды, Хорватия, Франция
10-1. В целом да, никакой разницы